Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»

Ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου μιλά για το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή, τις δύσκολες στιγμές και τον δρόμο της αποκατάστασης

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε ο Πέτρος Συρίγος, συνεργάτης της εκπομπής «Super Κατερίνα», γεγονός που τον κράτησε εκτός πλατό και προκάλεσε ανησυχία τόσο στην τηλεοπτική ομάδα όσο και στους τηλεθεατές. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την ίδια την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής ότι το ατύχημα ήταν και ο λόγος της απουσίας του.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το τροχαίο συνέβη το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου, όταν ο Πέτρος Συρίγος επέστρεφε από την εκπομπή. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν άλλο όχημα παραβίασε STOP, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση με τη μηχανή του. Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που, όπως περιγράφει ο ίδιος, εκσφενδονίστηκε, γεγονός που πιθανότατα του έσωσε τη ζωή.

Το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου, ο Πέτρος Συρίγος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και περιέγραψε με λεπτομέρειες τις δύσκολες στιγμές που βίωσε. Όπως ανέφερε, έχει υποστεί κατάγματα και στους δύο καρπούς, ενώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονο πόνο, ακόμη και στις πιο απλές καθημερινές κινήσεις. Η ανάρρωσή του αναμένεται να είναι απαιτητική, ιδιαίτερα λόγω της φύσης της δουλειάς του που απαιτεί πλήρη κινητικότητα.





Ο ίδιος δεν έκρυψε τη δυσκολία της κατάστασης, σημειώνοντας πως ακόμη και βασικές λειτουργίες είναι επίπονες αυτή τη στιγμή, ενώ τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους γιατρούς και ακολουθεί τις οδηγίες τους με στόχο την αποκατάσταση.

Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, ο Πέτρος Συρίγος στάθηκε στο γεγονός ότι φορούσε κράνος και προστατευτικό μπουφάν, στοιχεία που πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να αποφευχθούν ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες. Η υπόθεση παραμένει μια δύσκολη δοκιμασία για τον ίδιο, με την επιστροφή του στην καθημερινότητα να αποτελεί πλέον το βασικό του στόχο.

