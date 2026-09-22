Το μήνυμα όλο νόημα της Ιωάννας Τούνη στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι

Η γνωστή παρουσιάστρια εισέβαλε στο υπό διαμόρφωση κατάστημα της influencer πριν από τα επίσημα αποκαλυπτήρια, προκαλώντας τις πιο αυθόρμητες αντιδράσεις

Με μια ματιά Η Ιωάννα Τούνη και η Κατερίνα Καινούργιου συναντήθηκαν τυχαία στο Παρίσι.

Η Τούνη ετοιμάζει ένα νέο κατάστημα με κρουασάν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η Καινούργιου εντόπισε το κατάστημα πριν την επίσημη ανακοίνωση της Τούνη.

Η Τούνη έστειλε ένα μήνυμα στην κάμερα στην Καινούργιου για την τηλεοπτική πρεμιέρα της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της τηλεοπτικής πρεμιέρας εκτυλίχθηκε στα γραφικά σοκάκια του Παρισιού, όταν η Ιωάννα Τούνη κοίταξε την κάμερα και είπε χαμογελώντας: «Καλή σεζόν, ας με αγαπάς λίγο φέτος». Η αφοπλιστική αυτή ατάκα ειπώθηκε κατά τη διάρκεια μιας παντελώς αναπάντεχης συνάντησης με την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία βρισκόταν στη γαλλική πρωτεύουσα για ολιγοήμερες διακοπές μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την κόρη τους, Ξένια. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου τους στη Μονμάρτρη, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» -αν και γνώριζε γενικά για τα επιχειρηματικά σχέδια της influencer- βρέθηκε τυχαία ακριβώς έξω από το νέο της κατάστημα, προτού εκείνη προλάβει να ανακοινώσει δημόσια την τοποθεσία του.

Το απρόσμενο τετ α τετ στα σοκάκια της Μονμάρτρης

Ενώ απολάμβανε τον περίπατό της, η παρουσιάστρια παρατήρησε το νέο επαγγελματικό βήμα της Ιωάννας Τούνη προτού γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Πλησιάζοντας, βρήκε τη γνωστή επιχειρηματία να ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες του χώρου, με την τελευταία να εκφράζει την έκπληξή της για την ταχύτητα με την οποία την εντόπισαν οι τηλεοπτικές κάμερες.

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Οι αποκαλύψεις για το γαλλικό croissant bar

Στο σύντομο στιγμιότυπο που εξασφάλισε η εκπομπή, η Ιωάννα Τούνη μίλησε για την ιδέα πίσω από το εγχείρημα, εξηγώντας ότι πρόκειται για έναν χώρο εστιασμένο στα φρέσκα κρουασάν. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι οι πόρτες του καταστήματος θα ανοίξουν σύντομα για το κοινό.





Οι αμοιβαίες ευχές και το ιδιαίτερο μήνυμα στην κάμερα

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα, με την Κατερίνα Καινούργιου να εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο γαστρονομικό βήμα της Ιωάννας Τούνη. Η επιχειρηματίας ανταπέδωσε τις ευχές για την τηλεοπτική πρεμιέρα της παρουσιάστριας, κλείνοντας την προβολή με το παιχνιδιάρικο μήνυμα που σχολιάστηκε έντονα.

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