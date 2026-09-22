City Guide 22.09.2026

«The Dreamers»: Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει στη σκηνή το εμβληματικό έργο στο Σύγχρονο Θέατρο

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Από τις 3 Οκτωβρίου το εμβληματικό έργο βασισμένο στο μυθιστόρημα του Gilbert Adair παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το έργο "The Dreamers" ανεβαίνει στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου 2026, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου.
  • Η παράσταση βασίζεται στη νουβέλα του Gilbert Adair, γνωστή από την ταινία του Bertolucci.
  • Εξερευνά τον έρωτα, τη νεότητα, τον κινηματογράφο και την επανάσταση στο Παρίσι του 1968.
  • Πρωταγωνιστούν οι Ινώ Αθανασιάδου, Βασίλης Μπούτσικος και Νικόλας Χαλκιαδάκης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τις 3 Οκτωβρίου 2026 στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις, η People Entertainment Group παρουσιάζει το εμβληματικό έργο THE DREAMERS.

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Τη νουβέλα που διάλεξε ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, για να μας δώσει μία από τις πιο γοητευτικές ταινίες του, σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ρήγος στη διασκευή του Tom Kinninmont, στενού συνεργάτη του συγγραφέα, και πλαισιωμένος από ένα τρίο εξαιρετικών νέων ηθοποιών.

Παρίσι, 1968. Ο Αμερικανός Μάθιου φτάνει στη γαλλική πρωτεύουσα για να βελτιώσει τα γαλλικά του. Εκεί γνωρίζει τα δίδυμα αδέλφια Τεό και Ιζαμπέλ, με τα οποία μοιράζεται μια σχεδόν θρησκευτική αφοσίωση στον κινηματογράφο. Καθώς η Γαλλία φλέγεται από την εξέγερση του Μάη και οι δρόμοι γεμίζουν διαδηλωτές, οδοφράγματα και πολιτικά συνθήματα, οι τρεις νέοι ζουν μέσα σε μια ιδιωτική ουτοπία που ορίζεται από τον πόθο, το σινεμά και ένα επικίνδυνο παιχνίδι έρωτα και εξουσίας. Όλα αυτά, μέχρι τη στιγμή που η Ιστορία θα χτυπήσει την πόρτα τους.

Το έργο του Tom Kinninmont, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Gilbert Adair που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, είναι ταυτόχρονα ερωτική ιστορία, δράμα ενηλικίωσης, πολιτικό σχόλιο και νοσταλγικό ταξίδι στη Nouvelle Vague. Γεμάτο αναφορές σε εμβληματικές μορφές της κινηματογραφικής ιστορίας, εξερευνά τη δύναμη των εικόνων να διαμορφώνουν τον τρόπο που υπάρχουμε μέσα στον κόσμο, αλλά και την αδυναμία της φαντασίας να μας προστατεύσει από την αδυσώπητη πραγματικότητα.

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Ο Κωνσταντίνος Ρήγος συναντά επί σκηνής το σύμπαν των Dreamers, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία και τη συλλογική ευθύνη, ανάμεσα στην επιθυμία για φυγή και στην αναπόφευκτη συνάντηση με την πραγματικότητα.

Στους ρόλους των δίδυμων αδελφών πρωταγωνιστούν η πρωτοεμφανιζόμενη Ινώ Αθανασιάδου και ο νικητής του φετινού Βραβείου Χορν Βασίλης Μπούτσικος, ενώ τον ρόλο του Μάθιου ερμηνεύει ο Νικόλας Χαλκιαδάκης.

Μια παράσταση για τον έρωτα, τη νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση.

Για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα.

THE DREAMERS

THE DREAMERS

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Gilbert Adair

Θεατρική διασκευή: Tom Kinninmont
Μετάφραση: Έρι Κύργια
Σκηνοθεσία, Σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος
Μουσική: Ted Reglkis

Κοστούμια: Νατάσα Δημητρίου
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βιντεοπροβολές: Βασίλης Κεχαγιάς
Βοηθός σκηνοθέτη: Άγγελος Παναγόπουλος

Διεύθυνση παραγωγής: Αλέξανδρος Ζώης
Βοηθός παραγωγής: Αλεξάνδρα Τσιμιδάκη

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Θωμάς Παλιβός
Δημόσιες σχέσεις: Κωνσταντίνος Τσακαλάκης | Entechno Sessions
Παραγωγή: People Entertainment Group | www.peoplepresents.com

Διανομή

Ιζαμπέλ Ινώ Αθανασιάδου

Τεό Βασίλης Μπούτσικος

Μάθιου Νικόλας Χαλκιαδάκης

Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Δημοπούλου από το γραφείο κάστινγκ Ready2Cast

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/the-dreamers-1/

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών

Σύγχρονο Θέατρο | Ευμολπιδών 45 | Τηλέφωνο: 2103464380

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

 

 

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