25 χρόνια Gorillaz: Η έκθεση που ανοίγει τις πόρτες στο μυστηριώδες σύμπαν του συγκροτήματος

Το εμβληματικό virtual συγκρότημα γιορτάζει 25 χρόνια παρουσίας στη μουσική με μια έκθεση που εξερευνά τον μοναδικό του κόσμο

Με μια ματιά Οι Gorillaz, virtual συγκρότημα των Damon Albarn και Jamie Hewlett, συμπληρώνουν 25 χρόνια παρουσίας.

Το project προσφέρει δημιουργική ελευθερία, πειραματισμό και καλλιτεχνική έκφραση.

Έχουν κυκλοφορήσει 9 άλμπουμ, πούλησαν πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους και κέρδισαν Grammy.

Η έκθεση «House of Kong» στο Brooklyn παρουσιάζει την ιστορία, τέχνη και μυθολογία του συγκροτήματος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 2001, από το πουθενά, τέσσερις φανταστικοί χαρακτήρες – οι 2-D, Murdoc Niccals, Noodle και Russel Hobbs – έκαναν την εμφάνισή τους, έτοιμοι να ανατρέψουν τα δεδομένα της μουσικής βιομηχανίας. Οι Gorillaz, το virtual συγκρότημα που γεννήθηκε από τη συνεργασία του μουσικού Damon Albarn και του κομίστα Jamie Hewlett, δεν ήταν ποτέ μια συνηθισμένη μουσική υπόθεση. Για 25 χρόνια, κατάφεραν να συνδυάσουν με επιτυχία τη μουσική, το animation, και ένα περίπλοκο, παρανοϊκό σύμπαν ιστοριών, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι τους.

Για τον Damon Albarn, οι Gorillaz αποτέλεσαν μια δημιουργική διέξοδο και μια ανάσα ελευθερίας. Όπως έχει δηλώσει πολλές φορές, το project αυτό γεννήθηκε σε μια περίοδο που ένιωθε εξαντλημένος από τις πιέσεις και τις εσωτερικές διαμάχες των Blur. Η δημιουργία του virtual συγκροτήματος του επέτρεψε να πειραματιστεί ελεύθερα, να δοκιμάσει νέα ηχητικά μονοπάτια και να αφεθεί στην καλλιτεχνική του έκφραση χωρίς την πίεση των συμβατικών συγκροτημάτων. Αυτή η ελευθερία ήταν, τελικά, το καύσιμο που ώθησε τους Gorillaz στην απογείωση.

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Μέσα σε 25 χρόνια, το συγκρότημα έχει αφήσει πίσω του 9 studio άλμπουμ, έχει ξεπεράσει τις 40 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως και έχει κερδίσει ένα Grammy. Εντυπωσιακά επιτεύγματα για ένα project που αρχικά ξεκίνησε ως ένα παιχνίδι.

«House of Kong»: Μια βουτιά στον κόσμο των Gorillaz

Για να γιορτάσουν αυτά τα 25 χρόνια δημιουργικής πορείας, οι Gorillaz παρουσιάζουν την έκθεση «House of Kong» στο Agger Fish του Brooklyn. Η εμπειρία, που διαρκεί περίπου μία ώρα, μεταφέρει τους επισκέπτες στα εμβληματικά Kong Studios, την «έδρα» του συγκροτήματος, προσφέροντας μια αναλυτική ματιά στην ιστορία, την τέχνη και τη μυθολογία που περιβάλλουν τα μέλη του.

Η έκθεση «House of Kong» προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ρίξει κανείς μια ματιά «πίσω από την κουρτίνα», εξερευνώντας το σύμπαν των Gorillaz. Πρόκειται για ένα ταξίδι που συνδυάζει την περιπέτεια, τη μουσική καινοτομία και την πρωτοπορία, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και την ευρηματικότητα που χαρακτηρίζουν το συγκρότημα από την πρώτη του εμφάνιση.

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