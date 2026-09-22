Cinema 22.09.2026

Πρίγκιπας Harry: Το νέο project που ετοιμάζει για την πριγκίπισσα Diana 30 χρόνια μετά τον θάνατό της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο πρίγκιπας Harry φέρεται να εξετάζει τη δημιουργία ντοκιμαντέρ για την Princess Diana, ενόψει της 30ής επετείου από τον θάνατό της το 2027
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο πρίγκιπας Harry εξετάζει τη δημιουργία ντοκιμαντέρ για τη μητέρα του, πριγκίπισσα Diana, για την 30ή επέτειο του θανάτου της.
  • Έχει επικοινωνήσει με φίλους και συγγενείς της Diana, συμπεριλαμβανομένου του θείου του, Charles Spencer.
  • Το ντοκιμαντέρ μπορεί να παραχθεί μέσω της Archewell Productions, με πιθανή συνεργασία με το Netflix.
  • Το εγχείρημα έρχεται σε περίοδο εντάσεων στη βασιλική οικογένεια, με πρόσφατες αποκαλύψεις από τον Charles Spencer.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο πρίγκιπας Harry φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη μητέρα του,Princess Diana, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της τον Αύγουστο του 2027. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Δούκας του Sussex αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να τιμήσει τη μνήμη και την κληρονομιά της, ενώ έχει ήδη έρθει σε επαφή με ανθρώπους που γνώριζαν τη Diana.

prince_harry
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρεται να έχει προσεγγίσει είναι συγγενείς και φίλοι της Princess Diana, με τον αδελφό της, Charles Spencer, να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των σχετικών αναφορών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί η παραγωγή του ντοκιμαντέρ, καθώς ο Harry φέρεται να εξετάζει διαφορετικές ιδέες για την επερχόμενη επετειακή χρονιά.

Διάβασε επίσης: Αποκαλύψεις από τον μήνα του μέλιτος της Νταϊάνα – Το γράμμα που γίνεται αντικείμενο δημοπρασίας

Φέρεται ότι ο πρίγκιπας Harry έχει ήδη επικοινωνήσει με στενούς φίλους και μέλη της οικογένειας της μητέρας του, συμπεριλαμβανομένου του θείου του, Charles Spencer, για να διερευνήσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε μια τέτοια κινηματογραφική παραγωγή. Ωστόσο, το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, καθώς ο Harry εξετάζει ποιος θα ήταν ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να αποδώσει φόρο τιμής στην κληρονομιά της Diana κατά τη διάρκεια αυτής της συμβολικής χρονιάς.

prince_harry
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ενδεχόμενη παραγωγή του ντοκιμαντέρ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω της Archewell Productions, της εταιρείας παραγωγής που έχουν ιδρύσει ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle. Η Archewell Productions διατηρεί πολυετή συμφωνία με το Netflix, η οποία καλύπτει την παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων.

Η πιθανή δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ από τον πρίγκιπα Harry έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων εντός της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του Charles Spencer, με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», έχει προκαλέσει αναταραχή, καθώς περιλαμβάνει προσωπικές αναμνήσεις και εκτιμήσεις για τη ζωή της πριγκίπισσας Diana στο πλαίσιο της βασιλικής ζωής.

Η Νταϊάνα και ο Κάρολος στην ημέρα του γάμου τους, με το γράμμα από τον μήνα του μέλιτος να γίνεται αντικείμενο δημοπρασίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Charles Spencer έχει δηλώσει ότι επιθυμούσε να παρουσιάσει τη δική του οπτική γωνία για τη ζωή της αδελφής του. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Spencer μοιράστηκε μια συγκλονιστική δήλωση του τότε πρίγκιπα Καρόλου, ο οποίος, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Diana, του είπε: «Να είσαι βέβαιος ότι σύντομα θα την ξεχάσουμε».

Αυτή η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση των Ανακτόρων, τα οποία εξέδωσαν ανακοίνωση, αναφέροντας ότι, αν και δεν σχολιάζουν βιβλία, ο πόνος του πένθους μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τη μνήμη.

Diana
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια άλλη διαμάχη που συνδέεται με την περίοδο του θανάτου της Diana αφορά την απόφαση του τότε πρίγκιπα Καρόλου να περπατήσουν οι πρίγκιπες William και Harry, τότε 15 και 12 ετών αντίστοιχα, πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους κατά την κηδεία. Ο Charles Spencer φέρεται να είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτή την απόφαση, θεωρώντας ότι η Diana δεν θα ήθελε να υποβάλει τα παιδιά της σε ένα τόσο βαρύ φορτίο.

