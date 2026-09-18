Μουσικά Νέα 18.09.2026

Με το ασυμβίβαστο flow του, ο Kidd απογείωσε τη φετινή σκηνή της ΗΘΕ 2026

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Ο Kidd ανέβηκε στη σκηνή του ΗΘΕ26 και μετέτρεψε την Πλατεία Νερού σε ένα τεράστιο block party, ξεσηκώνοντας τους θεατές
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν ο Kidd έκανε την εμφάνισή του στη σκηνή του ΗΘΕ 2026, η Πλατεία Νερού μεταμορφώθηκε αμέσως σε ένα αληθινό block party. Ως ένας από τους πιο επιδραστικούς και πολυσυζητημένους εκπροσώπους της νέας γενιάς της τραπ σκηνής, ο καλλιτέχνης απέδειξε από τα πρώτα δευτερόλεπτα της φετινής Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion πως όταν παίρνει το μικρόφωνο στα χέρια του, χιλιάδες φωνές γίνονται μία.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Χωρίς περιττές φανφφάρες ή στημένα θεατρικά, ο Kidd παρέδωσε το απόλυτο street performance: ωμό, αληθινό και γεμάτο ασυμβίβαστη ενέργεια. Το κοινό παρακολουθούσε μαγνητισμένο κάθε του κίνηση, ακολουθώντας πιστά κάθε αλλαγή στον ρυθμό. Κάθε κομμάτι έσκαγε σαν χτύπος καρδιάς πάνω στα ηχεία, δίνοντας ρυθμό και νόημα σε μια ολόκληρη γενιά που βρήκε στο πρόσωπό του τον καλλιτέχνη που την εκπροσωπεί πραγματικά.

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Το σκηνικό απογειώθηκε ολοκληρωτικά όταν τα ηχεία πήραν «φωτιά» και τα αγαπημένα tracks άρχισαν να διαδέχονται το ένα το άλλο. Ο Kidd ερμήνευσε δυνατά κομμάτια που έχουν σημαδέψει τα playlist μας, όπως το «Na pas» και το «Exw nea sou», ξεσηκώνοντας το κοινό με το χαρακτηριστικό του flow. Η ένταση χτύπησε κόκκινο με τα «Superstar» και «Echo Summer», ενώ η στιγμή που ακούστηκε το εκρηκτικό «Egkefaliko» διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ ενθουσιασμού στην Πλατεία Νερού, με τους θεατές να χορεύουν ασταμάτητα.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Μάλιστα, αυτή η δυναμική εμφάνιση επισφραγίστηκε με ένα εξίσου εκρηκτικό ντουέτο. Συγκεκριμένα, στη σκηνή ανέβηκε και ο Lil Koni, με τους δυο τους να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να ξεσηκώνουν το κοινό ερμηνεύοντας τα viral τραγούδια τους «SOS» και «SOS 2».

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Mad.gr

Ο Kidd δεν ανέβηκε στη σκηνή απλώς για να τραγουδήσει, αλλά ήρθε για να μοιραστεί την αλήθεια του με όσους ξέρουν να ζουν στα κόκκινα. Από τα μπροστινά rows μέχρι τα τελευταία, όλοι τραγουδούσαν τους στίχους απ’ έξω, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μοναδικής σύνδεσης.

Όσα ζήσαμε την περασμένη χρονιά

Η φετινή του αποθέωση ήρθε να μας θυμίσει πόσο δυναμικά είχε χτιστεί αυτό το δέσιμο από πέρυσι, όταν η αδρεναλίνη είχε χτυπήσει κόκκινο από τις αποκλειστικές πρόβες του και τις μοναδικές στιγμές στα παρασκήνια της ΗΘΕ 2025. Ο Kidd απέδειξε περίτρανα πως όχι απλώς βρίσκεται στην κορυφή, αλλά εξελίσσει συνεχώς τον παλμό και τη φωνή της γενιάς του!

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