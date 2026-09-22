Celeb World 22.09.2026

Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Η οικογενειακή απόδραση στην Αλάσκα με τις κόρες τους

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Το αγαπημένο ζευγάρι μοιράστηκε μια μοναδική εμπειρία με τις δίδυμες κόρες τους, εξερευνώντας τα τοπία της Αλάσκας με ένα κρουαζιερόπλοιο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα ταξίδεψαν στην Αλάσκα με τις δίδυμες κόρες τους.
  • Το ζευγάρι επέλεξε κρουαζιερόπλοιο της Disney για την οικογενειακή τους απόδραση.
  • Μοιράστηκαν στιγμιότυπα με φάλαινες και ένα ουράνιο τόξο, καθώς και τρυφερές οικογενειακές φωτογραφίες.
  • Το ταξίδι στην Αλάσκα αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας τους για πλούσιες εμπειρίες και οικογενειακές αναμνήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα συνεχίζουν να δημιουργούν αξέχαστες οικογενειακές αναμνήσεις, αυτή τη φορά με ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Αλάσκα. Μετά την πρόσφατη περιπέτειά τους με τροχόσπιτο στον Καναδά, το ζευγάρι, μαζί με τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα, βίωσαν μια ακόμη μαγική εμπειρία, ταξιδεύοντας με το επιβλητικό κρουαζιερόπλοιο της Disney.

https://www.instagram.com/sakiswp/
https://www.instagram.com/sakiswp/

Το αγαπημένο ζευγάρι, γνωστό για την αγάπη του στα ταξίδια και τις νέες εμπειρίες, θέλησε να μοιραστεί αυτή τη μοναδική στιγμή με τους χιλιάδες διαδικτυακούς του φίλους. Μέσω μιας κοινής ανάρτησης στο Instagram, η οποία περιλάμβανε ένα συγκινητικό βίντεο και μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες, οι Τανιμανίδης και Μπόμπα αποκάλυψαν τις λεπτομέρειες του ταξιδιού τους. «Το τροχόσπιτο στον Καναδά ήταν το μισό ταξίδι… το άλλο μισό ήταν στην Αλάσκα με το κρουαζιερόπλοιο της Disney!», έγραψαν στη λεζάντα της δημοσίευσής τους, η οποία αναρτήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.

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Το βίντεο που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή των ακολούθων τους, ήταν αυτό που κατέγραφε το εντυπωσιακό θέαμα με τις φάλαινες να αναδύονται και να πηδούν στο νερό, προσφέροντας μια άγρια και επιβλητική εικόνα της φύσης της Αλάσκας. Ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα που μοιράστηκε το ζευγάρι, ήταν αυτό όπου ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα βρίσκονται στο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου, κρατώντας στην αγκαλιά τους τις κόρες τους, με ένα μαγευτικό ουράνιο τόξο να διαγράφεται στον ορίζοντα πίσω τους.

https://www.instagram.com/sakiswp/
https://www.instagram.com/sakiswp/
https://www.instagram.com/sakiswp/
https://www.instagram.com/sakiswp/
https://www.instagram.com/sakiswp/
https://www.instagram.com/sakiswp/
https://www.instagram.com/sakiswp/
https://www.instagram.com/sakiswp/
https://www.instagram.com/sakiswp/
https://www.instagram.com/sakiswp/
https://www.instagram.com/sakiswp/
https://www.instagram.com/sakiswp/

Η επιλογή της Αλάσκας για οικογενειακές διακοπές υπογραμμίζει την επιθυμία του ζευγαριού να προσφέρει στα παιδιά τους πλούσιες εμπειρίες και να χτίσει μαζί τους όμορφες αναμνήσεις από νωρίς. Αυτή η ταξιδιωτική τους φιλοσοφία, που συνδυάζει την περιπέτεια με την οικογενειακή θαλπωρή, αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς.

Το ζευγάρι έχει αποδείξει επανειλημμένα την αγάπη του για την εξερεύνηση νέων προορισμών, όπως φαίνεται και από προηγούμενα ταξίδια τους. Μπορείτε να θυμηθείτε το οικογενειακό roadtrip τους στις χώρες της Βαλτικής, όπως είχαμε γράψει, ή την περιπέτειά τους με τροχόσπιτο στον Καναδά. Η οικογένεια Τανιμανίδη-Μπόμπα συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές χαράς και περιπέτειας, ενισχύοντας τους δεσμούς της και δημιουργώντας ένα πλούσιο αρχείο αναμνήσεων για τις κόρες τους.

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διακοπές Σάκης Τανιμανίδης Χριστίνα Μπόμπα
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