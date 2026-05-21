Celeb News 21.05.2026

Kim Kardashian: «Παίρνω 35 χάπια την ημέρα» – Η πιο ακραία wellness ρουτίνα του Hollywood

Μέσα από πρόσφατη εμφάνισή της σε podcast, η Kim Kardashian μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την υγεία, τα συμπληρώματα και τις εξελιγμένες ιατρικές εξετάσεις
Πόπη Βασιλείου

Η Kim Kardashian στρέφει ξανά το ενδιαφέρον πάνω της, αυτή τη φορά όχι για τη μόδα ή την τηλεόραση, αλλά για τη ρουτίνα υγείας που ακολουθεί καθημερινά και η οποία έχει προκαλέσει συζητήσεις στα διεθνή media. Η επιχειρηματίας και star του reality αποκάλυψε ότι λαμβάνει περίπου 35 συμπληρώματα την ημέρα, μοιρασμένα μέσα στη μέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διατηρεί τον οργανισμό της σε άριστη κατάσταση.

Μιλώντας στο podcast «Good Hang» της Amy Poehler, η Kim Kardashian παραδέχτηκε πως, παρότι είναι ιδιαίτερα συνεπής με τη ρουτίνα της, αντιμετωπίζει και τη λεγόμενη «pill fatigue», ειδικά όταν πρόκειται για συγκεκριμένα συμπληρώματα όπως το fish oil. Όπως εξήγησε, είχε φτάσει σε σημείο να νιώθει ότι δυσκολεύεται να συνεχίσει τη συγκεκριμένη συνήθεια, ωστόσο τα αποτελέσματα στις εξετάσεις της την οδήγησαν να επιστρέψει σε αυτήν.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα συμπληρώματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της, σε σημείο που θα προτιμούσε, όπως είπε, μια μορφή πιο άμεσης λύσης όπως ένα καθημερινό IV drip, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία. Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονη συζήτηση γύρω από το πώς διαμορφώνεται πλέον η έννοια της ευεξίας στον χώρο των celebrities.

Πέρα από τα συμπληρώματα, η Kim Kardashian αποκάλυψε ότι η ίδια και η οικογένειά της χρησιμοποιούν τακτικά εξελιγμένες ιατρικές μεθόδους παρακολούθησης, όπως φορητούς DEXA scanners, για τον έλεγχο της οστικής πυκνότητας. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, οι συσκευές αυτές τους επισκέπτονται στον χώρο τους, επιτρέποντας γρήγορες και τακτικές μετρήσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Η προσέγγισή της στην υγεία συνδέεται και με παλαιότερες αποκαλύψεις της, καθώς είχε μιλήσει δημόσια για εύρημα ανευρύσματος στον εγκέφαλο μετά από προληπτικό έλεγχο, γεγονός που την έκανε να δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις εξετάσεις και την πρόληψη.

Η στάση της Kim Kardashian αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στον κόσμο των celebrities, όπου η τεχνολογία, η προληπτική ιατρική και η καθημερινή παρακολούθηση της υγείας γίνονται βασικά στοιχεία ενός lifestyle που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Μέσα από τις αποκαλύψεις της, αναδεικνύεται ένα νέο μοντέλο ευεξίας που κινείται ανάμεσα στην επιστήμη, την προσωπική φροντίδα και τη δημόσια εικόνα.

