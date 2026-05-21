Σε δημοπρασία το φλάουτο των Beatles – Οι συλλέκτες το θεωρούν ιστορικό αντικείμενο

Κάποια αντικείμενα ξεπερνούν την υλική τους αξία και μετατρέπονται σε κομμάτια της ίδιας της μουσικής ιστορίας. Ένα από αυτά είναι και το φλάουτο που χρησιμοποιήθηκε στην ηχογράφηση του εμβληματικού τραγουδιού των Beatles, «The Fool On The Hill», το οποίο ετοιμάζεται να βγει σε δημοπρασία προκαλώντας ήδη τεράστιο ενδιαφέρον στους fans του συγκροτήματος αλλά και στους συλλέκτες memorabilia.

Το ιστορικό όργανο ανήκε στον διάσημο Βρετανό φλαουτίστα Jack Ellory μέχρι τον θάνατό του το 2009. Τώρα, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, το φλάουτο θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Gardiner Houlgate στο Corsham της Αγγλίας στις 12 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η τιμή πώλησής του μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 20.000 αγγλικές λίρες, ποσό που δείχνει πόσο σημαντική παραμένει η κληρονομιά των Beatles στη σύγχρονη μουσική κουλτούρα.

Το «The Fool On The Hill» θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Beatles, με τη μελωδία του φλάουτου να αποτελεί βασικό στοιχείο της ιδιαίτερης ατμόσφαιράς του. Και ίσως γι’ αυτό η συγκεκριμένη δημοπρασία να έχει ήδη προκαλέσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Jack Ellory υπήρξε ένας από τους πιο δραστήριους session μουσικούς της εποχής του. Εκτός από τη συνεργασία του με τους Beatles, συμμετείχε σε ηχογραφήσεις κλασικής και pop μουσικής, ενώ έπαιξε και σε soundtrack ιστορικών ταινιών όπως οι James Bond της εποχής του Sean Connery, οι ταινίες Pink Panther αλλά και το διάσημο μιούζικαλ «Oliver!».

Η ιστορία πίσω από το συγκεκριμένο φλάουτο δίνει στη δημοπρασία έναν σχεδόν συναισθηματικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα μουσικό όργανο, αλλά για ένα αντικείμενο που συνδέθηκε με μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της βρετανικής μουσικής ιστορίας.