Η Πριγκίπισσα Diana με τον γιο της, Πρίγκιπα William, από την έκθεση Princess Diana Exhibition.
https://www.instagram.com/princessdianaexhibition/

Η χρονική συγκυρία της 30ής επετείου αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο νέα ντοκιμαντέρ και βιβλία για την πριγκίπισσα Diana. Ωστόσο, η πιθανότητα μιας συνεργασίας μεταξύ των αδελφών, πρίγκιπα William και πρίγκιπα Harry, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν για το ντοκιμαντέρ του BBC «Diana, Our Mother: Her Life and Legacy» (2017), φαίνεται δύσκολη. Η σχέση των δύο αδελφών βρίσκεται σε δύσκολη φάση, με αναφορές να κάνουν λόγο για αυξανόμενη αποξένωση.

diana
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με πηγές, ο πρίγκιπας William έχει γίνει ακόμη πιο επιφυλακτικός απέναντι στον αδελφό του, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε αναφορά στον πρίγκιπα Harry να προκαλεί έντονη αρνητική αντίδραση.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

πρίγκιπας Harry πριγκίπισσα Diana
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η αποκάλυψη της Μαρίας Σάκκαρη για τον γάμο που έρχεται το 2027

Η αποκάλυψη της Μαρίας Σάκκαρη για τον γάμο που έρχεται το 2027

22.09.2026
Επόμενο
H Μαρίνα Κουταρέλη στο Talk to Mad: «Tο Spetses Mini Marathon άλλαξε τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα»

H Μαρίνα Κουταρέλη στο Talk to Mad: «Tο Spetses Mini Marathon άλλαξε τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα»

22.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Από την οθόνη στο ράφι: Η συνεργασία των Netflix και British Library που θα σε κάνει να ξαναπιάσεις βιβλίο
Cinema

Από την οθόνη στο ράφι: Η συνεργασία των Netflix και British Library που θα σε κάνει να ξαναπιάσεις βιβλίο

22.09.2026
Ο Brad Pitt ξαναγίνεται Cliff Booth και το πρώτο trailer μόλις κυκλοφόρησε
Cinema

Ο Brad Pitt ξαναγίνεται Cliff Booth και το πρώτο trailer μόλις κυκλοφόρησε

22.09.2026
«Coven Academy»: Όλα όσα ξέρουμε για τη νέα supernatural σειρά της Disney
Cinema

«Coven Academy»: Όλα όσα ξέρουμε για τη νέα supernatural σειρά της Disney

22.09.2026
Γιατί ο Ben Affleck και η Jennifer Garner αρνήθηκαν να παίξουν μαζί στη νέα ταινία «Animals»
Cinema

Γιατί ο Ben Affleck και η Jennifer Garner αρνήθηκαν να παίξουν μαζί στη νέα ταινία «Animals»

21.09.2026
Πώς ο Guy Ritchie μετέτρεψε έναν Δούκα στον απόλυτο γκάνγκστερ στο «The Gentlemen»
Cinema

Πώς ο Guy Ritchie μετέτρεψε έναν Δούκα στον απόλυτο γκάνγκστερ στο «The Gentlemen»

21.09.2026
Η Lily Collins λέει «au revoir» στο «Emily in Paris»
Cinema

Η Lily Collins λέει «au revoir» στο «Emily in Paris»

21.09.2026
Plot twist στο box office: Πώς η «Οδύσσεια» έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της Universal
Cinema

Plot twist στο box office: Πώς η «Οδύσσεια» έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της Universal

21.09.2026
Το νέο θρίλερ του Netflix που θα σε καθηλώσει – Όλα όσα ξέρουμε για το «Animals»
Cinema

Το νέο θρίλερ του Netflix που θα σε καθηλώσει – Όλα όσα ξέρουμε για το «Animals»

21.09.2026
Το θρυλικό μπλε τρενάκι αλλάζει εποχή με τον Henry Golding στον ρόλο-κλειδί που θα συζητηθεί
Cinema

Το θρυλικό μπλε τρενάκι αλλάζει εποχή με τον Henry Golding στον ρόλο-κλειδί που θα συζητηθεί

20.09.2026
Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό