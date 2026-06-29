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Μουσικά Νέα 29.06.2026

Η έκπληξη των «Gorillaz» στη συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο που έκανε το κοινό να παραμιλά

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Bad Bunny και «Gorillaz» εμφανίστηκαν μαζί στο Λονδίνο και ερμήνευσαν τα «Clint Eastwood» και «Tormenta», προκαλώντας viral αντιδράσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι Gorillaz εμφανίστηκαν απρόσμενα στη συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο.
  • Μαζί ερμήνευσαν τα κομμάτια «Clint Eastwood» και «Tormenta», προκαλώντας αποθέωση.
  • Η συνεργασία αυτή προέκυψε από τη συμμετοχή του Bad Bunny στο τραγούδι «Tormenta» των Gorillaz.
  • Η εμφάνιση χαρακτηρίστηκε ως ιστορική συνάντηση δύο μουσικών κόσμων και έγινε viral.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική σκηνή του Λονδίνου πήρε «φωτιά» όταν οι Gorillaz εμφανίστηκαν απρόσμενα στη σκηνή μαζί με τον Bad Bunny, χαρίζοντας στο κοινό μια από τις πιο viral στιγμές της χρονιάς. Το κοινό στο Tottenham Hotspur Stadium δεν περίμενε ότι η βραδιά θα εξελιχθεί σε ένα τόσο μεγάλο μουσικό crossover, όμως αυτό ακριβώς συνέβη.

Ο Bad Bunny με λευκό σύνολο και τον αριθμό 64 στη μπλούζα του, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Super Bowl.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Bad Bunny, που βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία για το άλμπουμ του «Debí Tirar Más Fotos», είχε ήδη ξεσηκώσει το Λονδίνο με την εμφάνισή του. Ωστόσο, η έκπληξη ήρθε όταν στη σκηνή εμφανίστηκαν οι «Gorillaz» και μαζί ερμήνευσαν τα θρυλικά κομμάτια «Clint Eastwood» και «Tormenta», προκαλώντας αποθέωση από χιλιάδες fans.

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Η συνεργασία αυτή δεν ήταν εντελώς τυχαία, καθώς ο Bad Bunny συμμετέχει ήδη στη studio version του «Tormenta» από το άλμπουμ των Gorillaz “Cracker Island”. Η live εμφάνιση στο Λονδίνο όμως έδωσε νέο hype στο κομμάτι, με τα social media να γεμίζουν βίντεο και αντιδράσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Η εμφάνιση του Damon Albarn και της μπάντας μαζί με τον Bad Bunny θεωρείται ήδη μία από τις πιο δυνατές live στιγμές της χρονιάς, ενώ πολλοί fans τη χαρακτηρίζουν ως «ιστορική συνάντηση δύο μουσικών κόσμων».

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https://www.instagram.com/badbunnyybenito/

Από τα μεγάλα στάδια του Λονδίνου μέχρι τις πιο απρόσμενες μουσικές συνεργασίες, η βραδιά των Gorillaz και του Bad Bunny έδειξε για ακόμη μία φορά πως η μουσική δεν έχει σύνορα. Όταν δύο τόσο διαφορετικοί καλλιτέχνες συναντιούνται στη σκηνή, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να γίνει παγκόσμιο θέμα συζήτησης και viral στιγμή στα social media.

Το εικονικό συγκρότημα Gorillaz που θα εμφανιστεί στο Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού.
www.instagram.com/gorillaz

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τέτοιου είδους εμφανίσεις ανεβάζουν τον πήχη ακόμα πιο ψηλά και αφήνουν το κοινό να περιμένει το επόμενο μεγάλο «wow moment» της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

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Bad Bunny Gorillaz ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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