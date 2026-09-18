Μουσική 18.09.2026

Ο Akylas απογείωσε το stage της ΗΘΕ 2026 με ένα act από άλλο πλανήτη

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Ο Akylas επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή της ΗΘΕ 2026, 1 χρόνο μετά, και έκανε την Πλατεία Νερού να τραγουδά μαζί του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Akylas μαγνήτισε το κοινό της ΗΘΕ 2026 με τη σκηνική του ενέργεια και το urban-pop ύφος.
  • Η φετινή του εμφάνιση στην ΗΘΕ έγινε ένα χρόνο μετά τις πρώτες του επιτυχίες και τη συμμετοχή στη Eurovision.
  • Το κοινό τραγούδησε μαζί του, αποδεικνύοντας την καθιέρωσή του στη νέα ελληνική μουσική σκηνή.
  • Σε έναν χρόνο, ο Akylas εξελίχθηκε από ανερχόμενος καλλιτέχνης σε πρωταγωνιστή της γενιάς του.
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Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και από τα πρώτα κιόλας λεπτά κατάφερε να παρασύρει την Πλατεία Νερού στον δικό του ρυθμό. Το κοινό τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, οι φωνές έγιναν ένα και η ατμόσφαιρα άλλαξε αμέσως, με τον ίδιο να κρατά σταθερά τον παλμό της βραδιάς. Άλλωστε, μέσα σε μόλις έναν χρόνο, ο Akylas έχει διανύσει μια τεράστια απόσταση και πλέον κάθε εμφάνισή του έχει διαφορετικό βάρος.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Με τη χαρακτηριστική του σκηνική ενέργεια και το urban-pop ύφος που τον έχει κάνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Akylas έφερε στη Ημέρα Θετικής Ενέργειας ένα διαφορετικό μουσικό mood. Το κοινό ακολούθησε κάθε beat, τραγούδησε μαζί του και δεν χρειάστηκε πολύ για να μετατραπεί ο χώρος μπροστά από τη σκηνή σε ένα τεράστιο sing-along.

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Η φετινή του παρουσία ήρθε, μάλιστα, σε μια στιγμή που το όνομά του βρίσκεται παντού, μετά το «Ferto», τη Eurovision και τις εμφανίσεις που τον έχουν καθιερώσει πλέον ως έναν από τους πρωταγωνιστές της νέας γενιάς.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Και κάπως έτσι, η εμφάνιση του Akylas στην ΗΘΕ 2026 είχε κάτι περισσότερο από ένα ακόμη live. Ήταν η στιγμή που ένας καλλιτέχνης που μόλις πριν από λίγο καιρό έκανε τα πρώτα του μεγάλα βήματα στη σκηνή, τώρα βλέπει χιλιάδες κόσμου να γνωρίζουν τα τραγούδια του και να τραγουδούν μαζί του. Η σχέση του με το κοινό είναι πλέον ξεκάθαρη και η φετινή ΗΘΕ ήταν ακόμη μία απόδειξη ότι ο Akylas έχει βρει τον δικό του χώρο στη σύγχρονη ελληνική pop.

Ο Akylas στην ΗΘΕ 2025, στην αρχή μιας μεγάλης διαδρομής

Κι αν θέλουμε να γυρίσουμε λίγο πίσω τον χρόνο, η εικόνα είναι πραγματικά διαφορετική. Στην ΗΘΕ 2025, ο Akylas είχε ήδη αρχίσει να κερδίζει την προσοχή του κοινού, όμως βρισκόταν ακόμη στην αρχή μιας πορείας που έναν χρόνο αργότερα θα τον έφερνε σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Τότε, στη σκηνή της Πλατείας Νερού, είχε τραγουδήσει μεταξύ άλλων το «Σ’ είχα δει σ’ ένα πάρτι», το κομμάτι που είχε γίνει viral σε χρόνο dt και είχε αρχίσει να ακούγεται παντού. Η εμφάνισή του στην περσινή ΗΘΕ ήταν ουσιαστικά ένα μικρό preview όσων θα ακολουθούσαν.

Έναν χρόνο μετά, η εικόνα έχει αλλάξει θεαματικά. Από το viral «Σ’ είχα δει σ’ ένα πάρτι» και τα πρώτα μεγάλα live, ο Akylas έφτασε μέχρι τη Eurovision 2026 με το «Ferto», κέρδισε δύο βραβεία στα MAD VMA 2026 και απέκτησε ένα κοινό που πλέον τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα. Η φετινή του εμφάνιση στην ΗΘΕ, λοιπόν, ήταν και λίγο σαν ένα στιγμιότυπο της διαδρομής του: πέρσι τον ανακάλυπταν, φέτος τραγουδούν ήδη μαζί του.

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Ακύλας ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026
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