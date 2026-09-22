Fashion 22.09.2026

Burberry SS27: Φλοράλ trench coats, streetwear επιρροές και ανεπιτήδευτη πολυτέλεια στο Λονδίνο

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Η Burberry παρουσίασε στο Λονδίνο τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, συνδυάζοντας την παράδοση με τη χειροποίητη τέχνη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Burberry παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στο Λονδίνο, με έμφαση σε φλοράλ και streetwear στοιχεία.
  • Συνεργασία με τη Celia Birtwell έφερε χειροποίητη αίσθηση, μεταμορφώνοντας το κλασικό καρό σε νέες εκδοχές.
  • Η παλέτα περιλαμβάνει ουδέτερους τόνους και έντονες αποχρώσεις, με αέρινα υφάσματα και παγιέτες.
  • Η ανδρική συλλογή συνδυάζει streetwear και 70s επιρροές, με πρακτικότητα και "εκούσια ατέλεια".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με φόντο έναν κατάλευκο, μινιμαλιστικό χώρο στο Chelsea College of Arts του Λονδίνου, ο creative director της Burberry, Daniel Lee, παρουσίασε τη νέα συλλογή του οίκου για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Στις πρώτες σειρές καθήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της πολιτικής, όπως οι ηθοποιοί Jason Statham και Chiwetel Ejiofor, οι ράπερ Skepta και Kano, καθώς και ο δήμαρχος του Λονδίνου, Sadiq Khan, παρακολουθώντας το σόου πάνω σε ξύλινα καθίσματα διακοσμημένα με το εμβληματικό καρό μοτίβο του οίκου.

burberry_ss26_lfw
https://www.instagram.com/burberry/

Σε αυτή τη νέα του δημιουργική πρόταση, ο Daniel Lee συνεργάστηκε με τη διάσημη Βρετανίδα υφαντουργό Celia Birtwell, φέρνοντας μια αίσθηση ανθρώπινης χειροποίητης τέχνης στα ρούχα. Το κλασικό καρό της Burberry μεταμορφώθηκε σε gingham και ρίγες, ενώ διακοσμήθηκε με ζωγραφισμένα πρόσωπα και περίτεχνα κεντήματα. Λουλούδια όπως η λεβάντα και η μιμόζα αποτυπώθηκαν σε φλοράλ trench coats, κοντά κοστούμια και αξεσουάρ, δίνοντας έναν τόνο ανανέωσης και ζωντάνιας.

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Η παλέτα κινήθηκε ανάμεσα σε ουδέτερους τόνους, όπως το γκρι και το μπεζ, οι οποίοι «έσπασαν» από έντονες αποχρώσεις του κίτρινου, του ροζ και του πράσινου. Η γυναικεία γκαρνταρόμπα περιλάμβανε αέρινα, διάφανα trench coats σε παλ γαλάζιο και μελιτζανί χρώμα, φούστες καλυμμένες με παγιέτες ή κόκκινα πομ-πομ, καθώς και washed μεταξωτά και βαμβακερά υφάσματα που απέπνεαν μια χαλαρή, «lived-in» αισθητική.

https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/

Για τους άνδρες, η συλλογή άντλησε έμπνευση από το streetwear και τη δεκαετία του 1970, συνδυάζοντας boxy blazers, cropped παντελόνια και πλυμένα Harringtons με λουλουδάτα πουκάμισα. Μάλιστα, ο γνωστός ράπερ Central Cee έκανε το ντεμπούτο του στην παρτίδα των μοντέλων της Burberry, περπατώντας στην πασαρέλα με χαμηλοκάβαλα τζιν και αθλητικό στυλ.

https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/
https://www.instagram.com/burberry/

Όπως τόνισε ο Daniel Lee στα σημειώματα του σόου, στόχος της συλλογής ήταν η πρακτικότητα και η «εκούσια ατέλεια», δίνοντας έμφารση σε ρούχα που είναι φτιαγμένα για να φορεθούν και να αγαπηθούν στην καθημερινότητα, υπό τους ήχους της μουσικής του David Bowie.

Κεντρική Εικόνα: @burberry

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Burberry Fashion fashion trends Εβδομάδα Μόδας Λονδίνου
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