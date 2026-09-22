Η Madonna και η Charli XCX ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Danceteria afterhours» – Δες πότε κυκλοφορεί

Δες τη νέα συνεργασία Madonna & Charli XCX στο «Danceteria Afterhours» που υπόσχεται να ξεσηκώσει τα dancefloors

Με μια ματιά Η Madonna και η Charli XCX κυκλοφορούν το «Danceteria afterhours» στις 24 Σεπτεμβρίου.

Η συνεργασία είναι μια νέα εκδοχή του κομματιού «Danceteria» από το άλμπουμ «Queen of Pop, Confessions II».

Η ανακοίνωση έγινε από τη Madonna στο Instagram, με απόσπασμα και βίντεο.

Το κομμάτι περιγράφεται ως γιορτή των καλλιτεχνικών επιρροών των δύο γυναικών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna και η Charli XCX γίνονται ένα για μια νέα, ανανεωμένη εκδοχή του κομματιού «Danceteria», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά στο πρόσφατο άλμπουμ της «Queen of Pop, Confessions II». Η συνεργασία αυτή, που τιτλοφορείται «Danceteria afterhours», θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, μέσω της Warner Records, και υπόσχεται να φέρει νέα πνοή στο ήδη αγαπημένο τραγούδι.

Η ανακοίνωση της νέας αυτής συνεργασίας έγινε από την ίδια τη Madonna τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με ανάρτησή της στο Instagram. Η Madonna, η οποία ηγείται φέτος των MTV Video Music Awards με 13 υποψηφιότητες, μοιράστηκε ένα σύντομο απόσπασμα από το νέο κομμάτι, μαζί με ένα βίντεο όπου οι δύο καλλιτέχνιδες χορεύουν σε έναν λευκό χώρο. «Ας πάμε στην ανατολική πλευρά, baby……», έγραψε η Madonna στη λεζάντα της ανάρτησης, επιβεβαιώνοντας την ημερομηνία κυκλοφορίας.

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Το «Danceteria afterhours» περιγράφεται ως «μια γιορτή των ατρόμητων αρχών και των επιρροών που διαμόρφωσαν τις μοναδικές πορείες κάθε καλλιτέχνιδας», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι θαυμαστές μπορούν ήδη να προ-αποθηκεύσουν το κομμάτι ψηφιακά, ενώ διατίθενται και τρία συλλεκτικά CD για προ-παραγγελία.

Η συνεργασία μεταξύ Madonna και Charli XCX δεν είναι τυχαία και έρχεται μετά από μήνες εικασιών. Οι φήμες ξεκίνησαν να κυκλοφορούν ευρέως στα τέλη Ιουνίου, όταν οι δύο pop stars παρατηρήθηκαν να κάθονται δίπλα-δίπλα στο fashion show της Saint Laurent για την ανδρική συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

Η σύνδεσή τους είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις νωρίτερα φέτος, όταν η Madonna φάνηκε να απαντά στην πρόσφατη δήλωση της Charli XCX ότι «ο χορός έχει πεθάνει» στο τραγούδι της «Rock music». Η Madonna είχε δημοσιεύσει στο Instagram ένα αινιγματικό μήνυμα: «Αν ο χορός σου μοιάζει νεκρός. Ίσως παίζεις λάθος μουσική».

Παρά τις εικασίες, η Charli XCX έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό της για τη Madonna. Κατά την προώθηση του άλμπουμ της The Moment νωρίτερα φέτος, επαίνεσε το ντοκιμαντέρ της Madonna του 1991, Truth or Dare. «Λατρεύω το Truth or Dare, Madonna. Υπέροχη χορογραφία σε αυτό, και είσαι απλά η μία και μοναδική», είχε δηλώσει.

Νέες συνεργασίες και επιτυχίες

Το «Danceteria afterhours» έρχεται αμέσως μετά τις πρώτες μουσικές συνεργασίες της Madonna με την Kylie Minogue: τα κομμάτια “Love Sensation (Afterhours Radio Edit)” και “Love Sensation (Afterhours Mix)”, δύο νέες εκδοχές του «Love sensation» από το άλμπουμ Confessions II.

Αυτή η συνεργασία με την Kylie Minogue ακολούθησε την επιτυχία του «Love sensation», το οποίο έφτασε στο Νο1 του chart Dance Airplay του Billboard τον Ιούλιο, προσθέτοντας στην επιτυχία του άλμπουμ που έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του Billboard 200.

Η νέα αυτή συνεργασία με την Charli XCX ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Madonna ως πρωτοπόρου της pop μουσικής, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να καινοτομεί και να συνεργάζεται με τις πιο hot καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς.

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