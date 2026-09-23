Η διπλή επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου στην τηλεόραση που δεν περίμενε κανείς – Πού θα τον δούμε

Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με το «Αλ τσαντίρι νιούζ» και τη νέα σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη»

Με μια ματιά Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση με διπλό εγχείρημα.

Το σατιρικό πρόγραμμα «Αλ τσαντίρι νιούζ» θα προβάλλεται στο Mega από 7 Οκτωβρίου.

Ο Λαζόπουλος πρωταγωνιστεί και υπογράφει τη νέα σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη».

Στη σειρά συμμετέχουν η Χρύσα Ρώπα, η Μαρία Κίτσου και άλλοι ηθοποιοί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Λάκης Λαζόπουλος ετοιμάζεται να κάνει διπλή επιστροφή, συνδυάζοντας τη σατιρική του δεινότητα στην τηλεόραση με την παρουσία του στη νέα τηλεοπτική σειρά που πρωταγωνιστεί και υπογράφει. Μετά από απουσία, ο αγαπημένος κωμικός επιστρέφει στο γνώριμο τηλεοπτικό του ραντεβού, κρατώντας στα χέρια του τη «βαλίτσα» των νέων του εγχειρημάτων.

Το δημοφιλές σατιρικό πρόγραμμα «Αλ τσαντίρι νιούζ» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Mega για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του καναλιού, η εκπομπή θα ξεκινήσει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, φέρνοντας στο τηλεοπτικό κοινό το χαρακτηριστικό, κοφτερό κείμενο, τα θεατρικά σκετς και τους αναμενόμενους γκεστ καλεσμένους που έχουν συνδέσει το κοινό με τον Λάκη Λαζόπουλο.

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Παράλληλα με την τηλεοπτική του επιστροφή, ο Λάκης Λαζόπουλος βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της νέας τηλεοπτικής σειράς «17 βαλίτσες και μία μαύρη». Στη σειρά αυτή, ο ίδιος έχει αναλάβει τη συγγραφή και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο καστ έχουν προστεθεί νέα πρόσωπα, ενισχύοντας το σύνολο.

Στο πλευρό των πρωταγωνιστριών Λένας Ουζουνίδου και Χρύσας Ρώπα, η οποία θα ενσαρκώσει τη σύζυγο του Λαζόπουλου, εντάσσεται η Μαρία Κίτσου, κάνοντας μια ενδιαφέρουσα στροφή στο ρεπερτόριό της, καθώς θα συμμετάσχει σε κωμικό ρόλο.

Επιπλέον, στη σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη» θα εμφανιστούν και άλλοι ηθοποιοί σε σημαντικές θέσεις. Συγκεκριμένα, θα πρωταγωνιστήσει η Λαζάρια Σαζεΐδου, η οποία είχε συνεργαστεί προηγουμένως με τον Λ. Λαζόπουλο στο θέατρο στην παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες». Επίσης, ο Νίκος Μανωλάς, γνωστός από τη συμμετοχή του σε παραγωγές όπως το «Famagusta» και οι «Μαύροι πίνακες», θα είναι μέρος του βασικού καστ. Τη σύνθεση του βασικού καστ συμπληρώνουν η Ελπίδα Νικολάου και η Ανθή Κάσινου.

Οι πρόβες για τη σειρά έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Ο Λάκης Λαζόπουλος συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, και η διπλή του επιστροφή αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.

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