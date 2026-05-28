Celeb World 28.05.2026

Αποκαλύψεις από τον μήνα του μέλιτος της Νταϊάνα – Το γράμμα που γίνεται αντικείμενο δημοπρασίας

Μια αδημοσίευτη επιστολή της πριγκίπισσας Νταϊάνα, γραμμένη λίγο μετά τον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα και σημερινό Βασιλιά Κάρολο βγαίνει σε δημοπρασία
Πόπη Βασιλείου

Η επιστολή, γραμμένη σε χαρτί με βασιλικό έμβλημα, αποτελεί ένα σπάνιο ντοκουμέντο από την πρώτη περίοδο του γάμου της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Σε αυτήν, η νεαρή τότε Πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράζεται προσωπικές σκέψεις με μια φίλη της από τα σχολικά της χρόνια, περιγράφοντας την εμπειρία του μήνα του μέλιτος και τη νέα ζωή που ξεκινούσε μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, η Νταϊάνα ταξίδεψε με το βασιλικό γιοτ Britannia μετά τον γάμο της στις 29 Ιουλίου 1981, απολαμβάνοντας μια 12ήμερη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο μαζί με τον Κάρολο, πριν συνεχίσει τη διαμονή της στο Balmoral. Εκεί, όπως αναφέρει, ένιωθε χαρά για τη φύση και την ηρεμία της Σκωτίας, ενώ δεν έκρυβε την έντονη προτίμησή της να βρίσκεται μακριά από το Λονδίνο.

Η φράση της «Μισώ το Λονδίνο» μέσα στην επιστολή αποτυπώνει μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας, δείχνοντας πως η νεαρή Νταϊάνα προσπαθούσε ακόμη να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημόσια εικόνα της και την προσωπική της ταυτότητα. Παράλληλα, περιγράφει τον γάμο της με έναν σχεδόν αυθόρμητο τόνο, σημειώνοντας πως «είναι υπέροχο να είσαι παντρεμένη», σε μια περίοδο που όλα έμοιαζαν ακόμη καινούργια.

Η επιστολή αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα ιστορικό τεκμήριο, αλλά και ένα παράθυρο στον ψυχισμό μιας γυναίκας που βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Μέσα από τις γραμμές της διακρίνεται μια νεαρή προσωπικότητα που προσπαθεί να προσαρμοστεί σε έναν θεσμό γεμάτο κανόνες, προσδοκίες και αυστηρό πρωτόκολλο.


Η συλλογή στην οποία ανήκει η επιστολή θα δημοπρατηθεί από τη σχολική φίλη της Νταϊάνα, μαζί με φωτογραφίες από τα χρόνια της στο σχολείο West Heath στο Kent. Ανάμεσά τους, στιγμιότυπα όπου εμφανίζεται μαζί με συμμαθήτριές της, όπως η Tilda Swinton και η Joanna Hogg, πολύ πριν η ζωή της αλλάξει οριστικά.

Η εκτιμώμενη αξία της συλλογής κυμαίνεται μεταξύ 4.000 και 6.000 λιρών, ωστόσο η πραγματική της σημασία ξεπερνά κατά πολύ το οικονομικό στοιχείο, καθώς προσφέρει μια σπάνια, σχεδόν ανεπεξέργαστη εικόνα της Πριγκίπισσας Νταϊανα πριν γίνει το παγκόσμιο σύμβολο που γνωρίζεις σήμερα.

«Χρόνια πολλά καπετάνιε της καρδιάς μου»: Η γλυκιά ευχή της Μαρίας Αντωνά στον Γιώργο Λιάγκα

Η τρυφερή κίνηση της Taylor Swift προς 8χρονη θαυμάστριά της που έγινε viral

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα
«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα

«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της
«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η ανατρεπτική εμφάνιση του 17χρονου γιου τους
Angelina Jolie – Brad Pitt: Η ανατρεπτική εμφάνιση του 17χρονου γιου τους

«Ωραία Ελένη»: Τα σχόλια στο νέο post της Κλέλιας Ανδριολάτου
«Ωραία Ελένη»: Τα σχόλια στο νέο post της Κλέλιας Ανδριολάτου

Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;
Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;

«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα
«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα

Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;
Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;

«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα
«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα

Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

