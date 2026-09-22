Celeb News 22.09.2026

Η 25η Σεπτεμβρίου θα ανήκει στη Dolly Parton – Η ξεχωριστή πρωτοβουλία σε California και Nashville

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Η 25η Σεπτεμβρίου καθιερώνεται ως «Dolly Parton Day» σε California και Nashville προς τιμήν της θρυλικής τραγουδίστριας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η 25η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως «Dolly Parton Day» σε διάφορες πόλεις και πολιτείες των ΗΠΑ.
  • Η California όρισε την 25η Σεπτεμβρίου ως «Dolly Parton Day» λόγω του τραγουδιού «9 to 5».
  • Το Nashville, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της, θα γιορτάσει την ημέρα με εκδηλώσεις και πυροτεχνήματα.
  • Η τιμή επεκτείνεται σε πόλεις όπως το Πόρτλαντ και κομητείες του Τέξας, αναγνωρίζοντας την προσφορά της.
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Η 25η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως «Dolly Parton Day» σε πολιτειακό και δημοτικό επίπεδο σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, τιμώντας την αδιαμφισβήτητη συνεισφορά της θρυλικής Dolly Parton στην τέχνη, τον πολιτισμό και την κοινότητα. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση της πολυδιάστατης προσωπικότητας και του έργου της, που εμπνέει γενιές.

Η Dolly Parton ετοιμάζεται για το αφιέρωμα στα Emmys, με την εμφάνισή της να κλέβει τις εντυπώσεις.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εμβληματική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής λαμβάνει την ύψιστη τιμή με την επίσημη ανακήρυξη της 25ης Σεπτεμβρίου ως «Dolly Parton Day» σε διάφορες πολιτείες και πόλεις των ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά της στην τέχνη και την κοινωνία.

Η California αγκαλιάζει την εμβληματική star

Στην πολιτεία της California, ο κυβερνήτης Gavin Newsom υπέγραψε την κρατική νομοθεσία SB 931, ορίζοντας την 25η Σεπτεμβρίου ως ημέρα εορτασμού της Dolly Parton. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν είναι τυχαία, καθώς το «9/25» αποτελεί μια άμεση αναφορά στο παγκοσμίως γνωστό χιτ της τραγουδίστριας, «9 to 5». Η πολιτειακή γερουσιαστής Shannon Grove, μία εκ των συντακτών του δικομματικού νομοσχεδίου, δήλωσε πως η ημέρα αυτή θα θυμίζει στην California τη θρυλική καλλιτέχνιδα που «έβαλε εκατομμύρια βιβλία στα χέρια των νεότερων αναγνωστών και ενέπνευσε τον κόσμο στο πώς να σέβεται και να αγαπά ο ένας τον άλλον». Η Grove τόνισε επίσης τη «φωτεινή κληρονομιά της στην αλφαβητισμό» που δημιούργησε η Dolly Parton μέσω του προγράμματος Imagination Library. Η πόλη του San Francisco θα φιλοξενήσει επίσης μια δωρεάν εκδήλωση με τίτλο «Dolly Day» στις 25 Σεπτεμβρίου, υποσχόμενη μια «χαρούμενη ημέρα μουσικής, στρας και ανάμνησης».

Η Dolly Parton με εντυπωσιακή εμφάνιση στα Emmys, τιμάται για την προσφορά της στην μουσική και την ψυχαγωγία.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Το Nashville ενώνει τη φωνή του

Η πόλη του Nashville, η οποία ήδη έχει τιμήσει την Dolly Parton με την μετονομασία του αεροδρομίου της προς τιμήν της, έχει επίσης ορίσει την 25η Σεπτεμβρίου ως «Dolly Parton Day». Ο δήμαρχος Freddie O’Connell ανακοίνωσε σχέδια για μια σειρά εκδηλώσεων που θα κορυφωθούν με ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων, γιορτάζοντας την καλλιτέχνιδα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της κάντρι μουσικής.

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Η εμβέλεια της τιμής επεκτείνεται

Η αναγνώριση της Dolly Parton δεν περιορίζεται μόνο στην California και το Tennessee. Η πόλη του Πόρτλαντ του Όρεγκον έχει επίσης ανακηρύξει την 25η Σεπτεμβρίου ως «Dolly Parton Day», με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Jamie Dunphy να ενθαρρύνει τους πολίτες να γιορτάσουν «με τον τρόπο της Dolly: με καλοσύνη, χάρη και πολλή χαρά», προτείνοντας ενέργειες όπως η ανάγνωση ενός βιβλίου σε ένα παιδί, η βοήθεια σε έναν γείτονα ή η υπεράσπιση κάποιου που το χρειάζεται. Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ληφθεί και στην πολιτεία του Τέξας, όπου οι κομητείες Montgomery και Hayes έχουν εγκρίνει ψηφίσματα που ορίζουν την 25η Σεπτεμβρίου ως «Dolly Parton Day».

Η Dolly Parton με καπέλο και λουλούδια δίπλα σε ένα ποταμάκι, λίγο πριν φύγει.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Η Dolly Parton έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο της ψυχαγωγίας και πέρα από αυτόν, με την αφοσίωσή της στην εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά να την καθιστούν ένα αγαπητό πρόσωπο για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η καθιέρωση αυτής της ημέρας αποτελεί μια δικαιωματική αναγνώριση της κληρονομιάς της.

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