Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 27.05.2026

Jennifer Lopez – Edward James Olmos: Ξανά μαζί 30 χρόνια μετά το θρυλικό «Selena»

Η επανένωση της Jennifer Lopez με τον Edward James Olmos στο κόκκινο χαλί προκάλεσε συγκίνηση στους fans της ταινίας «Selena»
Πόπη Βασιλείου

Η πρεμιέρα της ταινίας «Office Romance» στο Egyptian Theatre του Hollywood μετατράπηκε σε ένα λαμπερό red carpet event, με τη Jennifer Lopez και τον Brett Goldstein να βρίσκονται στο επίκεντρο της βραδιάς. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος αστέρων του κινηματογράφου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε glamour, επαγγελματισμό και έντονη κινηματογραφική προσμονή.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ol Parker και σενάριο των Brett Goldstein και Joe Kelly, φέρνει τη Jennifer Lopez στον ρόλο της Jackie Cruz, μιας δυναμικής CEO αεροπορικής εταιρείας που εμπλέκεται σε μια απρόσμενη ερωτική ιστορία με τον εταιρικό δικηγόρο Daniel Blanchflower, τον οποίο υποδύεται ο Goldstein. Η υπόθεση εξερευνά τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και τα συναισθήματα, με το δίλημμα «κανόνες ή καρδιά» να οδηγεί την πλοκή.

Ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς ήταν η επανένωση της Jennifer Lopez με τον Edward James Olmos, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο θρυλικό «Selena». Οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν μια θερμή αγκαλιά στο κόκκινο χαλί, προκαλώντας συγκίνηση και νοσταλγία στους fans που θυμούνται την εμβληματική ταινία του 1997.

Η επανένωση της Jennifer Lopez με τον Edward James Olmos στο κόκκινο χαλί προκάλεσε συγκίνηση και έντονη νοσταλγία στους fans της ταινίας «Selena», καθώς οι δύο ηθοποιοί ξαναβρέθηκαν μαζί σχεδόν 30 χρόνια μετά. Ο Olmos, ο οποίος είχε υποδυθεί τον on-screen πατέρα της Lopez στη θρυλική ταινία, επιστρέφει σε αντίστοιχο ρόλο και στο «Office Romance», δημιουργώντας έναν ακόμη συναισθηματικό σύνδεσμο ανάμεσα στα δύο projects και ενισχύοντας τη δυνατή κινηματογραφική τους ιστορία.

Το «Office Romance» αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 5 Ιουνίου, ήδη όμως έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή χάρη στη λαμπερή πρεμιέρα του και το ισχυρό του καστ, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια.

Russell Crowe: «Μην πέφτετε πάνω μου» – Το περιστατικό με τους fans έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

«Ήταν πραγματικά ενδυναμωτικό»: Η Ellie Bamber αποκαλύπτει τι ένιωσε υποδυόμενη την Kate Moss
