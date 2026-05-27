«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια

Η επιστροφή των Ημισκούμπρια μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά comeback της χρονιάς, και το ενδιαφέρον του κοινού έχει χτυπήσει κόκκινο. Ο Μιθριδάτης, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», άνοιξε την καρδιά του και αποκάλυψε πώς προέκυψε αυτή η μεγάλη reunion στιγμή για το ιστορικό συγκρότημα. Το hip hop των ’90s και των ’00s επιστρέφει δυναμικά, με τον ίδιο να θυμάται το παρελθόν αλλά και να εξηγεί γιατί τώρα ήταν η σωστή στιγμή για να ξαναβρεθούν όλοι μαζί.

Με ειλικρίνεια αλλά και χιούμορ, ο Μιθριδάτης μίλησε για τις εποχές που τα Ημισκούμπρια σχολίαζαν με σάτιρα και αιχμηρό στίχο όσα συνέβαιναν γύρω. Όπως εξήγησε, πολλά από τα κοινωνικά θέματα που τότε οι περισσότεροι προσπερνούσαν, σήμερα μοιάζουν πιο επίκαιρα από ποτέ. «Η εποχή μας δεν είναι ωραία», είπε, τονίζοντας πως ως Έλληνες έχουμε συχνά την τάση να αγνοούμε τα προβλήματα μέχρι να μας χτυπήσουν την πόρτα. Τα Ημισκούμπρια όμως είχαν διάθεση να μιλήσουν για όσα άλλοι προσπερνούσαν.

Ημισκούμπρια & Παύλος Παυλίδης στο Release Athens 2026!

Συνεχίζοντας, ο καλλιτέχνης γύρισε τον χρόνο πίσω και μίλησε για τα πρώτα χρόνια της παρέας, τότε που η μουσική τους δεν ήταν mainstream, αλλά κάτι «άγνωστο, περίεργο, εξωτικό». Η αγάπη τους για τα βινύλια, η κλασική «δισκότσαρκα» κάθε Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας και οι ώρες που περνούσαν στα δισκάδικα περιγράφουν μια εποχή γεμάτη αθωότητα και δημιουργικό ενθουσιασμό. «Ήμασταν μια παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε», είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι για να αγοράσουν δίσκους μάζευαν χρήματα από το υστέρημά τους.





Ο Μιθριδάτης στάθηκε και στη ραγδαία άνοδο που γνώρισε το συγκρότημα, μια επιτυχία τόσο ξαφνική που όπως παραδέχτηκε, δεν μπόρεσαν να τη διαχειριστούν εύκολα. Η παρέα μεγάλωσε, οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν και οι πιέσεις πολλές φορές δημιούργησαν ρήγματα και αποστάσεις. Μετά από δεκαετίες ιστορίας και επιτυχιών, ήρθε κάποια στιγμή που οι δρόμοι τους έπαψαν να είναι παράλληλοι.

Ωστόσο, φέτος που κλείνουν 30 χρόνια πορείας, ήταν η στιγμή για το μεγάλο «ξανά μαζί». Το reunion έγινε φυσικά, χωρίς πίεση, χωρίς υπερβολές. «Κρατήσαμε λίγες επαφές», παραδέχτηκε, αλλά τελικά όλα ήρθαν την κατάλληλη ώρα. Η ανάγκη να τιμήσουν την ιστορία τους, να θυμηθούν όσα έζησαν και να γιορτάσουν μαζί με το κοινό που τους στήριξε, αποδείχθηκε δυνατότερη από οποιαδήποτε διαφωνία.

Ο Μιθριδάτης υπογράμμισε πως αυτό που τους ενώνει ξανά δεν είναι απλώς το παρελθόν, αλλά ο κοινός στόχος. Να τιμήσουν ένα συγκρότημα μεγαλύτερο από τα μέλη του, να διασκεδάσουν και να μοιραστούν χαρά με το κοινό που τόσα χρόνια τους στηρίζει. Η επανένωση δεν είναι απλώς ένα μουσικό comeback, είναι μια συναισθηματική επιστροφή στις ρίζες, μια υπόσχεση για νέες στιγμές και μια υπενθύμιση ότι οι πραγματικοί δεσμοί δεν χάνονται ποτέ.

