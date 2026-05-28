Αποκαλύψεις από τον μήνα του μέλιτος της Νταϊάνα – Το γράμμα που γίνεται αντικείμενο δημοπρασίας

Μια αδημοσίευτη επιστολή της πριγκίπισσας Νταϊάνα, γραμμένη λίγο μετά τον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα και σημερινό Βασιλιά Κάρολο βγαίνει σε δημοπρασία

Η επιστολή, γραμμένη σε χαρτί με βασιλικό έμβλημα, αποτελεί ένα σπάνιο ντοκουμέντο από την πρώτη περίοδο του γάμου της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Σε αυτήν, η νεαρή τότε Πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράζεται προσωπικές σκέψεις με μια φίλη της από τα σχολικά της χρόνια, περιγράφοντας την εμπειρία του μήνα του μέλιτος και τη νέα ζωή που ξεκινούσε μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, η Νταϊάνα ταξίδεψε με το βασιλικό γιοτ Britannia μετά τον γάμο της στις 29 Ιουλίου 1981, απολαμβάνοντας μια 12ήμερη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο μαζί με τον Κάρολο, πριν συνεχίσει τη διαμονή της στο Balmoral. Εκεί, όπως αναφέρει, ένιωθε χαρά για τη φύση και την ηρεμία της Σκωτίας, ενώ δεν έκρυβε την έντονη προτίμησή της να βρίσκεται μακριά από το Λονδίνο.

Η φράση της «Μισώ το Λονδίνο» μέσα στην επιστολή αποτυπώνει μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας, δείχνοντας πως η νεαρή Νταϊάνα προσπαθούσε ακόμη να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημόσια εικόνα της και την προσωπική της ταυτότητα. Παράλληλα, περιγράφει τον γάμο της με έναν σχεδόν αυθόρμητο τόνο, σημειώνοντας πως «είναι υπέροχο να είσαι παντρεμένη», σε μια περίοδο που όλα έμοιαζαν ακόμη καινούργια.

Η επιστολή αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα ιστορικό τεκμήριο, αλλά και ένα παράθυρο στον ψυχισμό μιας γυναίκας που βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Μέσα από τις γραμμές της διακρίνεται μια νεαρή προσωπικότητα που προσπαθεί να προσαρμοστεί σε έναν θεσμό γεμάτο κανόνες, προσδοκίες και αυστηρό πρωτόκολλο.





Η συλλογή στην οποία ανήκει η επιστολή θα δημοπρατηθεί από τη σχολική φίλη της Νταϊάνα, μαζί με φωτογραφίες από τα χρόνια της στο σχολείο West Heath στο Kent. Ανάμεσά τους, στιγμιότυπα όπου εμφανίζεται μαζί με συμμαθήτριές της, όπως η Tilda Swinton και η Joanna Hogg, πολύ πριν η ζωή της αλλάξει οριστικά.

Η εκτιμώμενη αξία της συλλογής κυμαίνεται μεταξύ 4.000 και 6.000 λιρών, ωστόσο η πραγματική της σημασία ξεπερνά κατά πολύ το οικονομικό στοιχείο, καθώς προσφέρει μια σπάνια, σχεδόν ανεπεξέργαστη εικόνα της Πριγκίπισσας Νταϊανα πριν γίνει το παγκόσμιο σύμβολο που γνωρίζεις σήμερα.

