Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 28.05.2026

«Χρόνια πολλά καπετάνιε της καρδιάς μου»: Η γλυκιά ευχή της Μαρίας Αντωνά στον Γιώργο Λιάγκα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μαρία Αντωνά δημοσίευσε στα social media την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Λιάγκα με αφορμή τα γενέθλιά του
Ειρήνη Στόφυλα

Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας μπορεί να είναι ζευγάρι εδώ και δύο χρόνια, όμως μέχρι τώρα απέφευγαν να δημοσιεύουν κοινές φωτογραφίες στα social media. Παρά το γεγονός πως δεν έκρυψαν ποτέ τη σχέση τους, προτιμούσαν να κρατούν ένα πιο χαμηλό και ιδιωτικό προφίλ όσον αφορά τη δημόσια εικόνα τους. Αυτή τη φορά όμως, η Μαρία έκανε μια μικρή αλλά πολύ σημαντική εξαίρεση.

https://www.instagram.com/maria_antwna
https://www.instagram.com/maria_antwna

Με αφορμή τα γενέθλια του Γιώργου, θέλησε να μοιραστεί μια τρυφερή στιγμή τους με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια στοργική ευχή, που φανέρωσε το πόσο βαθιά δεμένοι είναι.

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

Η δημοσιογράφος ανέβασε μια φωτογραφία από έξοδό τους, όπου οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, γράφοντας: «Χρόνια πολλά καπετάνιε της καρδιάς μου. Να είσαι πάντα γερός και να χαμογελάς σαν μικρό παιδί». Η ανάρτηση έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, καθώς ήταν η πρώτη φορά που το ζευγάρι «έσπασε» τη σιωπή των social media. Δεν είναι η πρώτη φορά, όμως, που η Μαρία μιλά δημόσια με αγάπη για τον σύντροφό της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην Κατερίνα Καινούργιου, είχε αποκαλύψει: «Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω».

https://www.instagram.com/maria_antwna
https://www.instagram.com/maria_antwna

Από την πρώτη στιγμή της σχέσης τους, όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι κάνουν λόγο για βαθιά αμοιβαία εκτίμηση και μια σύνδεση που βασίζεται σε αληθινό συναίσθημα. Παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και τη δημόσια εικόνα τους, έχουν επιλέξει να προστατεύουν τη σχέση τους και να ζουν μακριά από την υπερέκθεση. Η ανάρτηση της Μαρίας, όμως, δείχνει πως ο Γιώργος έχει μια ξεχωριστή θέση στη ζωή της, μια θέση που δεν φοβάται πλέον να μοιραστεί με το κοινό της.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Instagram ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ μαρία αντωνά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Lucky me»: Το μήνυμα της Ιωάννας Τούνη που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

«Lucky me»: Το μήνυμα της Ιωάννας Τούνη που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

28.05.2026
Επόμενο
Αποκαλύψεις από τον μήνα του μέλιτος της Νταϊάνα – Το γράμμα που γίνεται αντικείμενο δημοπρασίας

Αποκαλύψεις από τον μήνα του μέλιτος της Νταϊάνα – Το γράμμα που γίνεται αντικείμενο δημοπρασίας

28.05.2026

Δες επίσης

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα
Celeb News

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα

28.05.2026
«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της
Celeb News

«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της

28.05.2026
Angelina Jolie – Brad Pitt: Η ανατρεπτική εμφάνιση του 17χρονου γιου τους
Celeb News

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η ανατρεπτική εμφάνιση του 17χρονου γιου τους

28.05.2026
«Ωραία Ελένη»: Τα σχόλια στο νέο post της Κλέλιας Ανδριολάτου
Celeb News

«Ωραία Ελένη»: Τα σχόλια στο νέο post της Κλέλιας Ανδριολάτου

28.05.2026
Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;
Celeb News

Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;

28.05.2026
«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα
Celeb News

«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα

28.05.2026
Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;
Celeb News

Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;

28.05.2026
«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα
Celeb News

«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα

28.05.2026
Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Celeb News

Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις

28.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο