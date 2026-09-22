Μουσικά Νέα 22.09.2026

NYXDrop Season 2: Αυτός είναι ο πρώτος παίκτης που αποχώρησε από τον διαγωνισμό

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Με ανατροπές, δυνατές ερμηνείες και την πρώτη μεγάλη αποχώρηση έπεσε η αυλαία του Α' μέρους του 1ου επεισοδίου για το NYXDrop Season 2
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το NYXDrop Season 2 έκανε πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου στο TikTok, YouTube και κανάλι MAD TV.
  • Οι Zorz, Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και GZEUS διαγωνίστηκαν, με δύο να προκρίνονται.
  • Ο GZEUS, εγγονός του Γιώργου Ζαμπέτα, είναι ο πρώτος παίκτης που αποχώρησε από τον διαγωνισμό.
  • Η κριτική επιτροπή αποτελείται από LILA και STAVENTO, με παρουσιάστρια την Ilenia Williams.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το feed μας στα social media έχει πάρει φωτιά, καθώς το πιο hot digital μουσικό project της χρονιάς, το NYXDrop Season 2, επέστρεψε επίσημα στις οθόνες μας πιο δυναμικό από ποτέ. Η μεγάλη πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, την οποία απολαύσαμε αποκλειστικά στο TikTok του MAD TV,  ακολούθησε στις 18.00 στο YouTube του MADTV και στις 20:00 στο κανάλι του MAD TV. Το No1 music talent show στοTikTok θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον μας και θα φέρει στο προσκήνιο τα πιο φρέσκα, αυθεντικά μουσικά ταλέντα της χώρας μέσα από ατελείωτο ρυθμό, πάθος και απρόβλεπτες ανατροπές που σίγουρα θα συζητηθούν.

Λογότυπο του NYXDrop Season 2, του πιο viral TikTok Music Talent Show, με ροζ φόντο και στέμμα.
Το επίσημο λογότυπο για τη δεύτερη σεζόν του NYX Drop.

Το Α’ μέρος του 1ου επεισοδίου μόλις έφτασε στο τέλος του, δίνοντάς μας μια πρώτη δυνατή γεύση από το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Στη σκηνή είδαμε να διαγωνίζεται η πρώτη τριάδα, οι Zorz, Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και GZEUS, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό με μοναδικές ερμηνείες. Παρά τον υψηλό ανταγωνισμό, μόνο 2 κατάφεραν τελικά να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση!

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Όλο αυτό το μουσικό ταξίδι απογειώνεται χάρη στην πιο δυνατή dream team του project. Στις θέσεις της κριτικής επιτροπής, η εκρηκτική LILA και ο ασυναγώνιστος STAVENTO δίνουν τον τόνο, καθοδηγώντας και στηρίζοντας τους διαγωνιζόμενους σε κάθε τους βήμα, ενώ το τιμόνι της παρουσίασης κρατάει η ασταμάτητη Ilenia Williams. Η ομάδα ολοκληρώνεται με τον music director και coach των παικτών Βασίλη Κουμεντάκο, τους NYX Reporters Mary Sunshine και Θεώνη Τακού, τους Skroutz Expert Creators Αναστασία Παυλίδου και Johnathan Στεφάνου, καθώς και την αγαπημένη Ευτυχία Χαραλαμπάκη του MAD TV, που δίνουν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση.

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Φυσικά, το επεισόδιο είχε και τις πιο συναισθηματικές στιγμές του, αφού παρακολουθήσαμε και την πρώτη αποχώρηση από τον διαγωνισμό.

Ο Gzeus, κατά κόσμον Γιώργος Ζαμπέτας διεκδίκησε δυναμικά την πρόκρηση με το «Απωθημένο» του Mente Fuerte, ωστόσο το ταξίδι του στο NYXDrop Season 2 ολοκληρώθηκε εδώ.

Ο άνδρας με την αλυσίδα στο λαιμό είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του NYXDrop Season 2, με το σκηνικό να είναι εντυπωσιακό.

Ως εγγονός του θρυλικού Έλληνα συνθέτη Γιώργου Ζαμπέτα, ο GZEUS κουβαλάει μια βαριά και ιστορική μουσική κληρονομιά, την οποία διαχειρίζεται με έναν εντελώς δικό του, μοναδικό τρόπο μέσα από 2 ξεχωριστές καλλιτεχνικές προσωπικότητες, όπου ο «Γιώργος Ζαμπέτας» λειτουργεί συμβολικά ως ο manager του GZEUS. Αυτοδίδακος από μικρή ηλικία, κατέκτησε την 1η θέση σε διαγωνιστικό φεστιβάλ τραγουδιού ενηλίκων μόλις στα 8 του χρόνια, και έκτοτε πορεύεται ασταμάτητα επαγγελματικά στον χώρο, παίζοντας με δεξιοτεχνία σαξόφωνο και μπουζούκι.

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Η μουσική του ταυτότητα κινείται συναρπαστικά στον χώρο της rap, ενσωματώνοντας τολμηρά στοιχεία συμφωνικής trap, ηλεκτρονικού ήχου και μελωδικών λαϊκών επιρροών, ενώ διαθέτει ήδη αξιόλογη δισκογραφία στο Spotify με πιο πρόσφατο σταθμό το τραγούδι «BUGA, BUGA». Έχει αφήσει το αποτύπωμά του ερμηνεύοντας στο Καλλιμάρμαρο στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του παππού του, έχει συνεργαστεί δισκογραφικά με τον Γιώργο Νταλάρα, έχοντας σταθερά ως πρότυπα τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Λουκά Νταλάρα και τον Kanye West.

Τι δήλωσε στο Mad.gr για την αποχώρησή του

Μιλώντας αποκλειστικά στο Mad.gr σχετικά με την αποχώρησή του από το παιχνίδι, εξομολογήθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Είμαι λίγο στεναχωρημένος, αλλά όταν κάνουμε έναν αγώνα πρέπει να σκεφτόμαστε και την ήττα. Είναι και αυτό μέρος της διαδικασίας και είναι και αυτό που μας βελτιώνει». Παράλληλα, κοιτάζοντας με αισιοδοξία και όνειρα τα μελλοντικά του σχέδια, πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Το όραμά μου είναι να φτάσει η μουσική μου σε όσο περισσότερους γίνεται».

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Nyx Drop NYXDrop 2
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