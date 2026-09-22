Celeb News 22.09.2026

Σταμάτης Γονίδης: «Εμείς είμαστε καλά, ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε» – Η εξήγηση για την ατάκα που προκάλεσε θύελλα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Όσα είπε ο Σταμάτης Γονίδης σε τηλεφωνική του επικοινωνία για την αμφιλεγόμενη ατάκα του σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Σταμάτης Γονίδης εξήγησε ότι η ατάκα του για τον Γιώργο Μαζωνάκη παρερμηνεύτηκε.
  • Η δήλωση περιείχε χιούμορ και φιλοσοφικό στοχασμό για τη ζωή και τον θάνατο.
  • Ο Γονίδης τόνισε τη φιλία και τους πνευματικούς δεσμούς που τους συνέδεαν.
  • Εξέφρασε απορία για τις τελευταίες εξελίξεις στη ζωή του Μαζωνάκη, αφήνοντας αιχμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θύελλα αντιδράσεων, έντονα σχόλια και ποικίλες συζητήσεις είχε προκαλέσει η πρόσφατη, αμφιλεγόμενη ατάκα του Σταμάτη Γονίδη σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μια δήλωση που μονοπώλησε το ενδιαφέρον τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών εκπομπών. Ο γνωστός τραγουδιστής, βλέποντας τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του και θέλοντας να βάλει οριστικά τα πράγματα στη θέση τους, αποφάσισε να παρέμβει τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» προκειμένου να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και να δώσει τη δική του ολοκληρωμένη απάντηση σε όλους όσους έσπευσαν να τον κρίνουν.

stamatis_gonidis
https://www.instagram.com/sgonidis_official/

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξήγησε με ειλικρίνεια πως τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν πλήρως από το κοινό και τα ΜΜΕ, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια ιδιαίτερη τοποθέτηση που έκρυβε έντονο το στοιχείο του χιούμορ, αλλά ταυτόχρονα και έναν βαθύτερο, φιλοσοφικό στοχασμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσέγγισή του πήγαζε από την ουσιαστική φιλία και τους πνευματικούς δεσμούς που τους συνέδεαν επί σειρά ετών, απορρίπτοντας κάθε σκέψη για κακή πρόθεση ή έλλειψη σεβασμού απέναντι στον εκλιπόντα συνάδελφό του.

Διάβασε επίσης: «Ο Παναγιώτης θέλει»: Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού

Μιλώντας για την επίμαχη φράση του, ο Σταμάτης Γονίδης ξεκαθάρισε ότι οι δηλώσεις του απαιτούσαν ψυχραιμία και σκέψη για να γίνουν κατανοητές: «Δεν αναφέρθηκα στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο που αναφέρονται όλοι. Καταρχήν εμείς με τον Γιώργο κάναμε παρέα και είχε πολύ χιούμορ και ο Γιώργος. Γελάγαμε με αστεία, με ανέκδοτα, γιατί το χιούμορ είναι θεραπεία. Λοιπόν, ο πρώτος που με ρώτησε με ρωτάει τι κάνεις; Του λέω περιμένω τη σειρά μου. Όχι, περιμένω τη σειρά μου να προσκυνήσω γιατί πήγα να πω το τελευταίο αντίο στο φίλο μου. Εννοούσα τη σειρά μου να “φύγω”. Όλοι περιμένουμε τη σειρά μας κάποια στιγμή να “φύγω”. Ο δεύτερος που με ρώτησε τι κάνεις; Του λέω καλά είμαι. Ο άλλος πέθανε. Του έλεγα να με ρωτάς εμένα αν είμαι καλά. Ήρθα εδώ να χαιρετήσω το φίλο μου που έφυγε».

stamatis_gonidis_mazwnakis
https://www.instagram.com/sgonidis_official/

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο ερμηνευτής πρόσθεσε πως ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψης του συχνά παρεξηγείται: «Έχει μια δόση χιούμορ γιατί οι ατάκες μου είναι κάπως παράξενες αλλά φιλοσοφημένες. Κανείς δεν θα μείνει εδώ για πάντα. Όλοι μια μέρα, κάποια στιγμή φεύγουμε από τη ζωή, γιατί εδώ είμαστε εξόριστοι. Λες να μην ήξερα ότι θα παρεξηγηθεί, αλλά μέχρι να πάρει μπρος το μυαλό του αλλουνού πρέπει να περάσει λίγος χρόνος. Να καταλάβει τι σημαίνει μια απάντηση που έχει βάθος».

Πέρα από το κομμάτι των αντιδράσεων, ο τραγουδιστής στάθηκε στον χαρακτήρα του συναδέλφου του και εξέφρασε την έντονη απορία του για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη ζωή του, αφήνοντας αιχμές για πρόσωπα που τον επηρέασαν αρνητικά: «Για μένα δεν έχει φύγει. Απορώ ενώ ήταν τόσο πανέξυπνος, εύστροφος, πώς το παραμύθιασαν. Πιάστηκε κορόιδο από αυτά τα λαμόγια και έκανε αυτή την απερίσκεπτη κίνηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έγινε και έφυγε ο Γιώργος θα σώσει πολύ κόσμο που είχαν εμπιστευτεί τέτου είδους θεραπείες με ανθρώπους που δεν ήταν ιατροί επίσημα».

@stigma_radioshow Μια ιδιαίτερα σκληρή αναφορά έκανε ο Σταμάτης Γονίδης από την πίστα νυχτερινού κέντρου, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως ακούγεται στο βίντεο, ο Γονίδης αναφέρθηκε σε περιστατικό στο νεκροταφείο, όπου φέρεται να επισκέφθηκε το μνήμα του Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, όταν ένας security τον ρώτησε «πώς είναι;», εκείνος απάντησε: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε». #fyp #stigmanews #mazonakis #giorgosmazonakis #gonidis ♬ πρωτότυπος ήχος – stigma_radioshow

Κλείνοντας, ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρθηκε στις προσωπικές τους στιγμές και στους πνευματικούς δεσμούς που τους ένωναν, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος που επέλεξε να τον αποχαιρετήσει βασιζόταν στην κοινή τους αγάπη για το πηγαίο χιούμορ: «Με τον Γιώργο είχαμε συνεργαστεί και από τότε κάναμε παρέα. Μιλάγαμε για τον Θεό, μιλάγαμε για πνευματικά θέματα. Ήταν ψαγμένος πολύ. Όσα χρόνια και να κάναμε παρέα, το χιούμορ δεν θα έλειπε και θα είχαμε πάντα κάτι να πούμε. Το γέλιο του ήταν φανταστικό. Δηλαδή μες στο μυαλό μου ακόμα υπάρχει. Έτσι και με χιούμορ τον αποχαιρέτησα γιατί αν αυτός ήταν δίπλα μου και είχε πεθάνει κάποιος άλλος και έλεγα αυτή την ατάκα, θα γέλαγε μέχρι σήμερα».

Κεντρική Εικόνα: @sgonidis_official

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Σταμάτης Γονίδης Το Πρωινό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ed Sheeran: «Η τελευταία εβδομάδα ήταν από τις χειρότερες της ζωής μου» – Όσα εξομολογήθηκε στη Φιλαδέλφεια

Ed Sheeran: «Η τελευταία εβδομάδα ήταν από τις χειρότερες της ζωής μου» – Όσα εξομολογήθηκε στη Φιλαδέλφεια

22.09.2026
Επόμενο
Vivienne Jolie-Pitt: Η κόρη του Brad Pitt και της Angelina Jolie σε υπαίθρια έκθεση τέχνης

Vivienne Jolie-Pitt: Η κόρη του Brad Pitt και της Angelina Jolie σε υπαίθρια έκθεση τέχνης

22.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Vivienne Jolie-Pitt: Η κόρη του Brad Pitt και της Angelina Jolie σε υπαίθρια έκθεση τέχνης
Celeb News

Vivienne Jolie-Pitt: Η κόρη του Brad Pitt και της Angelina Jolie σε υπαίθρια έκθεση τέχνης

22.09.2026
Το μήνυμα όλο νόημα της Ιωάννας Τούνη στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι
Celeb News

Το μήνυμα όλο νόημα της Ιωάννας Τούνη στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι

22.09.2026
Η Ευγενία Σαμαρά αποκάλυψε το «ησυχαστήριό της» – Δες πού πήγε
Celeb News

Η Ευγενία Σαμαρά αποκάλυψε το «ησυχαστήριό της» – Δες πού πήγε

22.09.2026
Channing Tatum: «Έχω μόνο έναν λογαριασμό» – Διαψεύδει ότι έχει burner account
Celeb News

Channing Tatum: «Έχω μόνο έναν λογαριασμό» – Διαψεύδει ότι έχει burner account

22.09.2026
Από τα καλλιστεία στο GNTM 7: Η Κρητικιά καλλονή που κέρδισε τις εντυπώσεις στην audition
Celeb News

Από τα καλλιστεία στο GNTM 7: Η Κρητικιά καλλονή που κέρδισε τις εντυπώσεις στην audition

22.09.2026
Η 25η Σεπτεμβρίου θα ανήκει στη Dolly Parton – Η ξεχωριστή πρωτοβουλία σε California και Nashville
Celeb News

Η 25η Σεπτεμβρίου θα ανήκει στη Dolly Parton – Η ξεχωριστή πρωτοβουλία σε California και Nashville

22.09.2026
Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Η οικογενειακή απόδραση στην Αλάσκα με τις κόρες τους
Celeb World

Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Η οικογενειακή απόδραση στην Αλάσκα με τις κόρες τους

22.09.2026
«Βρέθηκα εκεί που δεν έπρεπε»: Η επικίνδυνη περιπέτεια της Μαρίας Σολωμού στο μετρό της Νέας Υόρκης
Celeb News

«Βρέθηκα εκεί που δεν έπρεπε»: Η επικίνδυνη περιπέτεια της Μαρίας Σολωμού στο μετρό της Νέας Υόρκης

22.09.2026
«Δικαιοσύνη για το παιδί μου»: Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά για πρώτη φορά
Celeb News

«Δικαιοσύνη για το παιδί μου»: Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά για πρώτη φορά

22.09.2026
Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό