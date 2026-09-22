Brigitte Bardot: Σχεδόν 1 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία των προσωπικών της αντικειμένων

Με μια ματιά Δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων της Brigitte Bardot απέφερε σχεδόν 1 εκατ. ευρώ.

Περίπου 3.000 πλειοδότες από Γαλλία και εξωτερικό συμμετείχαν στη δημοπρασία.

Τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα προστασίας ζώων της Bardot και στον γιο της.

Η δημοπρασία ανέδειξε το διαρκές ενδιαφέρον για τη ζωή και την κληρονομιά της Γαλλίδας σταρ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Brigitte Bardot μπορεί να έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών, όμως το ενδιαφέρον για τη ζωή και την κληρονομιά της παραμένει έντονο. Αυτό αποδείχθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στη δημοπρασία προσωπικών της αντικειμένων που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Παρίσι, καθώς τα συνολικά έσοδα άγγιξαν σχεδόν το 1 εκατ. ευρώ. Το ποσό ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, μετατρέποντας τη δημοπρασία σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αφιερώματα στη θρυλική Γαλλίδα σταρ.

Τα προσωπικά αντικείμενα της Brigitte Bardot έγιναν ανάρπαστα

Συνολικά 285 αντικείμενα που συνδέθηκαν με την προσωπική ζωή της Brigitte Bardot βγήκαν σε δημοπρασία μέσω του οίκου Millon στο Παρίσι. Ανάμεσά τους υπήρχαν ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, ρούχα, σερβίτσια και έπιπλα από τις κατοικίες της στο Παρίσι και το Saint Tropez. Το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς περίπου 3.000 πλειοδότες από τη Γαλλία και το εξωτερικό συμμετείχαν στη διαδικασία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Η τελική εικόνα ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη που είχαν δείξει οι αρχικές εκτιμήσεις. Τα αντικείμενα συγκέντρωσαν συνολικά σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, ποσό περίπου 20 φορές υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις.

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Πού θα διατεθούν τα έσοδα

Η δημοπρασία δεν είχε μόνο συλλεκτικό χαρακτήρα. Τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα της Brigitte Bardot για την προστασία των ζώων, έναν σκοπό που αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της δημόσιας δράσης της τα τελευταία χρόνια. Ένα μέρος των χρημάτων θα δοθεί επίσης στον γιο της, Nicolas-Jacques Charrier. Έτσι, αντικείμενα που κάποτε αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας της Brigitte Bardot αποκτούν πλέον μια διαφορετική σημασία, καθώς η δημοπρασία τους συνδέεται και με την προσπάθεια να συνεχιστεί το έργο που άφησε πίσω της

Ένα τελευταίο κομμάτι από τον κόσμο της Brigitte Bardot

Η μεγάλη συμμετοχή στη δημοπρασία δείχνει πως η γοητεία γύρω από τη Brigitte Bardot παραμένει ζωντανή. Από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε στην καθημερινότητά της μέχρι τα έπιπλα από τα σπίτια της, οι συλλέκτες απέκτησαν ένα μικρό κομμάτι από τον προσωπικό κόσμο μιας γυναίκας που αποτέλεσε σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου. Και τελικά, η δημοπρασία δεν ήταν μόνο μια διαδικασία πώλησης προσωπικών αντικειμένων. Ήταν ένας διαφορετικός τρόπος να συνεχιστεί η ιστορία της Brigitte Bardot, με τα έσοδα να συνδέονται πλέον με την προστασία των ζώων και την οικογένειά της.

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