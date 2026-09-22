«Ο Παναγιώτης θέλει»: Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε πρόσφατα τις προσωπικές της σκέψεις σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα για δεύτερη φορά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, επιθυμεί να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, ενώ η ίδια παραδέχτηκε ότι διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις.

Η Καινούργιου εξήγησε ότι, παρόλο που η ιδέα ενός δεύτερου παιδιού είναι ευπρόσδεκτη, προς το παρόν η προτεραιότητά της είναι να αφοσιωθεί πλήρως στην κόρη της, Ξένια. Θέλει να απολαύσει τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, να την δει να μεγαλώνει, να περπατάει και να είναι παρούσα σε κάθε της βήμα. Η εμπειρία της πρώτης εγκυμοσύνης και του τοκετού, που ήρθε λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο, έχει αφήσει στην παρουσιάστρια κάποιες ανησυχίες, όπως η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ το παιδί το έκανα και λίγο πιο μεγάλη και λίγο φοβήθηκα, είχα και τις αγωνίες και τα άγχη μου, γέννησα και λίγο πρόωρα, έχω λίγο τις φοβίες μου για να κάνω δεύτερο. Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο, εγώ θέλω να απολαύσω λίγο τις στιγμές με την Ξένια, να αρχίσει να μεγαλώνει, να περπατάει, να αφοσιωθώ σε εκείνη και βλέπουμε. Αν το φέρει ο Θεός, μακάρι».

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Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε επίσης με ενθουσιασμό για το πρώτο καλοκαίρι που πέρασε ως μητέρα, χαρακτηρίζοντάς το ως το ομορφότερο της ζωής της. Περιέγραψε τους δύο μήνες που πέρασε με την μικρή Ξένια ως μαγευτικούς. Ωστόσο, εξομολογήθηκε ότι τώρα που επιστρέφει στα επαγγελματικά της καθήκοντα, αισθάνεται μια μικρή έλλειψη και κάποιες τύψεις, καθώς θα επιστρέφει λίγο αργότερα στο σπίτι.

Ένα από τα βασικά άγχη της, όπως αποκάλυψε, αφορά τον ύπνο της κόρης της. «Το μόνο που με αγχώνει είναι ο ύπνος, ξυπνάω το βράδυ να δω αν αναπνέει, αν είναι καλά», δήλωσε. Παρά τις ανησυχίες αυτές, η παρουσιάστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, τον οποίο χαρακτήρισε ως «τον καλύτερο σύντροφο και τον καλύτερο μπαμπά που θα έχει η κόρη μου».

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει βιώσει στιγμές που την έχουν κάνει να νιώθει θύμα απάτης, γι’ αυτό και συχνά προειδοποιεί τους διαδικτυακούς της φίλους: «Θέλει προσοχή παιδιά». Αυτή η προσοχή, όπως φαίνεται, επεκτείνεται και στις προσωπικές της επιλογές, ιδιαίτερα όταν αφορά την οικογένεια και την ασφάλεια των παιδιών της.

Η παρουσιάστρια, παράλληλα, έχει περάσει στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης, όπως εκείνη στην Πάρο μαζί με τον σύντροφό της, όπου οι δυο τους μοιράστηκαν τρυφερά στιγμιότυπα. Η σχέση τους φαίνεται να ανθίζει, με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να στηρίζει ενεργά την Καινούργιου τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα αποχωρήσει νωρίτερα από την εκπομπή της, μια απόφαση που ελήφθη για να μπορέσει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της. Η προσμονή για την άφιξη ενός νέου μέλους στην οικογένεια, όπως αναφέρθηκε σε πρωτοσέλιδο περιοδικού, προκάλεσε μια έντονη αντίδραση από την πλευρά της, τονίζοντας την επιθυμία της για ιδιωτικότητα σε τέτοια ευαίσθητα θέματα.

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