Μουσική 18.09.2026

Η Lila ξεσήκωσε την ΗΘΕ 2026 και έκανε όλη την Πλατεία Νερού να χορεύει μαζί της

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Η Lila ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ26 και έκανε όλη την Πλατεία Νερού να τραγουδά και να χορεύει μαζί της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Lila ξεσήκωσε την ΗΘΕ 2026 με urban act, κάνοντας το κοινό να χορεύει.
  • Παρουσίασε επιτυχίες όπως «Dopamini», «Deja Vu» και «9ari», με έντονο sing-along.
  • Η εμφάνισή της ξεκίνησε εντυπωσιακά με μηχανή, ενώ το look της ήταν δυναμικό.
  • Η Lila απέδειξε ξανά την ικανότητά της να μεταφέρει το vibe των τραγουδιών της στο live stage.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion συνεχίζεται στην Πλατεία Νερού και η Lila μόλις ολοκλήρωσε ένα από τα πιο ξεχωριστά urban acts της βραδιάς. Με τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία, το attitude και φυσικά τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό, κατάφερε από τα πρώτα λεπτά να βάλει την Πλατεία Νερού στον ρυθμό της.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Η Lila ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ26 και παρουσίασε ένα live γεμάτο ενέργεια, με το κοινό να τραγουδά μαζί της σχεδόν κάθε στίχο. Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν και μερικά από τα μεγαλύτερα hits της, όπως το «Dopamini», το «Deja Vu» και το «9ari», που έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο sing-along της βραδιάς.

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Από τα πρώτα beats μέχρι το τελευταίο τραγούδι, η Lila κράτησε σταθερά την επικοινωνία με το κοινό, ενώ η Πλατεία Νερού γέμισε φωνές, χορό και κινητά στον αέρα. Ήταν ένα live με ξεκάθαρο Lila vibe, από αυτά που σε κάνουν να αφήσεις για λίγο στην άκρη οτιδήποτε άλλο και απλώς να τραγουδήσεις μαζί με την παρέα σου.

 

Το set της Lila είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που περίμενε το κοινό της. Το «Dopamini», το «Deja Vu» και το «9ari» ξεχώρισαν ανάμεσα στα tracks που παρουσίασε, με τον κόσμο να αναγνωρίζει αμέσως τα πρώτα beats και να ακολουθεί τραγουδώντας.

Mad.gr
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Η εμφάνισή της, μάλιστα, ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, αφού η Lila μπήκε στη σκηνή με μηχανή, προκαλώντας αμέσως ενθουσιασμό στην Πλατεία Νερού. Το look της κινήθηκε σε απόλυτα δυναμικό, urban mood, με πορτοκαλί δερμάτινο top και μαύρο δερμάτινο παντελόνι, ενώ το πλούσιο χορευτικό έδωσε από την πρώτη στιγμή ακόμη περισσότερη ένταση στο live.

Ειδικά στα πιο γνωστά κομμάτια της, η σκηνή και η Πλατεία Νερού έγιναν ουσιαστικά ένα. Η Lila έδωσε τον ρυθμό, οι χορευτές έδωσαν κίνηση και ενέργεια και το κοινό ανέλαβε το sing-along, δημιουργώντας μία από τις στιγμές της φετινής Ημέρας Θετικής Ενέργειας που δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

Mad.gr
Mad.gr

Με το δικό της urban ύφος, η Lila απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να μεταφέρει το vibe των τραγουδιών της από τα ακουστικά στο live stage. Και όταν ένα ολόκληρο κοινό τραγουδά μαζί σου το «Dopamini», το «Deja Vu» και το «9ari», ενώ η σκηνή γεμίζει χορό και ένταση, τότε το live έχει ακριβώς τον παλμό που χρειάζεται.

Η εμφάνιση της Lila στην ΗΘΕ 2025

Η Lila είχε δώσει το δικό της στίγμα και στην περσινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας, όταν ανέβηκε στη σκηνή με φρέσκια ενέργεια και μια σκηνική παρουσία που κέρδισε από νωρίς τις εντυπώσεις. Με τον χαρακτηριστικό συνδυασμό pop, R&B και urban ήχων, παρουσίασε ένα διαφορετικό μουσικό vibe, αποδεικνύοντας πως δεν χρειάζονται υπερβολές για να τραβήξεις την προσοχή του κοινού.

Από τότε μέχρι σήμερα, η Lila έχει κάνει ακόμη περισσότερα βήματα στη μουσική της πορεία, επιστρέφοντας στην ΗΘΕ 2026 ως ένα από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της urban σκηνής. Αν πέρυσι συστήθηκε στο κοινό της Ημέρας Θετικής Ενέργειας με τη δική της φρέσκια ενέργεια, φέτος επέστρεψε ακόμη πιο δυναμική, με τα «Dopamini», «Deja Vu» και «9ari» να γίνονται το απόλυτο sing-along της Πλατείας Νερού.

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Lila ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026
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