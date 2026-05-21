Η συγκινητική ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη για τη γιαγιά της

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη συγκινεί με μια τρυφερή ανάρτηση στο instagram για τη γιαγιά της, έναν χρόνο μετά τον θάνατό της

Ζώντας την πιο γλυκιά αλλά και πιο απαιτητική φάση της ζωής της, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η περίοδος της εγκυμοσύνης φαίνεται πως την έχει φορτίσει με έντονα συναισθήματα, τα οποία μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους, κρατώντας μια αληθινή και άμεση σχέση με όσους την ακολουθούν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Μαριαλένα αποκαλύπτει στιγμές προετοιμασίας, σκέψεις και μικρές προσωπικές στιγμές από τη νέα ζωή που έρχεται. Όμως αυτή τη φορά επέλεξε να ανοίξει ένα κεφάλαιο της καρδιάς της, πιο ευαίσθητο και πιο ανθρώπινο.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: «Θέλαμε να κάνουμε παιδί, δεν έτυχε» – Η εξομολόγησή τους πριν γίνουν γονείς

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον χαμό της αγαπημένης της γιαγιάς, η γνωστή influencer και πρώην παίκτρια reality έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Παρά τη χαρά που βιώνει λίγες εβδομάδες πριν γίνει μητέρα, η απώλεια και η μνήμη της γιαγιάς της παραμένουν βαθιά χαραγμένες μέσα της.

Στην ανάρτησή της, η Μαριαλένα έγραψε λιτά αλλά από καρδιάς: «Μου λείπεις γιαγιά» και πρόσθεσε την ημερομηνία 20/5, τιμώντας έτσι τον έναν χρόνο από τον θάνατο της.

Η φωτογραφία και το μήνυμα είχαν έναν έντονο προσωπικό τόνο, υπενθυμίζοντας πως ακόμα και μέσα στις πιο φωτεινές στιγμές της ζωής μας, κουβαλάμε ανθρώπους που έχουν φύγει αλλά συνεχίζουν να μας συνοδεύουν.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να δείξουν τη στήριξή τους, γεμίζοντας την ανάρτηση με μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Πολλοί αναγνώρισαν τη δύναμη και την τρυφερότητα της, ειδικά τώρα που ετοιμάζεται για τον σπουδαιότερο ρόλο της ζωής της: αυτόν της μητέρας.

