Beauty 22.09.2026

Έκοψες καρέ στις διακοπές; Δες πώς θα το κάνεις styling τώρα που μπήκε το φθινόπωρο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το αγαπημένο καρέ των διακοπών προσαρμόζεται στο φθινόπωρο μέσα από 3 διαφορετικές και κομψές επιλογές για styling
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το καρέ, αν και καλοκαιρινή επιλογή, απαιτεί φροντίδα το φθινόπωρο λόγω υγρασίας.
  • Το sleek bob, με ίσιωμα και λάδι, προσφέρει μοντέρνο και κομψό φινίρισμα.
  • Το blowout bob, με mousse και πιστολάκι, χαρίζει όγκο και περιποιημένη εμφάνιση.
  • Το wavy bob, με texturizing spray ή ψαλίδι, δημιουργεί ανεπιτήδευτους κυματισμούς για casual εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι μπορεί να μας αποχαιρέτησε, αλλά η μεγάλη απόφαση που πήρες πριν από λίγους μήνες, να κόψεις δηλαδή τα μαλλιά σου καρέ, είναι ακόμα εδώ και σε περιμένει να τη διαχειριστείς στις φθινοπωρινές σου εμφανίσεις. Τότε, αρκούσαν μόλις 5 λεπτά scrolling στο TikTok για να υποκύψεις στη μαγεία μιας δραματικής αλλαγής που σε έκανε να θες να κλείσεις ραντεβού αμέσως, καθώς τίποτα δεν συγκρινόταν με την ανακούφια να αποχωριστείς τα μακριά μαλλιά με τη ζέστη του Ιουλίου.

kare
https://www.instagram.com/meredithquan/?hl=el

Τώρα όμως που το σκηνικό έχει αλλάξει, ο φθινοπωρινός αέρας φυσάει στα τζάμια και η επιστροφή στη ρουτίνα του γραφείου ή της σχολής είναι γεγονός, διαπιστώνεις αυτό που κανείς δεν σου είπε εξαρχής: λιγότερη ποσότητα μαλλιών δεν σημαίνει απαραιτήτως και λιγότερος κόπος. Αυτό το κούρεμα απαιτεί την προσοχή σου, ειδικά με τις αλλαγές στην υγρασία της εποχής. Μόλις όμως κατακτήσεις μερικές βασικές τεχνικές, μετατρέπεται στο πιο κομψό και stylish αξεσουάρ. Θεώρησε αυτόν τον οδηγό ως το απόλυτο cheat sheet σου για αψεγάδιαστα φθινοπωρινά χτενίσματα.

Διάβασε επίσης: Η νέα αλλαγή στα μαλλιά της Hailey Bieber είναι ο λόγος που θα κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο

Sleek bob

Για ένα ultra-modern αποτέλεσμα που ταιριάζει γάντι με τα αυστηρά, κομψά φθινοπωρινά σου σύνολα, τίποτα δεν ξεπερνάει ένα γυαλιστερό, ίσιο καρέ. Ψεκάσε ομοιόμορφα ένα θερμοπροστατευτικό σπρέι σε στεγνά μαλλιά και άσ’ το να απορροφηθεί πλήρως. Δούλεψε σε μικρά τμήματα από τον σβέρκο προς τα πάνω, περνώντας την ισιωτική πρέσα μέχρι κάθε τούφα να γίνει εντελώς λεία. Το μυστικό εδώ είναι η υπομονή, τα μικρότερα τμήματα προσφέρουν πιο sleek φινίρισμα με ελάχιστο φριζάρισμα, κάτι απαραίτητο τώρα που η ατμόσφαιρα έχει αρχίσει να υγραίνεται. Ολοκλήρωσε απλώνοντας μια ελαφριά ποσότητα ελαίου στα μήκη και τις άκρες για το περιβόητο glass-hair εφέ.

https://www.instagram.com/bobbedladies/
https://www.instagram.com/bobbedladies/

Blowout bob

Μπορεί ένα καρέ να είναι πιο κοντό, αλλά μπορεί να χαρίσει ακριβώς τον ίδιο εντυπωσιακό όγκο με τα μακριά μαλλιά όταν συνδυάζεται με ένα φανταστικό πιστολάκι, ιδανικό για να δείχνεις περιποιημένη κάτω από τις πρώτες φθινοπωρινές καμπάνες του γραφείου. Ξεκίνησε με νωπά μαλλιά και απλώσε μια mousse για όγκο ή μια ελαφριά κρέμα styling από τις ρίζες μέχρι τις άκρες. Χρησιμοποιώντας μια στρογγυλή βούρτσα, σήκωσε κάθε τούφα στη ρίζα γυρίζοντας τις άκρες προς τα μέσα ή προς τα έξω, ανάλογα με το στιλ που θες. Για έξτρα ελαστικότητα και διάρκεια που αντέχει ακόμα και στις αλλαγές του καιρού, τύλιξε τις μπροστινές τούφες σε rollers με βελκρού (Velcro) μέχρι να κρυώσουν τα μαλλιά.

