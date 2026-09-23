«Daredevil: Born Again»: Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει το τέλος της σειράς μετά την 3η σεζόν

Με μια ματιά Η σειρά «Daredevil: Born Again» του Disney+ θα ολοκληρωθεί με την τρίτη σεζόν της.

Ο showrunner Dario Scardapane αποχωρεί από τη σειρά μετά τη λήξη του συμβολαίου του.

Η σειρά πέρασε από δημιουργική επανεκκίνηση, με αλλαγές σεναριογράφων και σκηνοθετών.

Το Disney+ μειώνει τον αριθμό των σειρών του και ακύρωσε τη 2η σεζόν του Wonder Man. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σειρά «Daredevil: Born Again» του Disney+, που σηματοδοτεί την επιστροφή του Matt Murdock (Charlie Cox) στον κόσμο της Marvel, θα ολοκληρωθεί με την επερχόμενη τρίτη σεζόν της. Η απόφαση αυτή έρχεται περίπου δύο μήνες αφότου ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν, σύμφωνα με πληροφορίες του The Hollywood Reporter.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του τέλους της σειράς, η Marvel Studios έχει έρθει σε «διαζύγιο» με τον showrunner Dario Scardapane. Το συμβόλαιό του έληξε και δεν ανανεώθηκε, μια εξέλιξη που προκαλεί έκπληξη, καθώς η αποχώρησή του συμπίπτει με την τελική φάση της μετα-παραγωγής. Δεν είναι ακόμη σαφές ποιος θα αναλάβει την ολοκλήρωση της σειράς, αν και πηγές αναφέρουν ότι η μετα-παραγωγή βρίσκεται στα τελικά στάδια. Η Marvel Studios αρνήθηκε να σχολιάσει επίσημα τις εξελίξεις.

Διάβασε επίσης: Η Jessica Jones επιστρέφει – Δες το trailer του Daredevil: Born Again

Η πλοκή και οι προκλήσεις της σειράς

Η σειρά έχει εστιάσει στην άνοδο του Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) ως δημάρχου της Νέας Υόρκης και στις προσπάθειές του να στοχεύσει τον Daredevil και άλλους υπερήρωες που στέκονται εμπόδιο στα σχέδιά του. Η δεύτερη σεζόν, που προβλήθηκε την άνοιξη, ολοκληρώθηκε με τον Matt Murdock, γνωστό και ως Daredevil, να οδηγείται στη φυλακή. Το «Daredevil: Born Again» έχει διαγράψει μια κάπως ταραχώδη πορεία από τότε που το Disney+ αναβίωσε τη σειρά, η οποία αρχικά προβαλλόταν για τρεις σεζόν στο Netflix από το 2015 έως το 2018. Η σειρά πήρε το πράσινο φως τον Ιούλιο του 2022 για μια σεζόν 18 επεισοδίων, με τους Matt Corman και Chris Ord να αναλαμβάνουν επικεφαλής σεναριογράφοι.

Δημιουργικές αλλαγές και νέο ξεκίνημα

Η παραγωγή σταμάτησε κατά τη διάρκεια των απεργιών του 2023, περίοδο κατά την οποία η Marvel αποφάσισε να προχωρήσει σε μια «δημιουργική επανεκκίνηση». Οι Corman και Ord, οι οποίοι στόχευαν σε μια πιο επεισοδιακή δομή και έναν λιγότερο σκοτεινό τόνο σε σύγκριση με τη σειρά του Netflix, αποχώρησαν. Στη θέση τους ανέλαβε ως showrunner ο Scardapane, ο οποίος είχε προηγούμενη εμπειρία ως σεναριογράφος και παραγωγός στην σειρά The Punisher του Netflix. Επιπλέον, οι Justin Benson και Aaron Moorhead (γνωστοί από το Loki και το Moon Knight) εντάχθηκαν στο team ως σκηνοθέτες και εκτελεστικοί παραγωγοί. Η αρχική παραγγελία χωρίστηκε σε δύο σεζόν, καταλήγοντας σε 17 επεισόδια (εννέα για την πρώτη και οκτώ για τη δεύτερη).

Η Marvel Television σταδιακά μειώνει τον αριθμό των σειρών που παράγει για το Disney+. Η τελευταία τους παραγωγή, το VisionQuest, το οποίο αποτελεί το φινάλε της τριλογίας WandaVision και πρωταγωνιστεί ο Paul Bettany, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο. Η τελική σεζόν του «Daredevil: Born Again» αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027, και προς το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλες σειρές του Daredevil στο πρόγραμμα μετά από αυτήν. Επιπλέον, το Disney+ ακύρωσε τη 2η σεζόν του Wonder Man, παρόλο που αρχικά είχε ανανεωθεί.

Διάβασε επίσης: