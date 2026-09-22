Celeb World 22.09.2026

Η Meghan Markle έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη Βρετανία – Δες με ποια διάσημη φίλη βγήκε

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Η Meghan Markle εθεάθη στα Cotswolds μαζί με την Ellen DeGeneres και την Portia de Rossi, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της στη Βρετανία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Meghan Markle έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία μετά τη μετακόμισή της.
  • Εθεάθη σε παμπ στα Cotswolds με τη φίλη της, Ellen DeGeneres.
  • Η DeGeneres και η σύζυγός της, Portia de Rossi, ζουν επίσης στη Μεγάλη Βρετανία.
  • Η εμφάνιση ενισχύει φήμες για πιθανή επιστροφή της Markle στην καλλιτεχνική σκηνή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Meghan Markle έκανε την πρώτη της επίσημη δημόσια εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από τη μετακόμισή της εκεί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Harry, και τα δύο τους παιδιά. Συγκεκριμένα, η πρώην ηθοποιός εθεάθη σε μια παμπ στα Cotswolds, όπου συνομίλησε με τη διάσημη συμπατριώτισσά της, Ellen DeGeneres, η οποία επίσης ζει πλέον στη Μεγάλη Βρετανία.

Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry σε επίσημη εμφάνιση, μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους με το Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δυο τους, μαζί με τη σύζυγο της DeGeneres, Portia de Rossi, απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό να απολαμβάνουν τη συντροφιά τους στην παμπ The Three Horseshoes, κοντά στο Burford. Η έξοδος αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την επιβεβαίωση ότι η Meghan Markle είχε εντοπιστεί στο Soho Farmhouse, ένα αποκλειστικό κλαμπ μόνο για μέλη, αν και τότε δεν είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες της.

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Η εμφάνιση στα Cotswolds, μια περιοχή γνωστή για την ομορφιά της και την παρουσία πολλών διασημοτήτων, σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια παρουσία της Markle στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Αύγουστο, όταν και ολοκληρώθηκε η μετακόμισή της. Η ίδια η Meghan είχε διατηρήσει χαμηλό προφίλ τις τελευταίες εβδομάδες, σε αντίθεση με τον πρίγκιπα Harry, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η Markle ανταλλάχθηκε με τη DeGeneres και την de Rossi σε ευχάριστη ατμόσφαιρα, ενώ συζητούσαν και γελούσαν. Η DeGeneres και η de Rossi, οι οποίες εγκαταστάθηκαν στην Αγγλία το 2024, φαίνεται να έχουν αναπτύξει μια στενή φιλία με την Meghan Markle. Η φιλία τους δεν είναι καινούργια, καθώς η Markle είχε παρευρεθεί και στην τελετή ανανέωσης των γαμήλιων όρκων του ζευγαριού το 2023.

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry σε επίσημη εμφάνιση από τον λογαριασμό τους στο Instagram.
https://www.instagram.com/sussexroyal/

Η παρουσία της Meghan Markle στο πλευρό της Ellen DeGeneres σε μια τόσο χαλαρή και δημόσια συνάντηση, ενισχύει τις φήμες για την επαναφορά της στην καλλιτεχνική σκηνή, αν και προς το παρόν δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις.

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