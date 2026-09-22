«Ριφιφί»: Η μεγάλη ανατροπή στο 2ο επεισόδιο και η αρχή του πιο παράτολμου σχεδίου

Η Όλγα να κάνει μια ανατρεπτική πρόταση και το μεγάλο σχέδιο της ληστείας να αρχίζει να ξετυλίγεται

Με μια ματιά Η Όλγα ζητά από τρεις άντρες να τη βοηθήσουν να ληστέψουν την Τράπεζα Ανάπτυξης.

Ο Μανώλης, πρώην συνεταίρος του συζύγου της Όλγας, δέχεται να συμμετάσχει στο σχέδιο.

Η σειρά «Ριφιφί» αφορά μια ομάδα επτά ατόμων που συνδέονται από κοινές απώλειες.

Η ομάδα σκάβει ένα τούνελ για να ληστέψει τις θυρίδες της τράπεζας, μια ληστεία που έμεινε στην ιστορία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων ετών ήρθε για πρώτη φορά στις οθόνες μας, με το κοινό να την αγκαλιάζει από το πρώτο κιόλας λεπτό. Ο λόγος για το «ΡΙΦΙΦΙ», τη νέα μεγάλη παραγωγή με την υπογραφή του Σωτήρη Τσαφούλια στον Alpha, η οποία συνδυάζει την αγωνία μιας κινηματογραφικής ληστείας με βαθιά κοινωνικά και ανθρώπινα μηνύματα.

Μετά το δυναμικό ξεκίνημα, η δράση κλιμακώνεται επικίνδυνα στο αποψινό, 2ο επεισόδιο, καθώς η Όλγα προχωρά σε μια κίνηση-ματ που κανείς δεν περιμένει. Σε ένα ζαχαροπλαστείο, κλείνει ένα κοινό ραντεβού με 3 άντρες, στους οποίους στο παρελθόν είχε συστηθεί με διαφορετικά ονόματα και υιοθετώντας άλλη περσόνα. Κάτω από τα έκπληκτα και αμήχανα βλέμματά τους, τους αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο της προσέγγισής τους: τους ζητά να τη βοηθήσουν να ληστέψουν την Τράπεζα Ανάπτυξης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι.

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Αφού ρίχνει τη «βόμβα», αποχωρεί, αφήνοντάς τους με το ερώτημα να αιωρείται και να πρέπει να πάρουν μια κρίσιμη απόφαση. Παράλληλα, η Όλγα απευθύνεται και στον Μανώλη, τον πρώην συνεταίρο του εκλιπόντος συζύγου της σε μάντρα οικοδομικών υλικών. Παρά τις αρχικές του αντιδράσεις και την άρνησή του, ο Μανώλης, στριμωγμένος από τα προσωπικά του αδιέξοδα και δεσμευμένος από μια παλιά υπόσχεση, λυγίζει και τελικά δέχεται να συμμετάσχει στο παράτολμο εγχείρημα.

7 άνθρωποι, 1 κοινό τραύμα

Η ιστορία μας μεταφέρει στον Δεκέμβριο του 1992. Έξι άντρες και μία γυναίκα αποτελούν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων που, πέρα από τις διαφορές τους, συνδέονται από ένα κοινό στοιχείο: την απώλεια. Έχουν χάσει αγαπημένα πρόσωπα, περιουσίες, την αξιοπρέπεια, τον αυτοσεβασμό ακόμα και την ίδια τους την ελευθερία, συνθλιβόμενοι καθημερινά από ένα αδίστακτο οικονομικό και πολιτικό σύστημα που αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή ως ένα απλό, αναλώσιμο νούμερο. Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας. Ωστόσο, φτάνουν σε σημείο όπου δεν έχουν τίποτα άλλο να χάσουν, αποκτώντας έναν ισχυρό λόγο να ρισκάρουν τα πάντα.

Η ομάδα οργανώνει και θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που εκ πρώτης όψεως φαντάζει εντελώς αδύνατο να στεφθεί με επιτυχία. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν σε φρεάτια και περνούν αμέτρητες μέρες και νύχτες σκάβοντας ένα τούνελ κάτω από την πόλη, διακινδυνεύοντας ανά πάσα στιγμή να συλληφθούν ή ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους. Στόχος τους είναι ο υπόγειος χώρος των θυρίδων της τράπεζας.

Κόντρα σε κάθε στατιστική πιθανότητα αποτυχίας, η ομάδα καταφέρνει το ακατόρθωτο, υπογράφοντας μια ληστεία που έμελλε να περάσει στην ιστορία ως «το ριφιφί του αιώνα». Πίσω όμως από τα τεχνικά σχέδια και την τέλεια εκτέλεση, κρύβονται οι αληθινές, ανθρώπινες ιστορίες επτά πληγωμένων ανθρώπων. Και η αρχή, γίνεται από μια γυναίκα.

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