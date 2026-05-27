Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Russell Crowe: «Μην πέφτετε πάνω μου» – Το περιστατικό με τους fans έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι

Η ένταση έξω από το ξενοδοχείο του ηθοποιού έγινε viral, με τον ίδιο να εξηγεί ξεκάθαρα ότι δεν θα συνεχίσει αν δεν τηρηθούν τα όρια
Πόπη Βασιλείου

Ο Russell Crowe βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας κατά την παραμονή του στο Παρίσι, όταν ένα βίντεο που τον δείχνει να απευθύνεται στους συγκεντρωμένους θαυμαστές του έγινε viral στα social media. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε, με τον ηθοποιό να σταματά αιφνιδιαστικά και να ζητά από το κοινό να κρατήσει αποστάσεις και να δείξει σεβασμό.

Ο 62χρονος ηθοποιός, που βρισκόταν στο Παρίσι για το Γαλλικό Όπεν, εθεάθη να βγαίνει από την είσοδο του ξενοδοχείου όταν συγκεντρωμένοι fans προσπάθησαν να τον πλησιάσουν για αυτόγραφα και φωτογραφίες. Σε εκείνο το σημείο, ο Russell Crowe σταμάτησε και με έντονο αλλά ψύχραιμο ύφος ζήτησε να τηρηθεί τάξη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με ακούτε; Μείνετε εκεί όπου είστε. Μην πέφτετε πάνω μου σπρώχνοντας. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους».

Η αντίδρασή του συνεχίστηκε με ακόμη πιο αυστηρό τόνο, καθώς προειδοποίησε πως αν η κατάσταση ξεφύγει, θα αποχωρήσει άμεσα. Όπως είπε: «Μόλις κάποιος φερθεί σαν ηλίθιος, θα φύγω. Έγινα κατανοητός;», με το πλήθος να απαντά θετικά και την ένταση να εκτονώνεται.

Αμέσως μετά, ο ηθοποιός πλησίασε πιο ήρεμα τους fans και άρχισε να υπογράφει αυτόγραφα, δείχνοντας πως η πρόθεσή του δεν ήταν να αποφύγει το κοινό του, αλλά να διασφαλίσει ότι η επαφή θα γίνει με ασφάλεια και τάξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν τη στάση του Russell Crowe ως μια προσπάθεια να θέσει όρια στη σχέση διάσημων και θαυμαστών σε δημόσιους χώρους, ειδικά σε στιγμές μεγάλης συγκέντρωσης κόσμου.

