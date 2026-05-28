«Χρόνια πολλά καπετάνιε της καρδιάς μου»: Η γλυκιά ευχή της Μαρίας Αντωνά στον Γιώργο Λιάγκα

Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας μπορεί να είναι ζευγάρι εδώ και δύο χρόνια, όμως μέχρι τώρα απέφευγαν να δημοσιεύουν κοινές φωτογραφίες στα social media. Παρά το γεγονός πως δεν έκρυψαν ποτέ τη σχέση τους, προτιμούσαν να κρατούν ένα πιο χαμηλό και ιδιωτικό προφίλ όσον αφορά τη δημόσια εικόνα τους. Αυτή τη φορά όμως, η Μαρία έκανε μια μικρή αλλά πολύ σημαντική εξαίρεση.

Με αφορμή τα γενέθλια του Γιώργου, θέλησε να μοιραστεί μια τρυφερή στιγμή τους με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια στοργική ευχή, που φανέρωσε το πόσο βαθιά δεμένοι είναι.

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

Η δημοσιογράφος ανέβασε μια φωτογραφία από έξοδό τους, όπου οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, γράφοντας: «Χρόνια πολλά καπετάνιε της καρδιάς μου. Να είσαι πάντα γερός και να χαμογελάς σαν μικρό παιδί». Η ανάρτηση έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, καθώς ήταν η πρώτη φορά που το ζευγάρι «έσπασε» τη σιωπή των social media. Δεν είναι η πρώτη φορά, όμως, που η Μαρία μιλά δημόσια με αγάπη για τον σύντροφό της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην Κατερίνα Καινούργιου, είχε αποκαλύψει: «Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω».

Από την πρώτη στιγμή της σχέσης τους, όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι κάνουν λόγο για βαθιά αμοιβαία εκτίμηση και μια σύνδεση που βασίζεται σε αληθινό συναίσθημα. Παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και τη δημόσια εικόνα τους, έχουν επιλέξει να προστατεύουν τη σχέση τους και να ζουν μακριά από την υπερέκθεση. Η ανάρτηση της Μαρίας, όμως, δείχνει πως ο Γιώργος έχει μια ξεχωριστή θέση στη ζωή της, μια θέση που δεν φοβάται πλέον να μοιραστεί με το κοινό της.

Διάβασε επίσης: