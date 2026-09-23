TV 23.09.2026

Η διπλή επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου στην τηλεόραση που δεν περίμενε κανείς – Πού θα τον δούμε

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Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με το «Αλ τσαντίρι νιούζ» και τη νέα σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση με διπλό εγχείρημα.
  • Το σατιρικό πρόγραμμα «Αλ τσαντίρι νιούζ» θα προβάλλεται στο Mega από 7 Οκτωβρίου.
  • Ο Λαζόπουλος πρωταγωνιστεί και υπογράφει τη νέα σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη».
  • Στη σειρά συμμετέχουν η Χρύσα Ρώπα, η Μαρία Κίτσου και άλλοι ηθοποιοί.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Λάκης Λαζόπουλος ετοιμάζεται να κάνει διπλή επιστροφή, συνδυάζοντας τη σατιρική του δεινότητα στην τηλεόραση με την παρουσία του στη νέα τηλεοπτική σειρά που πρωταγωνιστεί και υπογράφει. Μετά από απουσία, ο αγαπημένος κωμικός επιστρέφει στο γνώριμο τηλεοπτικό του ραντεβού, κρατώντας στα χέρια του τη «βαλίτσα» των νέων του εγχειρημάτων.

Ο Λάκης Λαζόπουλος σε ασπρόμαυρο πορτρέτο
Ο Λάκης Λαζόπουλος ποζάρει σε ασπρόμαυρο φόντο.

Το δημοφιλές σατιρικό πρόγραμμα «Αλ τσαντίρι νιούζ» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Mega για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του καναλιού, η εκπομπή θα ξεκινήσει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, φέρνοντας στο τηλεοπτικό κοινό το χαρακτηριστικό, κοφτερό κείμενο, τα θεατρικά σκετς και τους αναμενόμενους γκεστ καλεσμένους που έχουν συνδέσει το κοινό με τον Λάκη Λαζόπουλο.

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Παράλληλα με την τηλεοπτική του επιστροφή, ο Λάκης Λαζόπουλος βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της νέας τηλεοπτικής σειράς «17 βαλίτσες και μία μαύρη». Στη σειρά αυτή, ο ίδιος έχει αναλάβει τη συγγραφή και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο καστ έχουν προστεθεί νέα πρόσωπα, ενισχύοντας το σύνολο.

Ο Λάκης Λαζόπουλος σε νέα κωμική σειρά, με την Χρύσα Ρώπα να επιστρέφει τηλεοπτικά.
https://www.instagram.com/lakislazopoulos_official/

Στο πλευρό των πρωταγωνιστριών Λένας Ουζουνίδου και Χρύσας Ρώπα, η οποία θα ενσαρκώσει τη σύζυγο του Λαζόπουλου, εντάσσεται η Μαρία Κίτσου, κάνοντας μια ενδιαφέρουσα στροφή στο ρεπερτόριό της, καθώς θα συμμετάσχει σε κωμικό ρόλο.

Ο Λάκης Λαζόπουλος μιλάει για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη συγκινητική στιγμή που βίωσε.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιπλέον, στη σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη» θα εμφανιστούν και άλλοι ηθοποιοί σε σημαντικές θέσεις. Συγκεκριμένα, θα πρωταγωνιστήσει η Λαζάρια Σαζεΐδου, η οποία είχε συνεργαστεί προηγουμένως με τον Λ. Λαζόπουλο στο θέατρο στην παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες». Επίσης, ο Νίκος Μανωλάς, γνωστός από τη συμμετοχή του σε παραγωγές όπως το «Famagusta» και οι «Μαύροι πίνακες», θα είναι μέρος του βασικού καστ. Τη σύνθεση του βασικού καστ συμπληρώνουν η Ελπίδα Νικολάου και η Ανθή Κάσινου.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης, ένας από τους Έλληνες celebrities, ποζάρει μπροστά από έναν τοίχο με ξεφλουδισμένη ταπετσαρία.
https://www.instagram.com/lakislazopoulos_official/

Οι πρόβες για τη σειρά έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Ο Λάκης Λαζόπουλος συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, και η διπλή του επιστροφή αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.

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ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6