@notleahhhbeauty Replying to @Nevaeh La Joy if you didn’t catch that from the video, it’s all about volume volume volume (😂) #bobhairstyle #blowout #hairtutorial #bob ♬ original sound – Leahhhbeauty


Wavy bob

Οι ανάλαφροι κυματισμοί σε ένα καρέ δείχνουν εντελώς διαφορετικοί -και πολύ πιο cool- απ’ ό,τι στα μακριά μαλλιά, δίνοντας μια ανεπιτήδευτη νότα στις πρώτες φθινοπωρινές σου βόλτες στην πόλη. Αν τα μαλλιά σου έχουν φυσικό σπάσιμο, δούλεψε ένα texturizing spray σε νωπές τούφες και πίεσέ τα ανοδικά με τα χέρια σου. Για μεγαλύτερη ευκρίνεια, χρησιμοποίησε ένα ψαλίδι για μπούκλες μεγάλης διαμέτρου σε τυχαίες τούφες μόλις στεγνώσουν, εναλλάσσοντας την κατεύθυνση κάθε κύματος για πιο φυσικό αποτέλεσμα. Χάλασε ελαφρώς τις μπούκλες με τα δάχτυλά σου και κλείδωσε το look με ένα ελαφρύ πέρασμα λακ, έτοιμη να κατακτήσεις τη νέα σεζόν.

wavy_bob_look
https://www.instagram.com/modshair_germany/

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Back to base beauty trends καρέ μαλλιά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Κολυμπώντας στον αέρα»: Το συγκλονιστικό έργο επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο 104

«Κολυμπώντας στον αέρα»: Το συγκλονιστικό έργο επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο 104

22.09.2026
Επόμενο
Από τα καλλιστεία στο GNTM 7: Η Κρητικιά καλλονή που κέρδισε τις εντυπώσεις στην audition

Από τα καλλιστεία στο GNTM 7: Η Κρητικιά καλλονή που κέρδισε τις εντυπώσεις στην audition

22.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα 5 κορυφαία ’90s chic looks που ξεχώρισαν στις πασαρέλες
Fashion

Τα 5 κορυφαία ’90s chic looks που ξεχώρισαν στις πασαρέλες

22.09.2026
Burberry SS27: Φλοράλ trench coats, streetwear επιρροές και ανεπιτήδευτη πολυτέλεια στο Λονδίνο
Fashion

Burberry SS27: Φλοράλ trench coats, streetwear επιρροές και ανεπιτήδευτη πολυτέλεια στο Λονδίνο

22.09.2026
Η νέα αλλαγή στα μαλλιά της Hailey Bieber είναι ο λόγος που θα κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο
Beauty

Η νέα αλλαγή στα μαλλιά της Hailey Bieber είναι ο λόγος που θα κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο

22.09.2026
«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη
Life

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

22.09.2026
Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο
Fashion

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

22.09.2026
«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους
Life

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

22.09.2026
Το workout που ξεχωρίζει ο Σάκης Ρουβάς – Όταν η άσκηση γίνεται καθημερινή συνήθεια
Fitness

Το workout που ξεχωρίζει ο Σάκης Ρουβάς – Όταν η άσκηση γίνεται καθημερινή συνήθεια

21.09.2026
«MAD Έχεις Άστρο»: Δες τι επιφυλάσσει η εβδομάδα για κάθε ζώδιο σύμφωνα με τον AstroJason
Life

«MAD Έχεις Άστρο»: Δες τι επιφυλάσσει η εβδομάδα για κάθε ζώδιο σύμφωνα με τον AstroJason

21.09.2026
Η Donatella Versace είναι έτοιμη να γράψει ξανά τους κανόνες της μόδας και της ομορφιάς μέσα από το δικό της brand
Fashion

Η Donatella Versace είναι έτοιμη να γράψει ξανά τους κανόνες της μόδας και της ομορφιάς μέσα από το δικό της brand

21.09.2026
Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό