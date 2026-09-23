Χρήστος Μενιδιάτης: Η εμπειρία του από το ιατρείο όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Χρήστος Μενιδιάτης μιλάει για την εμπειρία του από το ιατρείο όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατό

Με μια ματιά Ο Χρήστος Μενιδιάτης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ελπίζει η τραγική υπόθεση να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Ο Μενιδιάτης αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί το ίδιο ιατρείο στο παρελθόν.

Η επίσκεψή του αφορούσε ένα μη σοβαρό θέμα υγείας και ήταν μόνο μία εξέταση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Χρήστος Μενιδιάτης μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή «Happy Day» και μοιράστηκε την εμπειρία του από το ιατρείο της Καρνεάδου, το οποίο έγινε γνωστό στο πανελλήνιο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής εξέφρασε την ελπίδα του η τραγική αυτή υπόθεση να λειτουργήσει ως αφορμή για να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

«Όλο τον κόσμο συγκλόνισε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος και δοτικός. Ίσως είναι η αιτία και η αφορμή το δικό του αντίο, να γίνει κάτι καλό, να σωθεί κόσμος», δήλωσε ο Μενιδιάτης, υπογραμμίζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του συναδέλφου του.

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Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μενιδιάτης αποκάλυψε ότι είχε βρεθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο στο παρελθόν, μετά από παρότρυνση ενός γνωστού του, ο οποίος είχε κανονίσει το ραντεβού. Όπως εξήγησε, απευθύνθηκε στον γιατρό για ένα θέμα υγείας που τελικά αποδείχθηκε μη σοβαρό, με την επίσκεψή του να περιορίζεται σε μία και μόνο εξέταση.

«Είχα πάει σε αυτό το ιατρείο, σε αυτόν τον κύριο, για όλους που δεν έχουν καμία σχέση, ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει. Είχα κάποιο θέμα, το οποίο δεν ήταν τίποτα τελικά. Μάλιστα, ένας γνωστός μου μού έκλεισε το ραντεβού. Πήγα εκεί, μου έκανε μια εξέταση, δεν ξαναπήγα, αυτό ήταν όλο», περιέγραψε ο Μενιδιάτης.

Η αναφορά του τραγουδιστή έρχεται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό του τέλος. Ο καλλιτεχνικός κόσμος θρηνεί την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται θέματα που χρήζουν προσοχής και ευαισθητοποίησης.

Ο Μενιδιάτης είναι ένας από τους καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, με επιτυχημένες συνεργασίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό. Η πρόσφατη δήλωσή του προσθέτει μια ακόμη διάσταση στη δημόσια συζήτηση, τονίζοντας την ανάγκη για προσοχή σε θέματα υγείας και την προστασία των καλλιτεχνών.

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