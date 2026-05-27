Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βρίσκεται στην πιο τρυφερή και ανατρεπτική φάση της ζωής της, καθώς μετρά αντίστροφα για να γίνει για πρώτη φορά μητέρα. Η ίδια διανύει ήδη τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και μαζί με τον σύντροφό της,Σάκη Κατσούλη, περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία τον ερχομό του γιου τους. Το ζευγάρι ζει έντονα την προετοιμασία για τη νέα του καθημερινότητα, μοιράζοντας συχνά στιγμές με τους followers του στα social media.

Το τελευταίο διάστημα, οι δύο τους έχουν γίνει ιδιαίτερα ενεργοί online, δείχνοντας πτυχές από την εγκυμοσύνη αλλά και τις προετοιμασίες για το μωρό που έρχεται. Η χαρά και η συγκίνηση είναι εμφανείς σε κάθε τους ανάρτηση, με το κοινό να τους ακολουθεί στενά σε αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Η συγκινητική ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη για τη γιαγιά της

Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Μαριαλένα εμφανίζεται μέσα στο μαιευτήριο, ξαπλωμένη στο κρεβάτι και συνδεδεμένη με καρδιοτοκογράφο, καθώς πλησιάζει η στιγμή του τοκετού. Σε αυτό το ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο, φαίνεται να χαϊδεύει την κοιλιά της, ζώντας με συγκίνηση τις τελευταίες ημέρες πριν κρατήσει στην αγκαλιά της το παιδί της.

Η ίδια η εικόνα προκάλεσε κύμα αγάπης στα social media, με τους followers της να στέλνουν ευχές και μηνύματα υποστήριξης για τη νέα της ζωή που ξεκινά. Παράλληλα, συνεχίζει να μοιράζεται μικρές καθημερινές στιγμές από την προετοιμασία, δείχνοντας πόσο κοντά βρίσκεται πλέον στη μεγάλη αλλαγή.

Σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε αποκαλύψει ότι αγόρασε τα πρώτα ρουχαλάκια του γιου της, ανεβάζοντας ένα μικροσκοπικό μπεζ καλτσάκι και γράφοντας στη λεζάντα: «Baby’s first wash». Μια απλή αλλά γεμάτη συναίσθημα φράση που αποτυπώνει την ανυπομονησία και τη συγκίνησή της για τον ερχομό του μωρού.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλη βιώνουν μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής τους, με κάθε μέρα να τους φέρνει όλο και πιο κοντά στη στιγμή που θα γίνουν γονείς. Το κοινό τους παρακολουθεί συγκινημένο αυτό το ταξίδι, που πλέον έχει μπει στην τελική ευθεία. Η αναμονή τελειώνει και η νέα τους ζωή είναι έτοιμη να ξεκινήσει με τον πιο όμορφο τρόπο.

