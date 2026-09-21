«OK! Themis»: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκαλύπτει τι έγινε όταν του τηλεφώνησε ο Γιώργος Λιάγκας

Με μια ματιά Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε στον Θέμη Γεωργαντά για τη νέα του τηλεοπτική συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο Ουγγαρέζος επέστρεψε στον Ρυθμό 94.9, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Πρωινά Ναυάγια».

Ετοιμάζεται νέα διαδικτυακή εκδοχή του «Mappes Show» στο YouTube με την αρχική σύνθεση.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε ότι το πρώτο του celebrity crush ήταν η Νίκη Κάρτσωνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα σεζόν του «OK! Themis» ξεκίνησε με μια τηλεφωνική κλήση που είχε… πολύ MAD άρωμα! Ο Θέμης Γεωργαντάς σήκωσε το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής βρέθηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, σε μία από τις πρώτες κλήσεις της νέας ενότητας «Themis is Calling».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει φέτος στη ζωή του, αφού επέστρεψε στο ραδιόφωνο του Ρυθμού, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα στο πρωινό του ΑΝΤ1. Μάλιστα, οι δύο τους έχουν ήδη ξεκινήσει τη σεζόν με τη γνώριμη άνεση ανθρώπων που γνωρίζονται εδώ και χρόνια, αλλά και με αρκετό… πείραγμα!

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Η συζήτηση, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην περάσει από το MAD Radio 106.2, από όπου ξεκίνησε η ιστορία του Δημήτρη, αλλά και από το νέο «Μάπε Show», που ετοιμάζεται να επιστρέψει μέσα από το YouTube. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, ο Θέμης τον έβαλε να απαντήσει σε ένα γρήγορο παιχνίδι 60 δευτερολέπτων, με μερικές αποκαλύψεις να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επέστρεψε στον Ρυθμό, έπειτα από πέντε χρόνια απουσίας, έχοντας ήδη οκτώ χρόνια προηγούμενης παρουσίας στον σταθμό. Μαζί με τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλήρου παρουσιάζουν καθημερινά τα «Πρωινά Ναυάγια», από τις 07:00 έως τις 10:00.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως αγαπά ιδιαίτερα το ραδιόφωνο και, παρότι στην αρχή ήταν επιφυλακτικός λόγω της αλλαγής μετά από 19 χρόνια στο «Mappes Show», πλέον δηλώνει ενθουσιασμένος με το νέο ξεκίνημα.

Το «Mappes Show» επιστρέφει

Και μπορεί το «Mappes Show» να αποτελεί παρελθόν από το καθημερινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, όμως η ιστορία του δεν τελειώνει εδώ. Ο Δημήτρης αποκάλυψε στον Θέμη πως ετοιμάζεται μια νέα διαδικτυακή εκδοχή της εκπομπής, με την αρχική σύνθεση που είχε ξεκινήσει από το MAD Radio.

Στο νέο εγχείρημα επιστρέφουν ο Σταμάτης και ο Στέφανος Γκέικλι, ενώ συμμετέχει και ο Βασίλης, ενώνοντας έτσι πρόσωπα από διαφορετικές εποχές του «Μάπε Show». Η εκπομπή αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα από το YouTube, με τους παλιούς και τους νεότερους να συναντιούνται ξανά.

«Δυστυχώς το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα»

Φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης δεν θα μπορούσε να μην αφορά τον Γιώργο Λιάγκα και τη φετινή τους τηλεοπτική συνύπαρξη. Οι δυο τους γνωρίζονται από τα πρώτα χρόνια της τηλεοπτικής πορείας του Δημήτρη, όταν είχαν συνεργαστεί στο MEGA, και έκτοτε οι δρόμοι τους έχουν συναντηθεί αρκετές φορές.

Όταν, λοιπόν, ο Θέμης τον ρώτησε ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση όταν χτύπησε το τηλέφωνο και ο Γιώργος Λιάγκας τού πρότεινε να βρεθούν μαζί στο πρωινό, η απάντηση ήταν αφοπλιστική: «Δυστυχώς το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα».

Ο Δημήτρης εξήγησε πως πλέον έχει με τον Γιώργο μια σχέση με μεγάλη οικειότητα και επαγγελματική εκτίμηση. Μάλιστα, όπως είπε, αυτή τη φορά υπάρχει το απόλυτο θάρρος να λένε ο ένας στον άλλον όσα σκέφτονται, ακόμη κι όταν αυτό σημαίνει… μικρούς καβγάδες και αρκετό τρολάρισμα.

Η ερώτηση που δεν άφησε περιθώριο για σκέψη

Στο τέλος της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, ο Θέμης Γεωργαντάς έβαλε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στο καθιερωμένο γρήγορο παιχνίδι του «OK! Themis». Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, ο Δημήτρης αποκάλυψε ότι ως παιδί είχε το παρατσούκλι «Μπιφτέκι», ότι το πρώτο του celebrity crush ήταν η Νίκη Κάρτσωνα, ενώ ως ένοχη απόλαυση επέλεξε αναψυκτικό κόλα με παγωτό.

Αποκάλυψε ακόμη ότι στο πρωινό θα πρόσθετε τον Φώη Κορβά, ότι δεν αντέχει τις μπάμιες και ότι μία συνήθεια που θα ήθελε να κόψει είναι η γκρίνια. Όταν, όμως, ήρθε η ώρα για το μεγάλο δίλημμα, η απάντηση ήταν… ακαριαία: Γιώργος Λιάγκας ή Γρηγόρης Αρναούτογλου; «Γιώργος Λιάγκας. Ποιος άλλος;»

Η πρώτη τηλεφωνική κλήση του «Themis is Calling» έκλεισε με ευχές για τη νέα σεζόν και με τον Θέμη να αποκαλύπτει πως ο Δημήτρης είναι ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνδέσει πολλές στιγμές από τα χρόνια του στο MAD. Και όπως όλα δείχνουν, η φετινή τηλεοπτική και ραδιοφωνική σεζόν του Ουγγαρέζου έχει ήδη αρκετό υλικό για… πολλές ακόμη ιστορίες.

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