Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 27.05.2026

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

Η Μαρία Αντωνά μίλησε για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα και την αγάπη της από την πρώτη στιγμή που τον είδε
Ειρήνη Στόφυλα

Η Μαρία Αντωνά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε ανοιχτά για την τηλεοπτική της πορεία στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», αλλά και για την προσωπική της ζωή στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα. Η συνέντευξή της είχε έντονα προσωπικό τόνο, με τη συζήτηση να στρέφεται στη σχέση τους και στα σχόλια που είχαν ακουστεί λόγω της ηλικιακής τους διαφοράς.

Η παρουσία της στην εκπομπή ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σταθερότητα που δείχνει να έχει η σχέση τους. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στο πώς η ίδια βλέπει τον έρωτα και τη σύνδεση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Η viral οικογενειακή απόδραση στην Τζιά

Στην αρχή της κουβέντας, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε τη σχέση του ζευγαριού, λέγοντας: «Μου αρέσει ,που ενώ έχετε αρκετά χρόνια διαφορά , μπορεί στην αρχή να μην ήσασταν το τέλειο ζευγάρι οπτικά και δεν το λέω υποτιμητικά. Άλλο στυλ τελείως, εσύ μου κάνεις λίγο πιο αθλητή. Νιώθω ότι ταιριάζετε πάρα πολύ, τον έχεις κάνει και αυτόν να ξανανιώσει. Φαίνεται πιο νέος, πιο ωραίος».


Η Μαρία Αντωνά, απαντώντας, έδωσε έμφαση στη συναισθηματική σύνδεση μέσα σε μια σχέση, τονίζοντας: «Πολλές φορές όλοι μένουν σε μια εικόνα και το πώς μπορεί αυτή να είναι και να συνδυαστεί, αλλά ουσιαστικά η σχέση τι είναι; Είναι χημεία, η επικοινωνία που έχεις με έναν άνθρωπο. Τον πιο τέλειο άνδρα να έχεις, τον πιο κούκλο άνδρα, όταν αυτός δεν σε αφουγκράζεται, δεν περνάς καλά και δεν έχεις επικοινωνία και δεν μπορεί να σε αισθανθεί, τι να το κάνεις;».

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, με την Κατερίνα Καινούργιου να σχολιάζει πως η Αντωνά δείχνει πιο λαμπερή και ολοκληρωμένη μέσα από αυτή τη σχέση: «Έχει ομορφύνει μαζί σου. Πολλές φορές εμείς οι γυναίκες, αν περιποιηθούμε τους άνδρες κιόλας…Πιστεύω ότι στην αρχή τον ερωτεύτηκες, τον γούσταρες και τώρα τον αγαπάς».

Η Μαρία Αντωνά απάντησε ξεκάθαρα, περιγράφοντας το πώς εξελίχθηκε το συναίσθημά της: «Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω».

Το ζευγάρι βρίσκεται περίπου δύο χρόνια μαζί και δείχνει να διατηρεί μια σταθερή σχέση, παρά τα σχόλια που έχουν ακουστεί κατά καιρούς. Ο Γιώργος Λιάγκας, μάλιστα, έχει σχολιάσει με χιούμορ την αλλαγή στην εμφάνισή του, λέγοντας on air: «Είχα βαρεθεί να ξυρίζομαι και όταν ήρθα εδώ, συνειδητοποίησα ότι με τα γένια χρειάζομαι μόλις το ένα τρίτο του χρόνου για να βαφτώ. Πλέον βάφουν μόνο μέχρι τα μάγουλα, οπότε βρήκα τρόπο να κερδίζω 10 λεπτά κάθε πρωί από τη διαδικασία!».

Κλείνοντας, η συνέντευξη της Μαρίας Αντωνά έδωσε μια πιο προσωπική εικόνα για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, δείχνοντας πως για την ίδια η ουσία βρίσκεται στη συναισθηματική σύνδεση και όχι στην εικόνα. Το ζευγάρι συνεχίζει τη ζωή του μακριά από τις εντάσεις, με τη σχέση τους να παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ μαρία αντωνά
Jennifer Lopez – Edward James Olmos: Ξανά μαζί 30 χρόνια μετά το θρυλικό «Selena»

