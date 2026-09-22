Ed Sheeran: «Η τελευταία εβδομάδα ήταν από τις χειρότερες της ζωής μου» – Όσα εξομολογήθηκε στη Φιλαδέλφεια

Μπροστά σε σχεδόν 50.000 ανθρώπους στο Lincoln Financial Field, ο Ed Sheeran άφησε για λίγο στην άκρη το τραγούδι και μίλησε για όσα συνέβησαν

Με μια ματιά Ο Ed Sheeran εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στη Γάζα και την επίθεση στο Ισραήλ.

Παραδέχτηκε ότι δέχθηκε μεγάλη προσωπική πίεση και αμφέβαλλε αν θα συνέχιζε την περιοδεία.

Η συναυλία στη Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκε παρά τις αποχωρήσεις συνεργατών και την πολιτική ένταση.

Ο Sheeran τόνισε τη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ed Sheeran ανέβηκε στη σκηνή του Lincoln Financial Field στη Φιλαδέλφεια για την πρώτη συναυλία του μετά την αποχώρηση του Macklemore από την περιοδεία του και την αποχώρηση της Beoga και άλλων συνεργατών του. Μπροστά σε περίπου 50.000 θεατές, ο Βρετανός τραγουδιστής επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για την κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, αλλά και για την προσωπική πίεση που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Πριν ξεκινήσει τη συναυλία, ο Sheeran αναφέρθηκε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Nova music festival, χαρακτηρίζοντάς την «φρικτή», ενώ μίλησε για την κατάσταση στη Γάζα ως «καταστροφική, αδικαιολόγητη και δυσανάλογη». Παράλληλα, εξέφρασε την οδύνη του για τις απώλειες αμάχων και παιδιών και αναφέρθηκε στη Δυτική Όχθη. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει αρκετά για το ζήτημα και πως προσπαθεί να ακούσει ανθρώπους από διαφορετικές πλευρές, αναζητώντας τρόπους να βοηθήσει τα θύματα.

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Η συναυλία συνεχίστηκε παρά την ένταση

Παρά τις εξελίξεις, ο Ed Sheeran προσπάθησε να κρατήσει τη συναυλία μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση. Τόνισε ότι άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις μπορούν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και να μοιράζονται τη μουσική. Η απουσία της Beoga, ωστόσο, άλλαξε το πρόγραμμα. Ο Sheeran εξήγησε ότι το B stage δεν χρησιμοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας και παρουσίασε μια νέα ομάδα μουσικών, με επικεφαλής τη βιολίστρια Alicia Enstrom. Η βραδιά συνεχίστηκε με επιτυχίες όπως το «Galway Girl», ενώ ο Sheeran έκανε και μερικά χιουμοριστικά σχόλια για όσα είχαν συμβεί τις προηγούμενες ημέρες.

«Δεν ήξερα αν θα ξαναβγώ στη σκηνή»

Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε λίγο πριν από το φινάλε. Καθισμένος στην άκρη της σκηνής, ο Sheeran αποκάλυψε ότι η τελευταία εβδομάδα ήταν «μία από τις χειρότερες» της ζωής του και πως δεν γνώριζε αν η περιοδεία θα συνεχιζόταν ή αν θα ανέβαινε ξανά στη σκηνή. Όπως είπε, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του τού ζητούσαν να ακυρώσει την περιοδεία και κάποιοι συνεργάτες απομακρύνονταν, εκείνος έβλεπε κάτι διαφορετικό στις πωλήσεις των εισιτηρίων. «50.000 άνθρωποι δεν με εγκατέλειψαν», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα που θέλησε να μεταφέρει στο κοινό.

Ο Sheeran μίλησε για την αγάπη του για τις συναυλίες και για τη δυνατότητα της μουσικής να φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών φυλών, θρησκειών και πολιτικών απόψεων. Στο τέλος, εμφανώς συγκινημένος, είπε πως αν η περιοδεία τελείωνε, «η αγάπη δεν κερδίζει». Σκούπισε τα μάτια του και επέστρεψε στα τραγούδια, ολοκληρώνοντας τη συναυλία με πυροτεχνήματα. Για τον Ed Sheeran, η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν ήταν απλώς ακόμη μία στάση του «Loop Tour». Ήταν μια βραδιά κατά την οποία χρειάστηκε να αφήσει για λίγο στην άκρη τη μουσική και να μιλήσει για μια δύσκολη προσωπική και επαγγελματική περίοδο, πριν επιστρέψει εκεί όπου αισθάνεται πιο άνετα: στη σκηνή.

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