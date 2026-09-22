Channing Tatum: «Έχω μόνο έναν λογαριασμό» – Διαψεύδει ότι έχει burner account

Ο ηθοποιός απαντά σε φήμες ότι διατηρεί ψεύτικο προφίλ στα social media για να ασκήσει κριτική στην πρώην αρραβωνιαστικιά του και τον σύντροφό της

Με μια ματιά Ο Channing Tatum διέψευσε φήμες ότι διαχειρίζεται ανώνυμο λογαριασμό στα social media.

Ο λογαριασμός φέρεται να ασκούσε αρνητικά σχόλια για την πρώην αρραβωνιαστικιά του, Zoë Kravitz, και τον Harry Styles.

Ο Tatum δήλωσε μέσω Instagram ότι έχει μόνο έναν λογαριασμό, τον @channingtatum.

Η φημολογία εντάθηκε επειδή ο επίμαχος λογαριασμός ακολουθούσε τον Tatum. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Channing Tatum διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που τον ήθελαν να βρίσκεται πίσω από ένα ανώνυμο προφίλ στα social media, το οποίο φέρεται να ασκούσε αρνητικά σχόλια για την πρώην αρραβωνιαστικιά του, Zoë Kravitz, και τον νέο της σύντροφο, Harry Styles. Η φημολογία αυτή ξεκίνησε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, οδηγώντας τον ηθοποιό να τοποθετηθεί δημόσια.

Η διάψευση του Tatum μέσω Instagram

Αντιμέτωπος με τους ισχυρισμούς ότι διαχειρίζεται ένα «burner account» με το όνομα @bidness_nonya, ο Channing Tatum δημοσίευσε μια σειρά από μηνύματα στο Instagram Story του, εκφράζοντας την έκπληξή του για την παραφιλολογία. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πιστεύετε πως αυτό κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου. Είναι ξεκαρδιστικό», έγραψε, προσθέτοντας με νόημα: «Επίσης, γιατί να ακολουθήσω ένα burner account αν δεν ήθελα να με συνδέσουν μαζί του; Τι στο διάολο, σοβαρευτείτε». Για να ξεκαθαρίσει οριστικά τη θέση του, δήλωσε: «Αν πρέπει να το πω ξεκάθαρα, έχω μόνο έναν λογαριασμό στο IG, τον @channingtatum».

Διάβασε επίσης: Channing Tatum: Η αινιγματική ανάρτηση που άναψε φωτιές μετά τον αρραβώνα Lenny Kravitz και Harry Styles

Το χρονικό της σχέσης και του χωρισμού

Ο Channing Tatum και η Zoë Kravitz ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2021 και αρραβωνιάστηκαν το 2023. Ο αρραβώνας τους έληξε τον Οκτώβριο του 2024. Λίγο καιρό μετά τον χωρισμό τους, η Kravitz άρχισε να βγαίνει με τον Harry Styles. Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε τον Αύγουστο του 2025, ενώ τον Απρίλιο του ίδιου έτους ανακοινώθηκε ο αρραβώνας τους.

Το επίμαχο account και η εμπλοκή του Tatum

Το επίμαχο προφίλ, το οποίο φαίνεται να έχει διαγραφεί, σχολίαζε συχνά αναρτήσεις και φήμες που αφορούσαν την Zoë Kravitz και τον Harry Styles. Ένα από τα σχόλια αφορούσε μια ανάρτηση στο Deuxmoi, όπου δημοσιεύθηκε μια φωτογραφία του ζευγαριού σε δημόσια εμφάνιση. Οι χρήστες του διαδικτύου υπέδειξαν τον Channing Tatum ως τον πιθανό διαχειριστή του λογαριασμού, εν μέρει επειδή τον ακολουθούσε. Η ένταση των εικασιών ήταν τέτοια που ο ίδιος ο Channing Tatum έσπευσε να δώσει τέλος στις φήμες.

Διάβασε επίσης: Harry Styles και Zoë Kravitz: Σχέδια για «μυστικό» γάμο τα Χριστούγεννα

Οι τρέχουσες δραστηριότητες των πρωταγωνιστών

Ο Harry Styles βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία για την προώθηση του τέταρτου άλμπουμ του, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Η περιοδεία, με τίτλο Together, Together residency tour, ξεκίνησε τον Μάιο και περιλαμβάνει εμφανίσεις σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής, με ένα μεγάλο σερί παραστάσεων στη Νέα Υόρκη, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Ευρώπη, με στάσεις σε Βερολίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη, Δουβλίνο και Λονδίνο.

Από την πλευρά της, η Zoë Kravitz ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας, How to Rob a Bank, η οποία αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου. Ο Channing Tatum πρωταγωνιστεί στην ταινία Josephine, η οποία θεωρείται υποψήφια για βραβεία και θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 20 Νοεμβρίου.

Διάβασε επίσης: