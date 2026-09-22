Beauty 22.09.2026

Η νέα αλλαγή στα μαλλιά της Hailey Bieber είναι ο λόγος που θα κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο

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Η trendsetter αφήνει πίσω της τις ανοιχτές αποχρώσεις και υιοθετεί το πιο βαθύ και λαμπερό «espresso brown», χαρίζοντάς έμπνευση για φθινοπωρινή ανανέωση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Hailey Bieber υιοθέτησε μακριά, πλούσια layers και υφές που πλαισιώνουν το πρόσωπο.
  • Η νέα της απόχρωση είναι ένα βαθύ, σοκολατί καστανό, ιδανικό για το φθινόπωρο.
  • Χρησιμοποιήθηκαν extensions για επιπλέον μήκος, πυκνότητα, κίνηση και όγκο.
  • Το beauty look της ολοκληρώνεται με φυσική επιδερμίδα, ζουμερά χείλη και ζυγωματικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η Hailey Bieber φαινόταν αποφασισμένη να ακολουθήσει μια πιο φυσική πορεία στα μαλλιά της, αφήνοντας το ανοιχτό καστανό της να μακρύνει υπομονετικά και δηλώνοντας πως δεν σχεδιάζει καμία δραστική αλλαγή. Ωστόσο, καθώς το φθινόπωρο έκανε την εμφάνισή του, η ιδρύτρια του brand Rhode αποφάσισε να αλλάξει ρότα, αποδεικνύοντας ότι τα hair look της εποχής ζητούσαν απεγνωσμένα μια ανανέωση.

hailey_bieber_espresso_brown
https://www.instagram.com/maryphillips/

Η celebrity hairstylist, Irinel de León, η οποία επιμελείται τα μαλλιά ονομάτων όπως η Kendall και η Kylie Jenner, αποκάλυψε το νέο, συναρπαστικό αποτέλεσμα. Το hair transformation περιλαμβάνει μακριά, πλούσια layers, έξυπνα διαμορφωμένες υφές που πλαισιώνουν αρμονικά το πρόσωπο και ένα αέρα ανανέωσης που αφήνει οριστικά πίσω την εποχή του clavicut. Την απαραίτητη ενίσχυση σε μήκος και πυκνότητα ανέλαβε η ειδικός στις extensions, Priscilla Valles, εξασφαλίζοντας ότι τα μαλλιά αποκτούν ανάλαφρη κίνηση και όγκος, ώστε αυτή η σκούρα απόχρωση να μη δείχνει ποτέ επίπεδη.

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Το χρώμα, πράγματι, εντυπωσιάζει με τη σκρότητά του. Ο celebrity colorist Matt Rez τόλμησε να βυθίσει τα μαλλιά της Hailey στο πιο βαθύ και έντονο σοκολατί καστανό που έχει υιοθετήσει εδώ και μια ολόκληρη δεκαετία. Παρόλο που το φωτεινό ξανθό αποτέλεσε για χρόνια το απόλυτο σήμα κατατεθέν της, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως το σχεδόν μαύρο look της στο Met Gala του 2015, το στυλ της εξελίσσεται σταθερά. Μετά από καραμελένιες ανταύγειες και tone-on-tone καφέ τόνους, αυτή τη φορά επέλεξε την απόλυτη απόχρωση του espresso: πλούσια, γυαλιστερή και ιδανική για την cozy εποχή του χρόνου.

Η Hailey Bieber με μαύρα γυαλιά ηλίου και ενσύρματα ακουστικά βγάζει selfie στον καθρέφτη.
https://www.instagram.com/haileybieber/

Το φυσικό beauty look και η δύναμη των extensions

Στο κομμάτι του μακιγιάζ, κινήθηκε στους ίδιους τόνους, δημιουργώντας μια φρέσκια, λαμπερή και απόλυτα λεία επιδερμίδα. Χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα προϊόντα της σειράς Rhode αλλά και έξυπνα προϊόντα underpainting, το look ολοκληρώθηκε με μια πινελιά ζουμερού χρώματος στα χείλη και τα ζυγωματικά.

Η μεγάλη αυτή αλλαγή δεν έγινε τυχαία. Ήδη από πέρυσι, η Hailey είχε δηλώσει πως δεν σκόπευε να κάνει βιαστικές αποφάσεις αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού της, δίνοντας στον εαυτό της τον χρόνο να αφήσει τα μαλλιά της να μακρύνουν με ελάχιστα, διακριτικά τριμαρίσματα. Παράλληλα, η τάση των extensions γνωρίζει τεράστια αποδοχή, παλιότερα προορισμένα αποκλειστικά για εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, πλέον αποτελούν καθημερινό εργαλείο styling για extra όγκο και κίνηση, όπως βλέπουμε και σε άλλες celebrities, από τη Selena Gomez μέχρι τη Dua Lipa.

Selfie της Hailey Bieber από ψηλή γωνία με γυαλιά ηλίου και ακουστικά
https://www.instagram.com/haileybieber/

Το φετινό φθινόπωρο δεν απαιτεί υπερβολική επιτήδευση, αλλά μια ελεγχόμενη φυσικότητα. Δίνοντας έμφαση στην κίνηση και στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, η Hailey Bieber αποδεικνύει ξανά πως ξέρει να θέτει τους κανόνες της μόδας, παραμένοντας πιστή στην κομψή και αβίαστη αισθητική της.

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