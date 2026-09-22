Τα 5 κορυφαία ’90s chic looks που ξεχώρισαν στις πασαρέλες

Από τα αέρινα sets του Alaïa μέχρι το effortless denim του Toteme, τα 5 κορυφαία looks από τις πασαρέλες που επαναπροσδιορίζουν το ’90s chic

Με μια ματιά Ο οίκος Alaïa προτείνει αέρινα, μίνιμαλ σύνολα με άψογο tailoring και καθαρές γραμμές.

Ο Calvin Klein αναδεικνύει τη γεωμετρική απλότητα με φορέματα εμπνευσμένα από την αισθητική των '90s.

Ο Givenchy παρουσιάζει ανδρογυνεία κοστούμια σε χαλαρή γραμμή, επαναπροσδιορίζοντας το tailoring.

Ο Courrèges προτείνει strapless φορέματα και αξεσουάρ που προσδίδουν αβίαστη πολυτέλεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Εβδομάες Μόδας είναι παγκοσμίως γνωστές και αγαπημένη για τα εκκεντρικά looks, τα statement κομμάτια και τις θεατρικές στιλιστικές επιλογές που κόβουν την ανάσα. Κάπου ανάμεσα στα φαντασμαγορικά shows και τα απροσδόκητα υφάσματα, όμως, ξεδιπλώνονται αθόρυβα οι πιο εκλεπτυσμένες, minimal στιγμές της σεζόν, εκείνες που συχνά περνούν απαρατήρητες κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Πρόκειται για επιλογές λιγότερο κραυγαλέες, που αποφεύγουν τα εύκολα clickbait, αλλά για όσους διαθέτουν μια αδιαπραγματευτική αγάπη για την καθαρή αισθητική και τον μινιμαλισμό, αποδεικνύονται ακαταμάχητες.

Φυσικά, κανείς δεν υποστηρίζει ότι οι δημιουργοί πρέπει να απαρνηθούν το θεατρικό στοιχείο και το πάθος της μόδας. Αντιθέτως, έπειτα από χρόνια παρακολούθησης των μεγαλύτερων fashion shows παγκοσμίως, τα μεγαλειώδη runway acts και οι απρόσμενες λεπτομέρειες είναι ακριβώς αυτά που μας μαγεύουν και μας συστήνουν τα νέα labels. Ωστόσο, όταν έρχεται η ώρα της αλήθειας, όταν καλούμαστε να ντυθούμε στην πραγματική ζωή και να επιλέξουμε τα κομμάτια που θα στεγάσουμε στη δική μας γκαρνταρόμπα, τα βλέμματα και τα mood boards μας στρέφονται αναπόφευκτα στα πιο διαχρονικά, αθόρυβα και σοφιστικέ looks.

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1. Αέρινα sets από τον οίκο Alaïa

Η απόλυτη επιτομή του «less is more» βρήκε την έκφρασή της στον οίκο Alaïa, όπου η μινιμαλιστική προσέγγιση άφησε άφωνους τους fashion editors. Χωρίς περιττά αξεσουάρ ή φασαρία, τα στενά σύνολα απέδειξαν ότι η πραγματική κομψότητα δεν χρειάζεται φανφάρες, αλλά μόνο άψογο tailoring και απόλυτη καθαρότητα γραμμών.

2. Γεωμετρική απλότητα από τον Calvin Klein

Όταν η συζήτηση αγγίζει τον στιλιστικό μινιμαλισμό, ο Calvin Klein αποτελεί διαχρονικά το απόλυτο σημείο αναφοράς. Ένα φόρεμα με τετραγωνισμένο λαιμό αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της σεζόν, φέρνοντας στον νου την ανεπιτήδευτη ’90s αισθητική που θα λάτρευε η Rachel Green, συνδυασμένο ιδανικά με flat square-toe παπούτσια και διαχρονικά αξεσουάρ.

3. Αποδομημένο androgynous suiting στον Givenchy

Καθώς το tailoring επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, οι οίκοι δοκιμάζουν τα πάντα από βερμούδες μέχρι cropped σακάκια. Για εκείνες όμως τις στιγμές που θέλουμε να προσπεράσουμε τον θόρυβο, η χαλαρή, ανδρογινή γραμμή του Givenchy προσφέρει την ιδανική λύση: ένα oversized κοστούμι σε ρευστή γραμμή που συνδυάζεται αβίαστα με κλασικά loafers και αρμονικές, chic λεπτομέρειες.

4. Αθόρυβη πολυτέλεια με strapless φορέματα στον Courrèges

Ένα λευκό φόρεμα, και ιδίως ένα strapless σχέδιο υψηλής ραπτικής, λειτουργεί ως ο απόλυτος καταλύτης στο minimal ντύσιμο. Χωρίς να προσπαθεί να κραυγάσει, αποπνέει αβίαστη πολυτέλεια, ενώ η προσθήκη ενός λεπτού λευκού scarf στον λαιμό από τον οίκο Courrèges χαρίζει ακριβώς τη δόση θεατρικότητας που χρειάζεται, χωρίς να αλλοιώνει την καθαρότητα του συνόλου.

5. Fuss-free denim και effortless layering από τον Toteme

Τα τζιν παντελόνια σπάνια διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά όταν το κάνουν, το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Ένα ψηλόμεσο, ίσως indigo straight-leg τζιν από τον Toteme αποδεικνύει ότι το καθημερινό denim μπορεί να μεταμορφωθεί σε κομμάτι υψηλής ραπτικής, αρκεί να συνοδευτεί από μια ανεπαίσθητη, κομψή πινελιά χρώματος στα παπούτσια και διακριτικό κόσμημα.

Κεντρική Εικόνα: Calvin Klein

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