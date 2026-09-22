Το NYXDrop Season 2 έκανε «drop» – Όλα όσα είδαμε στο πρώτο επεισόδιο

Από το glam room μέχρι το Challenge Room, το πρώτο επεισόδιο του NYXDrop Season 2 μάς σύστησε τους 12 παίκτες και έφερε την πρώτη αποχώρηση

Με μια ματιά Το NYXDrop Season 2 ξεκίνησε στο TikTok του MAD TV με 12 νέους διαγωνιζόμενους.

Στο πρώτο επεισόδιο, οι διαγωνιζόμενοι γνώρισαν το bootcamp και τους coaches.

Οι Lila και Stavento επέστρεψαν ως κριτές για τη δεύτερη σεζόν.

Οι Zorz και Ειρήνη Χρυσοβαλάντου προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, ενώ ο Jesus αποχώρησε. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 έκανε σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο του «drop» μέσα από το TikTok του MAD TV, σηματοδοτώντας την έναρξη της δεύτερης σεζόν του μουσικού talent show. Με 12 νέες προσωπικότητες, μουσικά challenges, έντονο ανταγωνισμό και πολύ glam, το NYXDrop επέστρεψε πιο ανανεωμένο και έτοιμο να αναδείξει το επόμενο πρόσωπο που θα ξεχωρίσει στη μουσική σκηνή. Η πρώτη σεζόν είχε ήδη κάνει τη διαφορά, με το NYXDrop να ξεπερνά τα 71 εκατομμύρια views και να συστήνεται ως το πρώτο music talent show στο TikTok. Η επιτυχία αυτή έβαλε τον πήχη ψηλά και δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη δεύτερη σεζόν.

Στο πρώτο επεισόδιο γνωρίσαμε τους 12 διαγωνιζόμενους που κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στις εκατοντάδες συμμετοχές του call for entries: Λεωνίδας, Ζορζ, Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Jesus, Τζούλιο, Monkey, Ζωή, Εύα Σον, Κριστιάνα, Σαλβατόρε, Τζόνγκο και Βικτώρια. Όλοι τους μπήκαν στο bootcamp με έναν κοινό στόχο: να αποδείξουν ότι έχουν αυτό που χρειάζεται για να κάνουν το δικό τους «drop» στη σκηνή.

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Το bootcamp ξεκίνησε με τους 12 διαγωνιζόμενους να γνωρίζουν τον χώρο, να παίρνουν μια πρώτη γεύση από τα challenges και να προετοιμάζονται για τη στιγμή που θα έπρεπε να ανέβουν στη σκηνή. Από το glam room και το lounge area μέχρι το fashion spot και το challenge room, όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει το μουσικό ταξίδι.

Στο πλευρό τους βρίσκονται άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους, με στόχο να τους βοηθήσουν να παρουσιάσουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Host του NYXDrop Season 2 είναι η Ilenia Williams, η οποία αναλαμβάνει να δώσει τον δικό της ρυθμό στο show και να βρίσκεται κοντά στους διαγωνιζόμενους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η Mary Sunshine βρίσκεται στο glam spot για να τους δώσει το απαραίτητο boost πριν από κάθε εμφάνιση, ενώ η Θεώνη Τάκου αναλαμβάνει τον ρόλο της ρεπόρτερ και καταγράφει όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες.

Το team συμπληρώνει ο music director -και coach των παικτών- Βασίλης Κουμεντάκος, που έχει αναλάβει να καθοδηγήσει τους διαγωνιζόμενους μουσικά, βοηθώντας τους να αναδείξουν τις δυνατότητές τους. Στο fashion area, η Αναστασία Παυλίδου δίνει τα δικά της fashion tips, υπενθυμίζοντας πως ένα ολοκληρωμένο performance δεν είναι μόνο η φωνή, αλλά και η παρουσία πάνω στη σκηνή.

Οι Lila και Stavento επέστρεψαν στο Challenge Room

Φυσικά, από τη δεύτερη σεζόν δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Lila και Stavento, οι οποίοι επέστρεψαν στις θέσεις των judges. Οι δύο κριτές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με τους φετινούς συμμετέχοντες, αποκαλύπτοντας πως είδαν αρκετά ταλαντούχα παιδιά στις auditions και περιμένουν να τους δουν πλέον να δοκιμάζονται στα challenges.

