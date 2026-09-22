Αθηνά Οικονομάκου: Το ηχηρό μήνυμα για τα κακοπροαίρετα σχόλια στα social media

Με μια ματιά Η Αθηνά Οικονομάκου εκφράζει την απορία της για την αρνητικότητα στα social media, ειδικά στο TikTok.

Κριτικάρει τα κακοπροαίρετα και αβάσιμα σχόλια, αναρωτώμενη για τα κίνητρα των χρηστών.

Τονίζει ότι η τοξικότητα βλάπτει πρωτίστως αυτούς που την εκφράζουν.

Δηλώνει ότι τα αρνητικά σχόλια δεν την επηρεάζουν, προστατεύοντας την ψυχολογία της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθηνά Οικονομάκου αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, στρέφοντας τα φώτα στο κύμα αρνητικότητας και κακοπροαίρετης κριτικής που κατακλύζει τα social media, και ειδικότερα την πλατφόρμα του TikTok. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας, αφήνοντας για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τις προσωπικές της στιγμές, ξέσπασε μέσα από ένα βίντεο για το ύφος και το περιεχόμενο των σχολίων που δέχεται, απορώντας με την τοξική ενέργεια που εκπέμπουν ορισμένοι χρήστες.

Με αφορμή βίντεο που η ίδια ανεβάζει θεωρώντας τα διασκεδαστικά και ταιριαστά με τη φιλοσοφία της πλατφόρμας, η Αθηνά Οικονομάκου αναρωτήθηκε ανοιχτά για τα κίνητρα των χρηστών που επιδίδονται σε ασταμάτητη κριτική. Η στάση της αυτή αποδεικνύει πως δεν φοβάται να πάρει θέση απέναντι στα κακώς κείμενα του διαδικτύου, υπερασπιζόμενη την ανάγκη για έναν πιο υγιή και θετικό διάλογο ανάμεσα στους χρήστες.

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Μιλώντας μέσα από το video της, η ηθοποιός αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά: «Γιατί τόση τοξικότητα εδώ μέσα, ρε παιδιά; Τι σας συμβαίνει;». Επισημάνε πως παρατηρώντας γενικότερα τα προφίλ και τα σχόλια, έρχεται αντιμέτωπη με μια πλειοψηφία αρνητικών και αβάσιμων απόψεων. «Μπούρδες. Καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Και όλα με αρνητικό πρόσημο. Γιατί; Δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε; Δεν βαριέστε;», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως όσοι επιλέγουν τον δρόμο της επίθεσης βλάπτουν τελικά πρωτίστως τους ίδιους τους εαυτούς τους.

Η αδιαφορία για τα αρνητικά σχόλια και η προσωπική στάση

Παρά τις τοξικές επιθέσεις και τις διαδικτυακές προκλήσεις, η ίδια ξεκαθάρισε πως η ψυχολογία και η καθημερινότητά της παραμένουν απόλυτα θωρακισμένες. Στέλνοντας ένα μήνυμα αυτεπίγνωσης και δυναμισμού, σημείωσε πως τέτοιου είδους σχόλια δεν την αγγίζουν: «Εμένα και να το γράψεις, δεν θα με πειράξει. Εγώ τη ζωή μου θα τη συνεχίσω. Εσύ που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, τι έχεις στο μυαλό σου;». Η ηθοποιός, που όλα αυτά τα χρόνια διατηρεί έναν στιβαρό χαρακτήρα και προστατεύει την προσωπική της πορεία, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ευτυχία και τις όμορφες στιγμές με τον Bruno Cerella, αποδεικνύει πως η ηρεμία της δεν διαταράσσεται από τους επικριτές, υπενθυμίζοντας τη σημασία της ευγένειας και της θετικής αλληλεπίδρασης στον ψηφιακό κόσμο.

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