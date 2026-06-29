BET Awards 2026: Οι εμφανίσεις που «έκλεψαν» τις εντυππώσεις

Με μια ματιά Τα BET Awards 2026 πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες, τιμώντας καλλιτέχνες της rap και R&B σκηνής.

Η Janet Jackson απένειμε το βραβείο «Είδωλο της Χρονιάς» στην Teyana Taylor.

Τιμήθηκαν η Sylvia Rhone για τη συνεισφορά της και καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις από T.I., Don Toliver, Baby Keem, French Montana, Max B, Rick Ross, Tems και RAYE. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα BET Awards επέστρεψαν δυναμικά στο Λος Άντζελες την Κυριακή 28 Ιουνίου, μετατρέποντας το Peacock Theater σε επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Διατηρώντας την παράδοση της υψηλής αισθητικής και του εκρηκτικού θεάματος, η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, τιμώντας τόσο τους ζωντανούς θρύλους όσο και τις νέες δυνάμεις της rap και R&B σκηνής. Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο χαρισματικός κωμικός και ηθοποιός Druski, ο οποίος καθοδήγησε το κοινό σε μια διαδρομή γεμάτη συγκίνηση, αναγνώριση και εντυπωσιακές καλλιτεχνικές στιγμές.

Η ατμόσφαιρα κορυφώθηκε όταν η Janet Jackson ανέβηκε στη σκηνή, προκαλώντας παραλήρημα ενθουσιασμού, για να απονείμει το βραβείο «Είδωλο της Χρονιάς» στην Teyana Taylor, σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς. Παράλληλα, η Erica Campbell τίμησε τη μνήμη των καλλιτεχνών που έφυγαν από τη ζωή με μια καθηλωτική ερμηνεία του «I Love the Lord», ενώ η κορυφαία μουσική παραγωγός Sylvia Rhone έλαβε τιμητική διάκριση για την ανεκτίμητη συνεισφορά της στη μουσική βιομηχανία και τη στήριξη καλλιτεχνών όπως οι Brandy και Future. Το καλλιτεχνικό αποτύπωμα της βραδιάς σφραγίστηκε από πρωτότυπες συνεργασίες, όπως η σύμπραξη των Ari Lennox και Durand Bernarr για ένα αφιέρωμα στον D’Angelo, αλλά και από τις Doja Cat και Doechii που απέτισαν φόρο τιμής στη σπουδαία Lauryn Hill.

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Οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση επιβεβαίωσαν ότι η μαύρη δημιουργικότητα βρίσκεται σε μια από τις πιο παραγωγικές της περιόδους. Ο T.I. άνοιξε τη βραδιά με έναν εντυπωσιακό τρόπο, ξεπροβάλλοντας μέσα από μια τεράστια φωτεινή κορώνα και παρασύροντας το κοινό στους ρυθμούς του «Top Back». Ο Don Toliver, αν και διανύει μια περίοδο έντονης περιοδείας, χάρισε μια φουτουριστική και οπτικά άρτια εμφάνιση, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ο «τρελός επιστήμονας» της σύγχρονης hip-hop, ειδικά κατά τη στιγμή που το σετ του πέρασε στο μελωδικό «Body».

Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης ο Baby Keem, ο οποίος επέλεξε ένα πιο λιτό και καλοδουλεμένο medley, συνδυάζοντας κομμάτια όπως το «Circus Circus Freestyle» και το «Dramatic Girl», με τη συμμετοχή της Momo Boyd να κλείνει με τον καλύτερο τρόπο το σετ τους. Από την άλλη πλευρά, ο French Montana μαζί με τον Max B και τον Rick Ross μετέφεραν την ένταση της Νέας Υόρκης στο Λος Άντζελες, προσφέροντας μια δυναμική παρουσία που κράτησε το κοινό σε διαρκή εγρήγορση. Με καλλιτέχνες όπως οι Tems και η RAYE να δίνουν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα, τα BET Awards του 2026 επιβεβαίωσαν τον ρόλο τους ως το απόλυτο σημείο συνάντησης της αφρόκρεμας της μουσικής, αφήνοντας το κοινό να ανυπομονεί ήδη για το τι θα ακολουθήσει την επόμενη χρονιά.

Κεντρική Εικόνα: @justjared