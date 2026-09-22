TV & Media 22.09.2026

Ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ – Τι ετοιμάζει

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Ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με 2 αγαπημένα projects το Kitchen Lab που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια και το Akis’ Food Tour
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με δύο αγαπημένα projects.
  • Το "Kitchen Lab" γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας.
  • Το "Akis’ Food Tour" προσκαλεί σε γευστικά ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Ο σεφ φέρνει αυθεντικότητα, χιούμορ και ενέργεια στις οθόνες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε την μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ. Στόχος του να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις, ακόμη πιο νόστιμα ταξίδια.

akis petretzikis

Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, φέρνει μαζί του δύο projects που έχουν ήδη αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό:

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  • Το «Kitchen Lab» που φέτος γιορτάζει  10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Ξεκίνησε για πρώτη φορά τη σεζόν 2017-18, μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ και διατήρησε τη δυναμική του στον χρόνο, αποτελώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα brands μαγειρικής.
  • Το πολυταξιδεμένο «Akis’ Food Tour», μέσα από το οποίο ο Άκης  μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε μαζί του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού και να αναδείξουμε την αυθεντικότητά τους, γνωρίζοντας τα μέρη, τους ανθρώπους, τις συνταγές και τις γεύσεις.

Ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Άκη Πετρετζίκη και του εύχεται καλή επιτυχία και πολλές… νόστιμες διαδρομές.

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ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ ΣΚΑΪ
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