Και κάπου εδώ τα πράγματα άρχισαν να σοβαρεύουν. Οι 12 έγιναν τριάδες και οι πρώτοι 3 διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, γνωρίζοντας πως μόνο 2θα έπαιρναν το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση, ενώ ένας θα έπρεπε να αποχωρήσει από το NYXDrop.

Οι πρώτες εμφανίσεις έκρυβαν εκπλήξεις

Ανάμεσα στους πρώτους διαγωνιζόμενους ήταν και ο Zorz, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Αμνησία». Παρότι δεν είχε προηγούμενη εμπειρία από live εμφανίσεις και είχε συνηθίσει να τραγουδά στο home studio του, κατάφερε να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή και να ακούσει από τους judges τις πρώτες συμβουλές για το πώς μπορεί να εξελίξει τη φωνή και την παρουσία του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρουσία του Jesus. Ο ίδιος συστήθηκε ως μουσικός παραγωγός και rapper, μιλώντας για τις διαφορετικές πλευρές της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Όπως αποκάλυψε, είναι εγγονός του σπουδαίου Γιώργου Ζαμπέτα και έχει μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια με έντονη μουσική ιστορία, την οποία θέλει πλέον να συνδυάσει με τη δική του rap ταυτότητα.

Στη συνέχεια γνωρίσαμε και την Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η οποία επέλεξε να παρουσιάσει το «Deja Vu». Η εμφάνισή της άρεσε στους judges, με τη Lila να σχολιάζει πως η ερμηνεία της είχε ένα πολύ cool και καλοκαιρινό vibe, ενώ η ίδια αποκάλυψε πως, παρά το έντονο άγχος, προσπάθησε να το διαχειριστεί και να απολαύσει τη στιγμή.

Ποιοι πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση;

Η ώρα της απόφασης έφτασε και η αγωνία ανέβηκε. Από τους τρεις πρώτους διαγωνιζόμενους, ο Zorz και η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου ήταν εκείνοι που εξασφάλισαν τη θέση τους στην επόμενη φάση του NYXDrop.

Για τον Zorz, οι judges στάθηκαν ιδιαίτερα στη μουσική του ιστορία και στο γεγονός ότι αποφάσισε να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την πρόκριση, δηλώνοντας πως θα κρατήσει μαζί του όσα άκουσε από τους judges και θα συνεχίσει την προσπάθεια.

Από την άλλη, η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της όταν άκουσε το όνομά της. Έτσι, το πρώτο επεισόδιο ολοκληρώθηκε με δύο χρυσά εισιτήρια να έχουν ήδη βρει τους πρώτους κατόχους τους, ενώ ο Jesus αποχώρησε από το bootcamp.

Σε αυτό το σημείο να θυμήσουμε ότι η πρώτη σεζόν, ανέδειξε τη Μάντω Κουντούρη, η οποία έχει ήδη κάνει τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, υπογράφοντας δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI και κυκλοφορώντας το πρώτο της τραγούδι, «Κακή επιρροή». Παράλληλα, έχει ανοίξει συναυλίες της LILA, ενώ πρόσφατα ανέβηκε και στη σκηνή της ΗΘΕ 2026, όπου ξεσήκωσε το κοινό με το δικό της live set. Έτσι, το μεγάλο ερώτημα για τη δεύτερη σεζόν είναι: ποιος θα είναι ο επόμενος καλλιτέχνης που θα κάνει το δικό του μεγάλο βήμα μέσα από το NYXDrop;

Το ταξίδι, όμως, μόλις ξεκίνησε. Το NYXDrop Season 2 συνεχίζεται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου με το δεύτερο επεισόδιο, όπου οι διαγωνιζόμενοι θα επιστρέψουν για νέες μουσικές δοκιμασίες, challenges και στιγμές που αναμένεται να ξεχωρίσουν. Η συνέχεια του talent show θα είναι διαθέσιμη και αυτή τη φορά σε διαφορετικές πλατφόρμες του MAD, ώστε να μπορείς να παρακολουθήσεις το NYXDrop από το μέσο που σε βολεύει.

16:00 | LIVE στο TikTok του MAD

18:00 | Mad YouTube

20:00 | Mad TV

Κράτα, λοιπόν, την Τρίτη 29/09 στο ημερολόγιό σου και συντονίσου από τις 16:00 για το επόμενο NYXDrop Season 2!

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