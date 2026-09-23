Χρήστος Χολίδης και Κατερίνα Γκιουζέλη: Η βάπτιση του γιου τους σε κλίμα μυστικότητας

Μάθε για τη βάπτιση του γιου του Χρήστου Χολίδη και της Κατερίνας Γκιουζέλη, ένα μυστικό γεγονός στην Κατερίνη

Με μια ματιά Ο Χρήστος Χολίδης και η Κατερίνα Γκιουζέλη βάπτισαν τον γιο τους.

Η βάπτιση έγινε μυστικά στην Κατερίνη τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο γιος τους πήρε το όνομα Άρης, προς τιμήν του παππού του.

Η βάπτιση συνέπεσε με την απώλεια του πατέρα του Χρήστου Χολίδη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Χρήστος Χολίδης μοιράστηκε μια ιδιαίτερα προσωπική και σημαντική στιγμή της ζωής του, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε ότι μαζί με την σύντροφό του, Κατερίνα Γκιουζέλη, προχώρησαν στη βάπτιση του γιου τους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα, καθώς η βάπτιση συνέπεσε με μια δύσκολη περίοδο για τον καλλιτέχνη, ο οποίος έχασε τον πατέρα του.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Χολίδη, η απόφαση να δοθεί στο παιδί το όνομα του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ήταν επιβεβλημένη. «H βάπτιση του γιου μου έγινε υπό άκρα μυστικότητα γιατί έχασα και τον μπαμπά μου την ίδια περίοδο και έπρεπε να πάρει το όνομα του, οπωσδήποτε. Έγινε στην Κατερίνη και πήρε το όνομα Άρης, τον Δεκαπενταύγουστο», δήλωσε ο τραγουδιστής, συγκινημένος.

Διάβασε επίσης: Ο Χρήστος Χολίδης έγινε για πρώτη φορά πατέρας

Ο Χρήστος Χολίδης περιέγραψε τις έντονες συναισθηματικές στιγμές που βίωσε, όταν η προσωπική και η επαγγελματική του ζωή έφτασαν σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό σημείο. «Πέρσι τον χειμώνα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και την ημέρα που έκανα πρεμιέρα μπήκε ο πατέρας μου στην εντατική», εξήγησε.

Η δυσκολία έγινε ακόμα μεγαλύτερη, καθώς την ίδια περίοδο η σύζυγός του βρισκόταν σε εγκυμοσύνη. «Οπότε έπρεπε εγώ να παίζω θέατρο στο μαγαζί που τραγουδάω, στις αδελφές μου, στη γυναίκα μου που ήταν έγκυος… και δεν είμαι ηθοποιός», περιέγραψε.

Ο καλλιτέχνης τόνισε την εσωτερική του μάχη, δηλώνοντας: «Πολέμησα πάρα πολύ, με πείραξε πάρα πολύ. Ούτε στον εχθρό μου να μη συμβεί τέτοιο πράγμα». Η κατάσταση περιπλέχθηκε όταν, μετά τη γέννηση του γιου του, ο πατέρας του παρέμενε στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Δεν χάρηκα, να πεις. Δηλαδή τον έβλεπα και έκλαιγα κρυφά γιατί ήξερα ότι, επειδή θα είχε και το όνομα του, ήθελε πάρα πολύ να τον δει», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια.

Διάβασε επίσης: