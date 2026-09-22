Corporate News 22.09.2026

«10ο Kallithea Night Run 2026»: Το μεγάλο νυχτερινό αθλητικό ραντεβού επιστρέφει στην Καλλιθέα

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Οι εγγραφές για τις διαδρομές των 10, 5 και 2,5 χιλιομέτρων έχουν ήδη ανοίξει, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα ομαδικών συμμετοχών
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Με μια ματιά
  • Το 10ο Kallithea Night Run θα διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου 2026 στην Καλλιθέα.
  • Ο αγώνας περιλαμβάνει διαδρομές 10km, 5km και 2,5km, πιστοποιημένες από την World Athletics.
  • Συνδιοργανώνεται από τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας και τον Δήμο Καλλιθέας, υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.
  • Θα υπάρχει δράση εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών από το «Όραμα Ελπίδας».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 10ο επετειακό Kallithea Night Run έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 με εκκίνηση και τερματισμό στην πλατεία Τζιτζιφιών στην Καλλιθέα και πολλές εκπλήξεις!

Φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια και γράφουμε ΙΣΤΟΡΙΑ! Μια δεκαετία, χιλιάδες βήματα σε έναν αγώνα, που έχει αγαπηθεί από όλο το δρομικό κίνημα, από μικρούς και μεγάλους και πλέον κατατάσσεται ανάμεσα στους δημοφιλέστερους αγώνες σε όλη την Ελλάδα!

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Τον αγώνα συνδιοργανώνουν ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας και ο Δήμος Καλλιθέας και τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Οι δρομείς συμμετέχουν στις αγωνιστικές διαδρομές των 10 km, 5 km και 2,5km, οι οποίες είναι πιστοποιημένες από την World Athletics!

Στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης του αγώνα και φέτος θα έχουμε κοντά μας το «Όραμα Ελπίδας» με τη δράση «Γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών! Δώσε Ελπίδα, δώσε Ζωή!».

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο site του αγώνα www.kallitheanightrun.gr και στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας στα γραφεία του Φιλαθλητικού Συλλόγου από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 17:30-19:30.

Για ομαδικές εγγραφές άνω των 8 ατόμων με έκπτωση επί των αρχικών τιμών παρακαλούμε πολύ όπως αποστείλετε mail στο [email protected] προκειμένου να λάβετε την ειδική φόρμα και σχετικές οδηγίες. Τηλ.επικ.: 210-9578388 και 6984282552

Σας περιμένουμε όλες και όλους και φέτος να φωτίσουμε για 10η χρονιά την Καλλιθέα και να γιορτάσουμε μαζί τρέχοντας στον αγαπημένο μας νυχτερινό αγώνα!

Χορηγοί επικοινωνίας:
Mad TV & Mad Radio 106,2

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10ο Kallithea Night Run 2026
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