Cinema 22.09.2026

Από την οθόνη στο ράφι: Η συνεργασία των Netflix και British Library που θα σε κάνει να ξαναπιάσεις βιβλίο

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Το Netflix συνεργάζεται με τη British Library για να φέρει τα βιβλία πίσω από δημοφιλείς σειρές και ταινίες σε 100 δημόσιες βιβλιοθήκες του Ηνωμένου Βασιλείου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Netflix συνεργάζεται με την British Library για να προωθήσει την ανάγνωση βιβλίων που έχουν γίνει ταινίες/σειρές.
  • Η συνεργασία περιλαμβάνει χρηματοδότηση για τη συντήρηση αρχείων και διάθεση βιβλίων σε 100 δημόσιες βιβλιοθήκες.
  • Θα διοργανωθούν εκδηλώσεις για τη μεταφορά βιβλίων στην οθόνη, με συμμετοχή ηθοποιών και δημιουργών.
  • Στόχος είναι η γεφύρωση του χάσματος οπτικοακουστικής ψυχαγωγίας-λογοτεχνίας και η ενίσχυση των δημόσιων βιβλιοθηκών.
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Το Netflix εγκαινιάζει μια νέα, εθνική συνεργασία με την British Library, με στόχο να «βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν τα βιβλία πίσω από κάποιες από τις πιο δημοφιλείς ταινίες και σειρές του κόσμου». Η πρωτοβουλία αυτή συμπίπτει με το 2026, έτος αφιερωμένο στην ανάγνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό την αντιστροφή της σημαντικής μείωσης της αναγνωστικής απόλαυσης στη χώρα.

Χέρι που κρατά τηλεχειριστήριο μπροστά από τηλεόραση με το λογότυπο του Netflix.
Pexels

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη χορήγηση ειδικής χρηματοδότησης από το Netflix για την υποστήριξη της συντήρησης λογοτεχνικών έργων και αρχείων της British Library. Επιπλέον, ως μέρος της συνεργασίας, συλλογές βιβλίων που έχουν μεταφερθεί στην οθόνη από το Netflix θα διατεθούν σε 100 δημόσιες βιβλιοθήκες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ των τίτλων που θα συμπεριληφθούν στις συλλογές είναι κλασικά και σύγχρονα έργα όπως τα «Frankenstein», «Pride and Prejudice», «Heartstopper», «One Day», «The Thursday Murder Club» και «Charlie and the Chocolate Factory».

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Πέρα από τις δωρεές, το Netflix και η British Library θα διοργανώσουν ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων, οι οποίες θα μεταδίδονται επίσης σε βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα. Αυτές οι εκδηλώσεις θα εστιάζουν στον τρόπο μεταφοράς των βιβλίων στην οθόνη και έχουν ήδη περιλάβει συζητήσεις με τους πρωταγωνιστές σειρών όπως «Frankenstein», «The Thursday Murder Club» και «The Seven Dials Mystery». Μάλιστα, πρόσφατα, οι ηθοποιοί Florence Pugh, Zoe Kazan, Christopher Abbott και Mike Faist συζήτησαν τη δημιουργία της σειράς «East of Eden».

Άτομο με τζιν παντελόνι κρατά ανοιχτό βιβλίο υπό φυσικό ηλιακό φως.
Unsplash

«Κάθε σπουδαία μεταφορά ξεκινά με μια σπουδαία ιστορία. Είμαστε περήφανοι που φέρνουμε αυτές τις ιστορίες σε κοινό σε όλο τον κόσμο, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι η εμπειρία δεν χρειάζεται να τελειώνει όταν πέφτουν οι τίτλοι τέλους», δήλωσε η Anne Mensah, Αντιπρόεδρος Περιεχομένου για το Ηνωμένο Βασίλειο στο Netflix. «Τα βιβλία και οι οπτικοακουστικές μεταφορές μπορούν να εισαγάγουν το κοινό σε διαφορετικούς κόσμους, ιδέες και φωνές. Μέσω της συνεργασίας μας με την British Library, ελπίζουμε να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν τα βιβλία πίσω από τις σειρές και τις ταινίες που αγαπούν, υποστηρίζοντας παράλληλα τις δημόσιες βιβλιοθήκες που καθιστούν την ανάγνωση προσβάσιμη στις κοινότητες σε όλη τη χώρα».

Άτομο διαβάζει βιβλίο καθισμένο σε δωμάτιο γεμάτο ράφια και στοίβες βιβλίων δίπλα στο παράθυρο
Πηγή: Unsplash

Στοιχεία από την Ετήσια Έρευνα Γραμματισμού του U.K. National Literacy Trust για το 2025, έδειξαν ότι η απόλαυση της ανάγνωσης στα παιδιά έχει πέσει στο χαμηλότερο καταγεγραμμένο επίπεδο. Ωστόσο, η έρευνα επισήμανε επίσης ότι τα βιβλία που συνδέονται με αγαπημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές μπορούν να ενθαρρύνουν τους διστακτικούς αναγνώστες. Το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες, με στοιχεία από την Nielsen BookData να δείχνουν ότι το 12% της σύγχρονης μυθοπλασίας που αγοράζεται από περιστασιακούς αναγνώστες, ανακαλύφθηκε ή επιλέχθηκε λόγω μιας κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής μεταφοράς.

Τηλεόραση με την πλατφόρμα Netflix να προβάλλει ταινίες και σειρές, δείχνοντας τις αλλαγές στο box office.
Pexels

Η Helen Schulte, επικεφαλής πολιτιστικών προγραμμάτων της British Library, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το Netflix. Με αυτή τη συνεργασία, βοηθάμε να φέρουμε τις συναρπαστικές λογοτεχνικές μεταφορές του Netflix σε νέο κοινό σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Δικτύου Ζωντανής Γνώσης μας με δημόσιες βιβλιοθήκες. Είμαστε τόσο ευγνώμονες στο Netflix για τη συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και την παροχή τόσο αναγκαίας φιλανθρωπικής υποστήριξης για τη συντήρηση, βοηθώντας μας να διαφυλάξουμε τους θησαυρούς που φροντίζουμε ως εθνική βιβλιοθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου».

Γυναίκα καθισμένη σε καναπέ που διαβάζει βιβλίο καλύπτοντας το πρόσωπό της
Πηγή: Unsplash

Μέσω της συνεργασίας αυτής, το Netflix στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της οπτικοακουστικής ψυχαγωγίας και του κόσμου της λογοτεχνίας, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο των δημόσιων βιβλιοθηκών στην κοινότητα.

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