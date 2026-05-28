Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 28.05.2026

Η τρυφερή κίνηση της Taylor Swift προς 8χρονη θαυμάστριά της που έγινε viral

Η Taylor Swift συγκίνησε μια 8χρονη fan στέλνοντάς της υπογεγραμμένη κιθάρα και χειρόγραφο σημείωμα, γίνοντας θέμα συζήτησης
Ειρήνη Στόφυλα

Η μικρή Μάντλιν έζησε μία από τις πιο απίθανες εμπειρίες της ζωής της, χάρη στην υπέροχη κίνηση της Taylor Swift. Η 8χρονη θαυμάστρια έγινε viral στο TikTok μέσα από ένα γλυκό στιγμιότυπο με τον γείτονά της, και το βίντεο έφτασε μέχρι την ίδια τη Swift, με αποτέλεσμα μια έκπληξη που ούτε στα όνειρά της δεν θα περίμενε. Η τραγουδίστρια της έστειλε μια υπογεγραμμένη κιθάρα, μαζί με ένα προσωπικό, χειρόγραφο σημείωμα, δείχνοντας για άλλη μια φορά πόσο κοντά βρίσκεται στους fans της.

Η Taylor Swift σε φωτογραφία του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη δωρεά της σε 2χρονη θαυμάστρια που δίνει μάχη με τον καρκίνο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η στιγμή συγκίνησε όχι μόνο την οικογένεια της μικρής, αλλά και εκατομμύρια χρήστες που παρακολούθησαν την ιστορία. Το περιστατικό έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα media, επιβεβαιώνοντας πως η Σουίφτ συνεχίζει να ξεχωρίζει για τις ανθρώπινες κινήσεις της.

Η Taylor Swift στην Ελλάδα: H διεθνής σταρ στο γάμο του Γιώργου Καρλαύτη με τον Travis Kelce

Όλα ξεκίνησαν όταν η μικρή θαυμάστρια έγραψε ένα σημείωμα ζητώντας από τον γείτονά της, μουσικό Ethan Hayes, να της παίξει ένα τραγούδι της Taylor Swift. Το έβαλε σε ένα χάρτινο αεροπλανάκι και το έστειλε πάνω από τον φράχτη, αφού ήταν πολύ ντροπαλή για να του μιλήσει απευθείας. Ο 26χρονος μουσικός ανταποκρίθηκε αμέσως και έπαιξε από τη βεράντα του το «Love Story», ενώ η μικρή τραγουδούσε από το παράθυρό της. Η μητέρα της κατέγραψε το γλυκό στιγμιότυπο και το ανέβασε στο TikTok, όπου συγκέντρωσε σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές. Το viral βίντεο έφτασε μέχρι τη Taylor Swift, η οποία αποφάσισε να παρέμβει με τον πιο συγκινητικό τρόπο.


Η Swift έστειλε δύο υπογεγραμμένες κιθάρες,  μαζί με ένα υπέροχο προσωπικό μήνυμα. «Αγαπητή Μάντλιν, ήθελα να σου πω ότι με έκανε ΠΟΛΥ χαρούμενη το ότι ζήτησες από τον γείτονά σου να παίξει το τραγούδι μου για σένα», έγραψε η τραγουδίστρια. «Μου χάρισες το μεγαλύτερο χαμόγελο. Σου στέλνω τη δική σου κιθάρα, σε περίπτωση που θελήσεις κι εσύ να μάθεις να παίζεις». Ο Ethan αποκάλυψε ότι η ομάδα της Swift επικοινώνησε ξαφνικά μαζί του, και ενώ περίμενε ίσως μια αφίσα, τελικά παρέλαβε ολόκληρη κιθάρα.

@ethanhayesmusic

Replying to @ethanhayesmusic i’m the Taylor swift paper plane guy! #music #taylorswift #swiftie #noahkahan #smallartist

♬ original sound – ethanhayesmusic

Η ιστορία τράβηξε μεγάλη προσοχή, όχι μόνο επειδή ήταν συγκινητική, αλλά και γιατί η Taylor Swift έχει χτίσει μια μακρά παράδοση προσωπικών χειρονομιών προς τους fans της. Στο παρελθόν έχει προσφέρει δώρα, bonus στους συνεργάτες των περιοδειών της και γενναιόδωρα φιλοδωρήματα σε εργαζομένους σε events. Το δημοσίευμα της Page Six αναφέρει επίσης πως η Swift συνεχίζει να περνά χρόνο με τον αρραβωνιαστικό της, τον αθλητή Travis Kelce, με τον οποίο πρόσφατα βρέθηκαν σε παιχνίδι των Cleveland Cavaliers απέναντι στους New York Knicks.

Αποκαλύψεις από τον μήνα του μέλιτος της Νταϊάνα – Το γράμμα που γίνεται αντικείμενο δημοπρασίας

Η Dua Lipa και ο Callum Turner στο πιο απρόβλεπτο love story – Το μυστήριο γύρω από τον γάμο τους στην Ιταλία

Cruz Beckham: Ο garage-rock παλμός στο νέο του single «Yeah Yeah Yeah»
