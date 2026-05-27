Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 27.05.2026

«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Μιθριδάτης μιλά για την επανένωση των Ημισκουμπρίων 10 χρόνια μετά, περιγράφοντας τα πρώτα χρόνια της παρέας
Ειρήνη Στόφυλα

Η επιστροφή των Ημισκούμπρια μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά comeback της χρονιάς, και το ενδιαφέρον του κοινού έχει χτυπήσει κόκκινο. Ο Μιθριδάτης, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», άνοιξε την καρδιά του και αποκάλυψε πώς προέκυψε αυτή η μεγάλη reunion στιγμή για το ιστορικό συγκρότημα. Το hip hop των ’90s και των ’00s επιστρέφει δυναμικά, με τον ίδιο να θυμάται το παρελθόν αλλά και να εξηγεί γιατί τώρα ήταν η σωστή στιγμή για να ξαναβρεθούν όλοι μαζί.

https://www.instagram.com/mithridatis/
https://www.instagram.com/mithridatis/

Με ειλικρίνεια αλλά και χιούμορ, ο Μιθριδάτης μίλησε για τις εποχές που τα Ημισκούμπρια σχολίαζαν με σάτιρα και αιχμηρό στίχο όσα συνέβαιναν γύρω. Όπως εξήγησε, πολλά από τα κοινωνικά θέματα που τότε οι περισσότεροι προσπερνούσαν, σήμερα μοιάζουν πιο επίκαιρα από ποτέ. «Η εποχή μας δεν είναι ωραία», είπε, τονίζοντας πως ως Έλληνες έχουμε συχνά την τάση να αγνοούμε τα προβλήματα μέχρι να μας χτυπήσουν την πόρτα. Τα Ημισκούμπρια όμως είχαν διάθεση να μιλήσουν για όσα άλλοι προσπερνούσαν.

Ημισκούμπρια & Παύλος Παυλίδης στο Release Athens 2026!

Συνεχίζοντας, ο καλλιτέχνης γύρισε τον χρόνο πίσω και μίλησε για τα πρώτα χρόνια της παρέας, τότε που η μουσική τους δεν ήταν mainstream, αλλά κάτι «άγνωστο, περίεργο, εξωτικό». Η αγάπη τους για τα βινύλια, η κλασική «δισκότσαρκα» κάθε Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας και οι ώρες που περνούσαν στα δισκάδικα περιγράφουν μια εποχή γεμάτη αθωότητα και δημιουργικό ενθουσιασμό. «Ήμασταν μια παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε», είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι για να αγοράσουν δίσκους μάζευαν χρήματα από το υστέρημά τους.


Ο Μιθριδάτης στάθηκε και στη ραγδαία άνοδο που γνώρισε το συγκρότημα, μια επιτυχία τόσο ξαφνική που όπως παραδέχτηκε, δεν μπόρεσαν να τη διαχειριστούν εύκολα. Η παρέα μεγάλωσε, οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν και οι πιέσεις πολλές φορές δημιούργησαν ρήγματα και αποστάσεις. Μετά από δεκαετίες ιστορίας και επιτυχιών, ήρθε κάποια στιγμή που οι δρόμοι τους έπαψαν να είναι παράλληλοι.

https://www.instagram.com/mithridatis/
https://www.instagram.com/mithridatis/

Ωστόσο, φέτος που κλείνουν 30 χρόνια πορείας, ήταν η στιγμή για το μεγάλο «ξανά μαζί». Το reunion έγινε φυσικά, χωρίς πίεση, χωρίς υπερβολές. «Κρατήσαμε λίγες επαφές», παραδέχτηκε, αλλά τελικά όλα ήρθαν την κατάλληλη ώρα. Η ανάγκη να τιμήσουν την ιστορία τους, να θυμηθούν όσα έζησαν και να γιορτάσουν μαζί με το κοινό που τους στήριξε, αποδείχθηκε δυνατότερη από οποιαδήποτε διαφωνία.

Ο Μιθριδάτης υπογράμμισε πως αυτό που τους ενώνει ξανά δεν είναι απλώς το παρελθόν, αλλά ο κοινός στόχος. Να τιμήσουν ένα συγκρότημα μεγαλύτερο από τα μέλη του, να διασκεδάσουν και να μοιραστούν χαρά με το κοινό που τόσα χρόνια τους στηρίζει. Η επανένωση δεν είναι απλώς ένα μουσικό comeback, είναι μια συναισθηματική επιστροφή στις ρίζες, μια υπόσχεση για νέες στιγμές και μια υπενθύμιση ότι οι πραγματικοί δεσμοί δεν χάνονται ποτέ.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ημισκούμπρια Μιθριδάτης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο

Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο

27.05.2026
Επόμενο
Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»

Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»

27.05.2026

Δες επίσης

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Celeb News

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

27.05.2026
Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»
Celeb News

Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»

27.05.2026
Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο
Celeb News

Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο

27.05.2026
«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI
Celeb News

«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI

27.05.2026
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου
Celeb News

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου

27.05.2026
«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες
Celeb News

«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες

27.05.2026
Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν
Celeb News

Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν

27.05.2026
Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram
Celeb News

Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram

27.05.2026
Jesse Williams: Πατέρας για τρίτη φορα ο αγαπημένος γιατρός του «Grey’s Anatomy»
Celeb News

Jesse Williams: Πατέρας για τρίτη φορα ο αγαπημένος γιατρός του «Grey’s Anatomy»

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή