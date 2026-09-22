Celeb World 22.09.2026

Η Ευγενία Σαμαρά αποκάλυψε το «ησυχαστήριό της» – Δες πού πήγε

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Στην κορυφή του Μύτικα έφτασε η Ευγενία Σαμαρά, απολαμβάνοντας μια διαφορετική απόδραση και στιγμές προσωπικής ηρεμίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ευγενία Σαμαρά ανέβηκε στον Όλυμπο για δέκατη συνεχή χρονιά, ως προσωπική της παράδοση.
  • Η ανάβαση στον Όλυμπο αποτελεί για εκείνη "ησυχαστήριο" και ευκαιρία για αποσύνδεση πριν την επιστροφή στη ρουτίνα.
  • Φέτος, η ηθοποιός κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του Μύτικα, κάτι που ανέβαλλε κάθε χρόνο.
  • Η Ευγενία Σαμαρά ευχαρίστησε τον οδηγό βουνού Αντώνη Τσουρέκα για τη βοήθειά του στην ανάβαση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ηθοποιός Ευγενία Σαμαρά πραγματοποίησε και φέτος την καθιερωμένη της ανάβαση στον Όλυμπο, τονίζοντας πως πρόκειται για μια προσωπική της παράδοση που ακολουθεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Η επίσκεψη αυτή, που συνήθως λαμβάνει χώρα τον Σεπτέμβριο, αποτελεί για εκείνη την ιδανική ευκαιρία να βρει την προσωπική της ηρεμία και να αποσυνδεθεί από την καθημερινότητα, πριν επιστρέψει στην εντατική ρουτίνα της.

https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Φέτος, η Ευγενία Σαμαρά κατάφερε να υλοποιήσει ένα σχέδιο που ανέβαλλε κάθε χρόνο: να φτάσει στην κορυφή του Μύτικα. Η διαδρομή, όπως κατέγραψε η ίδια σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ήταν απαιτητική, αποτυπώνοντας την προσπάθεια και την επιμονή που χρειάστηκε για να επιτευχθεί ο στόχος.

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Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός έδωσε μια γεύση από τα συναισθήματά της: «Κάθε χρόνο (συνήθως τον Σεπτέμβριο) πριν γυρίσω για να μπω κανονικά στη ρουτίνα μου, τα τελευταία 10 χρόνια, πηγαίνω στο αγαπημένο μου ορεινό μέρος. Στο βουνό των θεών. Στο ησυχαστήριο μου. Στον Όλυμπο. Κάθε χρόνο λέμε να ανέβουμε στην κορυφή και όλο κάτι άλλο κάνουμε. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, γίνονται στο χρόνο τους και με αυτούς που είναι προορισμένα να γίνουν. Οπότε φέτος ήρθε η στιγμή εγώ και η Όλυ μου να φτάσουμε στην κορυφή στον Μύτικα και να πιούμε νέκταρ. Και ήταν υπέροχα!»

https://www.instagram.com/eugeniasamara
https://www.instagram.com/eugeniasamara

Η Ευγενία Σαμαρά δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον οδηγό βουνού, Αντώνη Τσουρέκα, τον οποίο χαρακτήρισε ως «τον καλύτερο οδηγό βουνού του κόσμου και φίλο μου», συστήνοντάς τον ανεπιφύλακτα.

https://www.instagram.com/eugeniasamara
https://www.instagram.com/eugeniasamara

Η ανάβαση στον Όλυμπο, πέρα από την προσωπική πρόκληση, αποτελεί για την Ευγενία Σαμαρά μια ετήσια επανεκκίνηση. Η επιλογή του βουνού των θεών ως «ησυχαστήριο» δείχνει την ανάγκη της για επαφή με τη φύση και την αναζήτηση εσωτερικής γαλήνης, μακριά από τους ρυθμούς της πόλης και τις υποχρεώσεις της καλλιτεχνικής της καριέρας.

https://www.instagram.com/eugeniasamara
https://www.instagram.com/eugeniasamara
https://www.instagram.com/eugeniasamara
https://www.instagram.com/eugeniasamara

Η φετινή επιτυχία της ανάβασης στην κορυφή Μύτικα προσθέτει μια ξεχωριστή διάσταση σε αυτή την παράδοση, γεμίζοντάς την με αίσθημα ολοκλήρωσης και ικανοποίησης.

https://www.instagram.com/eugeniasamara
https://www.instagram.com/eugeniasamara

Η Ευγενία Σαμαρά έχει αποδείξει στο παρελθόν την αγάπη της για δραστηριότητες που συνδυάζουν τη φύση και την περιπέτεια. Από ράφτινγκ σε επικίνδυνους ποταμούς του Καναδά μέχρι βουτιές στον Ατλαντικό, η ηθοποιός δεν διστάζει να δοκιμάσει τα όριά της, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και με την κατάλληλη προετοιμασία.

https://www.instagram.com/eugeniasamara
https://www.instagram.com/eugeniasamara
https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara
https://www.instagram.com/eugeniasamara
https://www.instagram.com/eugeniasamara
https://www.instagram.com/eugeniasamara

Η φετινή της εμπειρία στον Όλυμπο, όπως και οι προηγούμενες, ενισχύει την εικόνα της ως μιας γυναίκας που εκτιμά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής ευεξίας, βρίσκοντας στους φυσικούς προορισμούς την πηγή έμπνευσης και ανανέωσης.

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Ευγενία Σαμαρά Όλυμπος
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