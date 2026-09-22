Ο Brad Pitt ξαναγίνεται Cliff Booth και το πρώτο trailer μόλις κυκλοφόρησε

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», με τον Brad Pitt να επιστρέφει ως Cliff Booth

Με μια ματιά Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στο "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth".

Η ταινία διαδραματίζεται στο Χόλιγουντ του 1977, με τον Cliff ως Hollywood studio fixer.

Σκηνοθέτης είναι ο David Fincher και σεναριογράφος ο Quentin Tarantino.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Νοεμβρίου και στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Brad Pitt επιστρέφει σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας του, καθώς ο Cliff Booth ξαναμπαίνει σε περιπέτειες στο «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth». Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας, δίνοντας στο κοινό την πρώτη ολοκληρωμένη ματιά στη νέα ιστορία που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον ήρωα του «Once Upon a Time in Hollywood».

Αυτή τη φορά, όμως, το κινηματογραφικό σύμπαν του Cliff Booth αποκτά νέα δημιουργική ταυτότητα. Στη σκηνοθετική καρέκλα βρίσκεται ο David Fincher, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Quentin Tarantino, με την ιστορία να επιστρέφει στο Χόλιγουντ του 1977. Ο Cliff βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά ως Hollywood studio fixer, σε μια νέα περιπέτεια που υπόσχεται να φωτίσει διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα του.

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Σε αντίθεση με την προηγούμενη ταινία, ο Leonardo DiCaprio δεν θα συμμετέχει στο «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth». Η νέα πλοκή εστιάζει αποκλειστικά στον Cliff Booth και τη δράση του ως Hollywood studio fixer, οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα που είδαμε στο «Once Upon a Time in Hollywood». Η ταινία υπόσχεται να εξερευνήσει διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα του Booth, βυθίζοντας τους θεατές στο ατμοσφαιρικό Χόλιγουντ μιας άλλης εποχής.

Πέρα από τον Brad Pitt, το καστ της ταινίας κοσμούν πολλά γνωστά ονόματα. Συμμετέχουν οι Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis και Karren Karagulian. Αυτή η σύνθεση υποδηλώνει ένα πλούσιο και πολυεπίπεδο αφηγηματικό αποτέλεσμα.

Η παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει το Netflix, με τον προϋπολογισμό της να φτάνει τα εντυπωσιακά 200 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό μαρτυρά την φιλοδοξία πίσω από το εγχείρημα και την προσδοκία για ένα κινηματογραφικό γεγονός υψηλών προδιαγραφών.

Πρεμιέρα στους κινηματογράφους και streaming

Το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Νοεμβρίου. Ωστόσο, το κοινό δεν θα χρειαστεί να περιμένει πολύ για να το απολαύσει και στην άνεση του σπιτιού του, καθώς θα γίνει διαθέσιμο στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου.

Αυτό το νέο κεφάλαιο στις περιπέτειες του Cliff Booth αναμένεται να συζητηθεί, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη μαγεία του Χόλιγουντ και τις μοναδικές αφηγηματικές ικανότητες των Fincher και Tarantino.

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