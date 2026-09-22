GNTM 7: Όλα όσα είδαμε στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν

Το GNTM επέστρεψε και η πρώτη audition είχε ήδη τις δικές της εκπλήξεις, με 2 γνώριμα πρόσωπα να διεκδικούν ξανά μία θέση στο show

Με μια ματιά Η νέα σεζόν του GNTM ξεκίνησε με ανανεωμένη κριτική επιτροπή και την επιστροφή της Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Δύο παλιοί παίκτες, ο Ακύλας και ο Γιώργος Τοκμετζίδης, επέστρεψαν στις auditions.

Ο Κρις, γνωστός από την προηγούμενη σεζόν, επέστρεψε με ανανεωμένη εμφάνιση και πέρασε στην επόμενη φάση.

Η πρεμιέρα ανέδειξε τη συγκινητική ιστορία του Shayan και την υποστήριξη της μητέρας του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το GNTM επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου με τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας σεζόν και ένα ανανεωμένο σκηνικό μπροστά από τις auditions. Η φετινή κριτική επιτροπή αποτελείται από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τον Λάκη Γαβαλά και την Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί επέστρεψε στον ρόλο της Creative Director, δίνοντας για ακόμη μία φορά τη δική της fashion πινελιά στο show.

Από τα πρώτα κιόλας castings, δύο γνώριμα πρόσωπα κατάφεραν να τραβήξουν τα βλέμματα. Ο Ακύλας και ο Γιώργος Τοκμετζίδης, που είχαν δοκιμάσει τις δυνάμεις τους και στον προηγούμενο κύκλο, επέστρεψαν στις auditions με στόχο αυτή τη φορά να διεκδικήσουν ξανά μια θέση στο GNTM και να φτάσουν μέχρι το τέλος. Η επιστροφή τους, μάλιστα, είχε και μια ιδιαίτερη διάσταση, καθώς οι δυο τους είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της προηγούμενης σεζόν. Αυτή τη φορά εμφανίστηκαν μαζί στις auditions, αποδεικνύοντας πως το GNTM δεν αφήνει πίσω του μόνο φωτογραφίες και δοκιμασίες, αλλά δημιουργεί και σχέσεις που συνεχίζονται και εκτός του διαγωνισμού.

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Εκτός από τον Ακύλα και τον Γιώργο, ένα ακόμη πρόσωπο που είχε αφήσει το στίγμα του στο παρελθόν, ο Κρις, έκανε την επανεμφάνισή του. Ο Κρις, ο οποίος είχε ξεχωρίσει στον προηγούμενο κύκλο με τα χαρακτηριστικά ξανθά, σγουρά μαλλιά του, δεν είχε καταφέρει τότε να πετύχει τον στόχο του. Ωστόσο, φέτος, αποφάσισε να επιστρέψει με μια ανανεωμένη εμφάνιση, ελπίζοντας σε μια δεύτερη ευκαιρία. Η αλλαγή αυτή αποδείχθηκε γόνιμη, καθώς κατάφερε να κερδίσει τα «ναι» από τους κριτές, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στην επόμενη φάση.

Η συγκινητική ιστορία του Shayan

Πέρα από τις γνωστές παρουσίες, η πρεμιέρα του GNTM ανέδειξε και δυνατές προσωπικές ιστορίες. Μία από αυτές ήταν του Shayan, ο οποίος μοιράστηκε με το κοινό το προσωπικό του ταξίδι από το Ιράν μέχρι το πλατό του διαγωνισμού. Ο νεαρός διαγωνιζόμενος εξιστόρησε την πορεία που ακολούθησε για να φτάσει μέχρι τις auditions, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον και την προσοχή των κριτών.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η εμφάνιση της μητέρας του Shayan. Η μητέρα του, θέλοντας να στηρίξει τον γιο της, βρέθηκε για λίγο στο πλατό, παίρνοντας ακόμη και τη θέση της κριτή για ένα σύντομο, ανάλαφρο στιγμιότυπο που χάρισε χαμόγελα στην πρεμιέρα.

Η νέα σεζόν του GNTM υπόσχεται να είναι γεμάτη εκπλήξεις, συγκινήσεις και, φυσικά, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να κερδίσουν τον τίτλο του επόμενου top model.

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