Πρίγκιπας Harry: Το νέο project που ετοιμάζει για την πριγκίπισσα Diana 30 χρόνια μετά τον θάνατό της

Ο πρίγκιπας Harry φέρεται να εξετάζει τη δημιουργία ντοκιμαντέρ για την Princess Diana, ενόψει της 30ής επετείου από τον θάνατό της το 2027

Με μια ματιά Ο πρίγκιπας Harry εξετάζει τη δημιουργία ντοκιμαντέρ για τη μητέρα του, πριγκίπισσα Diana, για την 30ή επέτειο του θανάτου της.

Έχει επικοινωνήσει με φίλους και συγγενείς της Diana, συμπεριλαμβανομένου του θείου του, Charles Spencer.

Το ντοκιμαντέρ μπορεί να παραχθεί μέσω της Archewell Productions, με πιθανή συνεργασία με το Netflix.

Το εγχείρημα έρχεται σε περίοδο εντάσεων στη βασιλική οικογένεια, με πρόσφατες αποκαλύψεις από τον Charles Spencer. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο πρίγκιπας Harry φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη μητέρα του,Princess Diana, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της τον Αύγουστο του 2027. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Δούκας του Sussex αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να τιμήσει τη μνήμη και την κληρονομιά της, ενώ έχει ήδη έρθει σε επαφή με ανθρώπους που γνώριζαν τη Diana.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρεται να έχει προσεγγίσει είναι συγγενείς και φίλοι της Princess Diana, με τον αδελφό της, Charles Spencer, να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των σχετικών αναφορών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί η παραγωγή του ντοκιμαντέρ, καθώς ο Harry φέρεται να εξετάζει διαφορετικές ιδέες για την επερχόμενη επετειακή χρονιά.

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Φέρεται ότι ο πρίγκιπας Harry έχει ήδη επικοινωνήσει με στενούς φίλους και μέλη της οικογένειας της μητέρας του, συμπεριλαμβανομένου του θείου του, Charles Spencer, για να διερευνήσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε μια τέτοια κινηματογραφική παραγωγή. Ωστόσο, το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, καθώς ο Harry εξετάζει ποιος θα ήταν ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να αποδώσει φόρο τιμής στην κληρονομιά της Diana κατά τη διάρκεια αυτής της συμβολικής χρονιάς.

Η ενδεχόμενη παραγωγή του ντοκιμαντέρ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω της Archewell Productions, της εταιρείας παραγωγής που έχουν ιδρύσει ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle. Η Archewell Productions διατηρεί πολυετή συμφωνία με το Netflix, η οποία καλύπτει την παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων.

Η πιθανή δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ από τον πρίγκιπα Harry έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων εντός της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του Charles Spencer, με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», έχει προκαλέσει αναταραχή, καθώς περιλαμβάνει προσωπικές αναμνήσεις και εκτιμήσεις για τη ζωή της πριγκίπισσας Diana στο πλαίσιο της βασιλικής ζωής.

Ο Charles Spencer έχει δηλώσει ότι επιθυμούσε να παρουσιάσει τη δική του οπτική γωνία για τη ζωή της αδελφής του. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Spencer μοιράστηκε μια συγκλονιστική δήλωση του τότε πρίγκιπα Καρόλου, ο οποίος, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Diana, του είπε: «Να είσαι βέβαιος ότι σύντομα θα την ξεχάσουμε».

Αυτή η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση των Ανακτόρων, τα οποία εξέδωσαν ανακοίνωση, αναφέροντας ότι, αν και δεν σχολιάζουν βιβλία, ο πόνος του πένθους μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τη μνήμη.

Μια άλλη διαμάχη που συνδέεται με την περίοδο του θανάτου της Diana αφορά την απόφαση του τότε πρίγκιπα Καρόλου να περπατήσουν οι πρίγκιπες William και Harry, τότε 15 και 12 ετών αντίστοιχα, πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους κατά την κηδεία. Ο Charles Spencer φέρεται να είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτή την απόφαση, θεωρώντας ότι η Diana δεν θα ήθελε να υποβάλει τα παιδιά της σε ένα τόσο βαρύ φορτίο.

Η χρονική συγκυρία της 30ής επετείου αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο νέα ντοκιμαντέρ και βιβλία για την πριγκίπισσα Diana. Ωστόσο, η πιθανότητα μιας συνεργασίας μεταξύ των αδελφών, πρίγκιπα William και πρίγκιπα Harry, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν για το ντοκιμαντέρ του BBC «Diana, Our Mother: Her Life and Legacy» (2017), φαίνεται δύσκολη. Η σχέση των δύο αδελφών βρίσκεται σε δύσκολη φάση, με αναφορές να κάνουν λόγο για αυξανόμενη αποξένωση.

Σύμφωνα με πηγές, ο πρίγκιπας William έχει γίνει ακόμη πιο επιφυλακτικός απέναντι στον αδελφό του, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε αναφορά στον πρίγκιπα Harry να προκαλεί έντονη αρνητική αντίδραση.

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