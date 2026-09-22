Σταμάτης Γονίδης: «Εμείς είμαστε καλά, ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε» – Η εξήγηση για την ατάκα που προκάλεσε θύελλα

Με μια ματιά Ο Σταμάτης Γονίδης εξήγησε ότι η ατάκα του για τον Γιώργο Μαζωνάκη παρερμηνεύτηκε.

Η δήλωση περιείχε χιούμορ και φιλοσοφικό στοχασμό για τη ζωή και τον θάνατο.

Ο Γονίδης τόνισε τη φιλία και τους πνευματικούς δεσμούς που τους συνέδεαν.

Εξέφρασε απορία για τις τελευταίες εξελίξεις στη ζωή του Μαζωνάκη, αφήνοντας αιχμές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θύελλα αντιδράσεων, έντονα σχόλια και ποικίλες συζητήσεις είχε προκαλέσει η πρόσφατη, αμφιλεγόμενη ατάκα του Σταμάτη Γονίδη σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μια δήλωση που μονοπώλησε το ενδιαφέρον τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών εκπομπών. Ο γνωστός τραγουδιστής, βλέποντας τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του και θέλοντας να βάλει οριστικά τα πράγματα στη θέση τους, αποφάσισε να παρέμβει τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» προκειμένου να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και να δώσει τη δική του ολοκληρωμένη απάντηση σε όλους όσους έσπευσαν να τον κρίνουν.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξήγησε με ειλικρίνεια πως τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν πλήρως από το κοινό και τα ΜΜΕ, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια ιδιαίτερη τοποθέτηση που έκρυβε έντονο το στοιχείο του χιούμορ, αλλά ταυτόχρονα και έναν βαθύτερο, φιλοσοφικό στοχασμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσέγγισή του πήγαζε από την ουσιαστική φιλία και τους πνευματικούς δεσμούς που τους συνέδεαν επί σειρά ετών, απορρίπτοντας κάθε σκέψη για κακή πρόθεση ή έλλειψη σεβασμού απέναντι στον εκλιπόντα συνάδελφό του.

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Μιλώντας για την επίμαχη φράση του, ο Σταμάτης Γονίδης ξεκαθάρισε ότι οι δηλώσεις του απαιτούσαν ψυχραιμία και σκέψη για να γίνουν κατανοητές: «Δεν αναφέρθηκα στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο που αναφέρονται όλοι. Καταρχήν εμείς με τον Γιώργο κάναμε παρέα και είχε πολύ χιούμορ και ο Γιώργος. Γελάγαμε με αστεία, με ανέκδοτα, γιατί το χιούμορ είναι θεραπεία. Λοιπόν, ο πρώτος που με ρώτησε με ρωτάει τι κάνεις; Του λέω περιμένω τη σειρά μου. Όχι, περιμένω τη σειρά μου να προσκυνήσω γιατί πήγα να πω το τελευταίο αντίο στο φίλο μου. Εννοούσα τη σειρά μου να “φύγω”. Όλοι περιμένουμε τη σειρά μας κάποια στιγμή να “φύγω”. Ο δεύτερος που με ρώτησε τι κάνεις; Του λέω καλά είμαι. Ο άλλος πέθανε. Του έλεγα να με ρωτάς εμένα αν είμαι καλά. Ήρθα εδώ να χαιρετήσω το φίλο μου που έφυγε».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο ερμηνευτής πρόσθεσε πως ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψης του συχνά παρεξηγείται: «Έχει μια δόση χιούμορ γιατί οι ατάκες μου είναι κάπως παράξενες αλλά φιλοσοφημένες. Κανείς δεν θα μείνει εδώ για πάντα. Όλοι μια μέρα, κάποια στιγμή φεύγουμε από τη ζωή, γιατί εδώ είμαστε εξόριστοι. Λες να μην ήξερα ότι θα παρεξηγηθεί, αλλά μέχρι να πάρει μπρος το μυαλό του αλλουνού πρέπει να περάσει λίγος χρόνος. Να καταλάβει τι σημαίνει μια απάντηση που έχει βάθος».

Πέρα από το κομμάτι των αντιδράσεων, ο τραγουδιστής στάθηκε στον χαρακτήρα του συναδέλφου του και εξέφρασε την έντονη απορία του για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη ζωή του, αφήνοντας αιχμές για πρόσωπα που τον επηρέασαν αρνητικά: «Για μένα δεν έχει φύγει. Απορώ ενώ ήταν τόσο πανέξυπνος, εύστροφος, πώς το παραμύθιασαν. Πιάστηκε κορόιδο από αυτά τα λαμόγια και έκανε αυτή την απερίσκεπτη κίνηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έγινε και έφυγε ο Γιώργος θα σώσει πολύ κόσμο που είχαν εμπιστευτεί τέτου είδους θεραπείες με ανθρώπους που δεν ήταν ιατροί επίσημα».

Κλείνοντας, ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρθηκε στις προσωπικές τους στιγμές και στους πνευματικούς δεσμούς που τους ένωναν, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος που επέλεξε να τον αποχαιρετήσει βασιζόταν στην κοινή τους αγάπη για το πηγαίο χιούμορ: «Με τον Γιώργο είχαμε συνεργαστεί και από τότε κάναμε παρέα. Μιλάγαμε για τον Θεό, μιλάγαμε για πνευματικά θέματα. Ήταν ψαγμένος πολύ. Όσα χρόνια και να κάναμε παρέα, το χιούμορ δεν θα έλειπε και θα είχαμε πάντα κάτι να πούμε. Το γέλιο του ήταν φανταστικό. Δηλαδή μες στο μυαλό μου ακόμα υπάρχει. Έτσι και με χιούμορ τον αποχαιρέτησα γιατί αν αυτός ήταν δίπλα μου και είχε πεθάνει κάποιος άλλος και έλεγα αυτή την ατάκα, θα γέλαγε μέχρι σήμερα».

Κεντρική Εικόνα: @sgonidis_official

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