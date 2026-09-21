TV 21.09.2026

«Χαμογέλα και Πάλι»: Πρεμιέρα σήμερα για τη Σίσσυ Χρηστίδου στη νέα καθημερινή ζώνη του Mega

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Όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα της Σίσσυς Χρηστίδου στη νέα καθημερινή πρωινή ζώνη του Mega, οι συγκινητικές στιγμές και τα πρώτα λόγια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκίνησε νέα καθημερινή πρωινή εκπομπή στο Mega, με τίτλο «Χαμογέλα και Πάλι».
  • Η εκπομπή θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, με την ίδια ομάδα συνεργατών.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε χαρά και συγκίνηση για το νέο αυτό τηλεοπτικό εγχείρημα.
  • Η φιλοσοφία της εκπομπής παραμένει ίδια, με στόχο την όμορφη συντροφιά του κοινού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, για τη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία έκανε την πρεμιέρα της στη νέα της τηλεοπτική ζώνη με την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Η δημοφιλής παρουσιάστρια, έχοντας αφήσει πίσω της την επιτυχημένη πορεία που είχε συνδέσει με την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, περνάει πλέον δυναμικά στην καθημερινή πρωινή ζώνη του Mega.

sissy_christidou_xamogela_kai_pali (2)
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Η ίδια υποδέχθηκε το κοινό σε αυτή τη φρέσκια διαδρομή έχοντας στο πλευρό της την έμπειρη και αγαπημένη της ομάδα, έτοιμη να κρατάει συντροφιά στους τηλεθεατές από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μέσα από τα πρώτα της λόγια στον «αέρα», δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για το νέο αυτό εγχείρημα, δίνοντας το σύνθημα για μια δυνατή και αισιόδοξη τηλεοπτική σεζόν.

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Στο πλευρό της παρουσιάστριας βρίσκεται η σταθερή της τηλεοπτική παρέα, την οποία απαρτίζουν ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε χρόνια να το πούμε αυτό και η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύαμε ότι θα το ξαναπούμε τόσο σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου κατά την έναρξη της εκπομπής, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της που συνεργάζεται ξανά με ανθρώπους που αγαπάει τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

sissy_christidou_xamogela_kai_pali (1)
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Το μήνυμα προς το κοινό και η υπόσχεση

Παρά τη μεγάλη αλλαγή στη συχνότητα και τη ροή της εκπομπής, η παρουσιάστρια διαβεβαίωσε τους τηλεθεατές ότι η φιλοσοφία της παραμένει αναλλοίωτη. Όπως επεσήμανε, μπορεί ορισμένα πράγματα να άλλαξαν, αλλά οι βασικές αξίες μένουν σταθερές, με στόχο να περνούν όμορφα το κάθε πρωινό μαζί με το κοινό.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, η παρουσιάστρια ευχαρίστησε θερμούς συντελεστές και συνεργάτες. Στέλνοντας μήνυμα αγάπης και εμπιστοσύνης στην εταιρεία παραγωγής, ευχαρίστησε παράλληλα το κανάλι και τον κύριο Μαρινάκη, υποσχόμενη πως όλη η ομάδα θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό σε αυτόν τον νέο δρόμο.


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Σίσσυ Χρηστίδου Χανογέλα και Πάλι
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